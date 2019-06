Noleggio barca in Liguria: tutto quello che devi sapere prima di partire

L’estate ormai è arrivata e le vacanze, per molti, sono sempre più vicine. La voglia di evadere e scappare dallo stress cittadino e dal lavoro è sempre maggiore e, per evitare di soggiornare in spiagge sovraffollate o lidi cari e mal serviti, molti ricercano la propria felicità a bordo di una barca a noleggio; un settore, questo, in continua espansione e che, negli ultimi due anni, ha registrato un trend positivo di crescita senza precedenti. Certamente, nella nostra penisola, immersa totalmente nel Mediterraneo, non mancano mare e coste in cui poter godere al meglio di un’esperienza in barca unica e ricca di emozioni. La Liguria è una delle regioni più apprezzate e preferite dai turisti, soprattutto da quelli alla ricerca di una vacanza a bordo di una barca, vista la tradizione marinara della regione e le strutture attrezzate e qualificate atte ad accogliere le imbarcazioni diffuse in tutto il territorio. Grazie ad internet, ora, è possibile cercare e prenotare direttamente da casa l’imbarcazione più compatibile con le nostre necessità di viaggio, cosicché il noleggio barca in Liguria possa essere facile e senza complicazioni. Per trovare la soluzione ideale ,si può tenere conto di alcune considerazioni che possono rivelarsi utile in fase di noleggio ed anche nel corso della vacanza stessa.

Noleggiare una barca o un catamarano?

Innanzitutto, c’è da considerare che rispetto agli alberghi e ad altre strutture turistiche per il noleggio di una barca è necessario ampliare la propria base di ricerca a tutta la regione. D’altronde, la vacanza in barca non ci obbliga a dover reperire tutti i servizi nel raggio di pochi chilometri dall’albergo ma ci permette di organizzarci in modo più flessibile e soprattutto ci dà la possibilità di variare la nostra tabella di marcia come meglio si crede. Per quanto riguarda le imbarcazioni, catamarano e barca a vela sono sicuramente le due tipologie più gettonate. Se da un lato il catamarano si mostra più stabile, spazioso e funzionale, dall’altro la barca a vela offre un’esperienza più autentica di navigazione, specialmente se si è in compagnia di un ristretto gruppo di persone. Per un’esperienza di navigazione ancora più completa, è consigliabile affidarsi all’esperienza di uno skipper in grado, con le sue capacità, di farci vivere una vacanza più sicura e rilassante, senza la preoccupazione della conduzione e gestione della barca.

Verificare gli spazi dell’imbarcazione

Prima di noleggiare la propria barca è opportuno valutare attentamente gli spazi che la barca ci offre in modo tale che non si incorra in problemi una volta salpati. In primis, c’è da tenere in considerazione la dinette, che rappresenta la zona giorno della nostra imbarcazione e che può rivelarsi utile per ricavare posti letto per gli ospiti o per lo skipper. Considerando che gli spazi sulle barche sono limitati, bisogna necessariamente mettere in conto che ci sarà bisogno di stare a stretto contatto e che sarà importante valutare attentamente prima il numero di posti letto e cabine presenti sull’imbarcazione. Infine bisogna considerare la cambusa e le sue eventuali possibilità e capacità di permetterci di organizzarci al meglio i nostri pasti sul mare. In vacanza spesso si prediligono ristoranti e servizi affini ma poter contare su uno spazio per preparare pasti anche basilari è importante al fine della buona riuscita della nostra vacanza.

Affidabilità del servizio di noleggio

Noleggiare una barca implica assumersi la responsabilità della sicurezza dei vacanzieri, dunque sarà necessario valutare attentamente a quale operatore rivolgersi. Sailogy, ad esempio, offre un servizio di noleggio di qualità, altamente professionale, con una vasta gamma di barche tra cui scegliere e garantendo massima sicurezza ai clienti. La sua filosofia aziendale, infatti, mette al primo posto la soddisfazione del cliente. Valutata al meglio l’affidabilità del servizio di noleggio, non resterà che farvi trasportare dalla corrente al largo delle coste liguri e, perché no?, magari gettare l’ancora e dormire coperti solo dall’intenso cielo stellato.