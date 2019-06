Sanremo: da oggi The Mall è realtà, inaugurato l'outlet del lusso in Valle Armea, ecco il tour virtuale(Foto e Video)

“The Mall Luxury Outlets, già conosciuto per The Mall Firenze (aperto nel 2001) espande i propri confini inaugurando una nuova destinazione per lo shopping di lusso: The Mall Sanremo, un luogo straordinario circondato dalle bellezze naturali locali, che permette ai suoi visitatori di vivere un’esperienza esclusiva di moda, accoglienza ed eleganza - dichiarano dalla direzione di The Mall - un viaggio indimenticabile nel mondo del fashion per approfittare di offerte speciali senza rinunciare alla massima qualità. La selezione dei marchi, tutti di alta Moda, comprende Balenciaga, Dolce&Gabbana, Ermenegildo Zegna, Etro, GCDS, Giorgio Armani, Gucci, Karl Lagerfeld, Loro Piana, MSGM, Poltrona Frau, Santoni, Versace oltre ad un negozio multibrand di lusso con prodotti di Roberto Cavalli, Missoni, John Richmond, Brioni, Corneliani, Ermanno by Ermanno Scervino e Red Valentino. Per i più piccoli, invece, lo store di Kids Around ospita le collezioni di Givenchy Kids, Chloé Kids, Little Marc Jacobs, Karl Lagerfeld Kids e Boss Kidswear”.

“Inoltre - prosegue la nota - The Mall Sanremo pensa già al futuro: entro la fine dell’anno è prevista l’apertura di un’ulteriore area per accogliere nuovi brand altrettanto esclusivi. Agli ospiti di The Mall Sanremo è dedicata la massima attenzione anche attraverso i numerosi servizi tailor made che rendono speciale la loro shopping experience. Per raggiungere The Mall Sanremo in comodità, i collegamenti a disposizione sono molteplici: navette in partenza ogni ora dal centro di Sanremo (andata e ritorno), autobus personalizzati con corse giornaliere da Cannes, Nizza, Monaco fino a shuttle privati su richiesta. All’arrivo il team della Welcome Lounge è invece pronto ad accogliere i clienti ed accompagnarli nella loro visita rendendola esclusiva in tutto, dalle informazioni sul centro alle promozioni in corso, fino allo studio di un percorso ad hoc per scoprire il territorio circostante. Per una consulenza di shopping su misura, i Personal Shopping Assistants consigliano e guidano nella scelta del miglior look. Non mancano poi servizi di Hands Free Shopping e Home Delivery per acquistare liberamente con la massima comodità. Infine, la lounge dedicata unicamente al Tax Free, permette ai visitatori provenienti dai Paesi extra UE di ottenere un rimborso immediato sui loro acquisti”.