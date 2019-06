Sanremo: è partita la nuova stagione della scuola estiva della ASD Insieme

E' iniziata proprio quest'oggi la scuola estiva all'asd Insieme di Sanremo. Tanti bambini sono partiti carichi con cappellino rosso in testa per condividere insieme un'estate divertente e ricca di emozioni! Anche quest'anno il Centro Estivo di Sanremo avrà sede presso la scuola elementare ‘Italo Calvino’ in via Volta a Sanremo.



"Ci saranno a disposizione ampi spazi come il giardino interno alla scuola e la palestra attrezzata per le attività educativo-ricreative. - spiegano dalla ASD - Per quanto riguarda la scuola estiva di Riva Ligure si terrà a Luglio e Agosto presso l'istituto comprensivo in Via Viadotto Caravello 3. L'associazione organizza, come ogni anno la scuola estiva per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Il servizio di Scuola Estiva coprirà il periodo estivo dal 17 Giugno prossimo e terminerà il 14 Settembre, con il ripristino delle attività didattiche invernali".



"Tra le attività proposte ci saranno sedute di psicomotricità con Elisa Moscardi, psicomotricista qualificata, lezioni di hip-hop con l'istruttrice Micol Checchi, “musica in culla”, in collaborazione con la Scuola Musicale Pergolesi di Vallecrosia, lezioni di canoa in collaborazione con la Lega Navale Italiana, lezioni di Rugby con l'asd Sanremo Rugby di Pian di Poma, Yoga per bambini con l'insegnante qualificata, giochi sportivi e molte altre attività.Sono previste anche molte gite sul territorio: Lucinasco, Lago delle noci a Molini di Triora, San Romolo, parco “sensoriale” di San Lorenzo al Mare e altro nell'entroterra. Orario: dalle 8.30 alle 17, dal lunedì al venerdì".



"Questa la giornata tipo:

- 8.30-9.00 Accoglienza (entro le 9,00 tutti i bimbi devono essere a scuola)

- 9.00-9.15 Organizzazione per l'uscita

- 9.30-12.30 Mare/parco/gita

- 12.30-13.30 Pranzo in sede

- 13.30-15.00 Nanna per i piccoli, compiti per i grandi e lavoro di pregrafismo per l'ultimo anno della materna (per tutti i bimbi di 5 anni è consigliabile un libro per sviluppare i prerequisiti per l'ingresso alla scuola primaria)

- 15.00-16.00 laboratori-educazione psicomotoria, yoga bimbi, ginnastica, laboratori di lingue, Hip Hop, balli di gruppo,musica in culla etc.

- 16.00-16.30 Merenda (frutta)

- 16.30-17.00 Uscita".



"Per iscrizioni o per ulteriori informazioni telefonare al: 3393351687 oppure direttamente in sede, in via Volta 17 a Sanremo, via mail a info@centroasdinsieme.it L'Iscrizione è obbligatoria ed i documenti necessari sono: - carta d'identità (del bambino e di un genitore) - codice fiscale (del bambino e di un genitore) - certificato medico di sana e robusta costituzione. L'obiettivo è quello di impegnare in modo costruttivo e creativo il tempo libero dei bambini attraverso attività di gioco, promuovere lo sviluppo dell'autonomia favorendo lo sviluppo delle proprie inclinazioni artistico-espressive nella relazione con se stessi e gli altri. Lo sport giocherà un ruolo fondamentale nell'organizzazione delle attività" - chiosano dalla ASD Insieme.