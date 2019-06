Torna il Premio Imperia Musicale in palio la possibilità di suonare in apertura prima di Alexia e The Niro

L’Associazione Culturale Imperia Musicale ha confermato la seconda edizione del Premio Imperia Musicale, con la quale dará, come di consueto e in formula gratuita, la possibilitá a 12 nuove proposte da tutta Italia di esibirsi in piazza San Giovanni. Inoltre, il vincitore del premio, avrà l'occasione di poter suonare in Banchina Aicardi in apertura, prima dell'esibizione di Alexia e The Niro, nella terza serata dell’Imperia Unplugged Festival.



"Imperia Musicale é sempre attenta alle nuove proposte. Nel corso degli anni il Palco Aperto, ora divenuto Premio Imperia Musicale, ha dato spazio e "scovato" artisti che ultimamente si sono distinti a livello nazionale, come Karen Marra, recente partecipante a The Voice of Italy su RaiDue e finalista della scorsa edizione del Premio, i giovani Seawards, prodotti ora da Zibba e in tour a livello nazionale, e molti altri" - sottolineano dall'organizzazione.



"E” possibile iscriversi, gratuitamente, alla pagina che segue, fino al 21 luglio incluso a questo LINK. Il Premio Imperia Musicale dell’Imperia Unplugged Festival è lo spazio dedicato alle nuove proposte del panorama musicale nazionale, rivolto a tutti quegli artisti, musicisti e cantautori che si esibiscano in formazione acustica. In palio, per il vincitore, la possibilità di aprire il grande concerto della terza serata del Festival, prevista per mercoledì 7 agosto in Banchina Aicardi a Imperia e che vedrà ospiti sul palco Alexia e The Niro" - ricordano.



"Sono ammessi tutti gli artisti che presentino brani inediti di propria composizione e che si esibiscano in formazione acustica. Sono ammesse anche formazioni semi-acustiche, comprensive, ad esempio, di strumenti a fiato, a corda e percussioni. Sono escluse le formazioni elettriche con batteria e con basi. - aggiungono spiegando il regolamento - Le iscrizioni sono gratuite e sono aperte a partire da martedì 11 giugno ed entro e non oltre le ore 23:00 di domenica 21 luglio. Per iscriversi é necessario completare la form presente in questa pagina, indicando note biografiche, una foto, il numero di membri della formazione presentata e una canzone inedita di propria composizione, insieme alle altre informazioni richieste".



"L’Associazione Culturale Imperia Musicale, selezionerà un massimo di 12 finalisti che si esibiranno martedì 6 agosto dalle ore 21:00 in piazza San Giovanni a Imperia. Gli artisti si esibiranno presentando il brano in concorso più un altro brano di loro composizione a scelta. I 12 finalisti saranno al vaglio di una giuria di qualità composta da membri dell’Associazione Culturale Imperia Musicale, giornalisti e esperti del settore, i quali selezioneranno un vincitore che si aggiudicherà il Premio Imperia Musicale consistente in una targa di riconoscimento e la possibilità di esibirsi in apertura alla serata di mercoledì 7 agosto alle ore 21:00 in Banchina Aicardi a Imperia, terza e ultima serata della quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival che avrà ospiti Alexia e The Niro. L’organizzazione offrirà al vincitore vitto e alloggio per la notte fra mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto 2019".



"L’Associazione Culturale Imperia Musicale metterà a disposizione degli artisti tutta l’attrezzatura necessaria e sufficiente per la propria esibizione, ossia un service professionale e una strumentazione minima, come una chitarra e una tastiera. Gli artisti selezionati saranno contattati entro e non oltre giovedì 25 luglio dagli organizzatori ai contatti email e telefonici forniti attraverso il modulo di iscrizione. Per qualsiasi dubbio e informazione: artisti@imperiamusicale.it. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito" - chiosano.