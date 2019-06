Sanremo: pubblicata la determina per l’assunzione di otto nuovi agenti di Polizia Municipale

Non solo telecamere. Il potenziamento della Polizia Municipale di Sanremo passa anche dall’assunzione di nuovi agenti e, dopo l’annuncio di qualche mese fa, è stata pubblicata sul sito del Comune la determina per l’assunzione di otto nuovi agenti. I nuovi ‘acquisti’ andranno a potenziare l’organico a disposizione del comandante Claudio Frattarola per rispondere alle molte domande di intervento da parte dei cittadini.

Si legge sul documento che “La posizione di lavoro oggetto del presente bando comporta lo svolgimento di attività caratterizzate da compiti di prevenzione, vigilanza, accertamento e verbalizzazione per conto del Comune e delle Pubbliche Amministrazioni in generale, avvalendosi di conoscenze specialistiche nelle materie che la legislazione e i regolamenti vigenti attribuiscono alla competenza della Polizia Municipale”.

Ecco i requisiti per l’ammissione al concorso: età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; cittadinanza italiana; Diploma di scuola media superiore (corso di studi quadriennale o quinquennale); possesso della patente di guida di categoria A2 e della patente di guida di categoria B o della sola patente di guida di categoria B se rilasciata anteriormente al 26.04.1988; godimento dei diritti civili e politici; non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso e non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici o licenziato per giusta causa o giustificato motivo dal pubblico impiego; non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/1999; non essere stati ammessi al servizio militare sostitutivo in qualità di “obiettori di coscienza” o, in alternativa, aver rinunciato allo “status” di obiettore; non avere impedimenti per scelte personali che escludano o limitino il porto e l’uso delle armi; essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire, in particolare la normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo nonché la percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.Il vincitore sarà sottoposto ad accertamento dell’idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche del posto messo a concorso da parte del medico competente.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Sanremo entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito. Il bando sarà presentato ufficialmente tra qualche giorno.

In allegato il testo della determina.