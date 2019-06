Sanremo: in Valle Armea inizia l’era The Mall, questa mattina alle 10 l’inaugurazione dell’outlet del lusso

I lavori per The Mall (foto Tonino Bonomo)

The Mall Luxury Outlets apre oggi le porte di The Mall Sanremo, l’unico outlet del lusso nel cuore della Riviera dei Fiori a due passi dalla Costa Azzurra. The Mall Luxury Outlets, già conosciuto per The Mall Firenze (aperto nel 2001) espande i propri confini inaugurando una nuova destinazione per lo shopping di lusso: The Mall Sanremo, un luogo straordinario circondato dalle bellezze naturali locali, che permette ai suoi visitatori di vivere un’esperienza esclusiva di moda, accoglienza ed eleganza.

Anche se il cantiere è ancora più che aperto fa venire qualche dubbio ai sanremesi, la conferma dell'apertura di oggi è arrivata in più occasioni e, solo qualche ulteriore ritardo, l'ha posticipata di una settimana (inizialmente era prevista sabato scorso). Non cambia, ovviamente, la preoccupazione dei commercianti sanremesi ma anche i residenti si chiedono se il nuovo outlet porterà effettivamente quel giro di nuovi flussi turistici nella città dei fiori e del comprensorio.

Un viaggio indimenticabile nel mondo del fashion per approfittare di offerte speciali senza rinunciare alla massima qualità. La selezione dei marchi, tutti di alta moda, comprende Balenciaga, Dolce&Gabbana, Ermenegildo Zegna, Etro, GCDS, Giorgio Armani, Gucci, Karl Lagerfeld, Loro Piana, MSGM, Poltrona Frau, Santoni, Versace oltre ad un negozio multibrand di lusso con prodotti di Roberto Cavalli, Missoni, John Richmond, Brioni, Corneliani, Ermanno by Ermanno Scervino e Red Valentino. Per i più piccoli, invece, lo store di Kids Around ospita le collezioni di Givenchy Kids, Chloé Kids, Little Marc Jacobs, Karl Lagerfeld Kids e Boss Kidswear.

Si stima che The Mall possa portare in zona centinaia di migliaia di visitatori ogni anno grazie alla sua fitta rete di marketing e logistica. Già in queste settimane è iniziata la promozione di The Mall Sanremo nei vari aeroporti italiani e sui canali prediletti dai turisti stranieri. Il target principale è quello orientale, una clientela che non sempre la nostra zona ha saputo coinvolgere. Si stima che The Mall possa richiamare in zona centinaia di migliaia di visitatori all’anno.

La struttura, una volta ultimata, avrà sei piani totali, tre dei quali di parcheggi, uno di welcome e uffici oltre a due piani di negozi. Un’area di circa 30mila metri quadrati, per una capacità di vendita di 22 negozi. I parcheggi conterranno circa 500 posti auto, oltre a 10 spazi per gli autobus turistici. Avrà una viabilità interna e fornirà una serie di servizi di benvenuto. Ci sarà un servizio di food molto noto, ma offrirà prodotti internazionali, per garantire poi al pubblico di usufruire delle tipicità in centro città. Sarà aperto solo nel corso del giorno, per fare in modo che i turisti vadano poi in città per momenti di relax e divertimento.

Inoltre, The Mall Sanremo pensa già al futuro: entro la fine dell’anno è prevista l’apertura di un’ulteriore area per accogliere nuovi brand altrettanto esclusivi. Agli ospiti di The Mall Sanremo è dedicata la massima attenzione anche attraverso i numerosi servizi tailor made che rendono speciale la loro shopping experience.

Per raggiungere The Mall Sanremo in comodità, i collegamenti a disposizione sono molteplici: navette in partenza ogni ora dal centro di Sanremo (andata e ritorno), autobus personalizzati con corse giornaliere da Cannes, Nizza, Monaco fino a shuttle privati su richiesta. All’arrivo il team della Welcome Lounge è invece pronto ad accogliere i clienti ed accompagnarli nella loro visita rendendola esclusiva in tutto, dalle informazioni sul centro alle promozioni in corso, fino allo studio di un percorso ad hoc per scoprire il territorio circostante.

Per una consulenza di shopping su misura, i Personal Shopping Assistants consigliano e guidano nella scelta del miglior look. Non mancano poi servizi di Hands Free Shopping e Home Delivery per acquistare liberamente con la massima comodità. Infine, la lounge dedicata unicamente al Tax Free, permette ai visitatori provenienti dai Paesi extra UE di ottenere un rimborso immediato sui loro acquisti.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura – afferma Giorgio Motta, Direttore di The Mall Luxury Outlets – La nostra missione è offrire un’esperienza di bellezza in tutte le sue forme e che superi il classico concetto di shopping. Condividiamo con i nostri ospiti la passione per la moda e cerchiamo di proporre luoghi unici nei quali viverla. Lo stile italiano, la raffinatezza, la costante ricerca di nuove soluzioni e servizi esclusivi sono gli elementi chiave del DNA di The Mall Luxury Outlets che rendono speciale ogni momento di chi viene a visitarci.”

The Mall Sanremo è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20 fino a settembre, mentre da ottobre a marzo dalle 10 alle 19. I giorni di chiusura saranno solo due fino alla fine dell’anno: 25 e 26 dicembre. Alle 10 di questa mattina il grande appuntamento con l’inaugurazione.