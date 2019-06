Sanremo: incuria, immondizia gettata ovunque e parcheggio selvaggio, lo sfogo della nostra lettrice Simona (Foto)

Una nostra lettrice, Simona R., ci ha scritto in relazione ad una passeggiata, corredata da servizio fotografico, fatta ieri:

“Abbiamo deciso di fare una passeggiata verso le 18, transitando da piazza Colombo, per poi da ultimo dirigerci verso la passeggiata a mare del Morgana. Questa volta ho effettuato un piccolo reportage fotografico che allego (per gli odori sgradevoli purtroppo non ho saputo come fare). Sacchi e bidoni della spazzatura ovunque in orario di aperitivi, aiuole incolte e prive di fiori, panchine sporche, vecchie e trascurate, escrementi a terra, urina di cani sopra ogni bidone, lampione, dissuasore (anche in Via Matteotti), macchine in perenne sosta vietata sulla pista ciclabile, dove in alcuni punti è persino difficile il passaggio a piedi. Anche il lungomare Italo Calvino è in completo stato di abbandono con fronde di alberi e cespugli che invadono il piccolissimo marciapiede destinato ai pedoni, e anche qui aiuole e verde lasciati al loro destino. Mi piange il cuore nel vedere la mia città in questo stato di degrado, di sporcizia, di incuria. Nei prossimi giorni verranno a Sanremo dei nostri parenti dal Veneto. Cosa potranno dire della nostra città, ci faranno una buona pubblicità? So che questo mio sfogo non verrà pubblicato, ma ieri ero davvero arrabbiata. Vedo gettare soldi pubblici (e tanti) là dove non ce ne sarebbe bisogno o si potrebbe risparmiare parecchio, quando magari con poco sforzo, si potrebbe avere una città, non dico bella, ma perlomeno decente”.