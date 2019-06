CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 14 giugno

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo e al Politeama di Diano Marina



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- I MORTI NON MUOIONO – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 – di Jim Jarmusch. Un film Da vedere 2019 con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover – Commedia/Horror - "Nella tranquilla cittadina di Centreville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: I morti non muoiono - escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 16.00 - 17.45 - 19.45 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***

- GODZILLA II – ore 21.30 – di Michael Dougherty - con Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang – Azione/Avventura/Fantascienza - "La nuova storia segue le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- X MEN – DARK PHOENIX – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Simon Kinberg - con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner – Azione/Avventura/Fantascienza - "Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean rischia di morire quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica che la renderà molto più potente ma anche pericolosamente instabile. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più creando una frattura all'interno degli X-Men. Il gruppo, ormai a pezzi deve trovare un modo per unirsi nuovamente, non solo per salvare Jean da se' stessa ma anche l'intero pianeta da una minaccia aliena…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MARYAN OF TSYON – ore 16.00 - 21.30 – di Fabio Corsaro - con Camilla Nardini, Giuseppe Laureri, Giovanni Paolo Corsaro – Storico/Religioso - "Primo capitolo di una bilogia sulla vita di Maria (Maryam) madre di Cristo e racconta gli anni dopo la crocifissione di Gesù. Una mistica tedesca A.K.E. all'inizio del 1800 ebbe delle visioni sulla vita di Gesù e di sua Madre che hanno delineato un quadro sufficientemente esaustivo e biografico, conforme alla tradizione ed ai Vangeli. Maria si trasferì ad Efeso con l'Apostolo Giovanni e dopo un'intensa vita contemplativa, venne assunta in cielo in corpo ed anima (la dormizione). Proprio ad Efeso la Madonna fu poi riconosciuta nel Concilio del 431 d.c. Madre di Dio Teotokos…”

Voto della critica: n.p.

- GODZILLA II – ore 19.00 – di Michael Dougherty - con Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang – Azione/Avventura/Fantascienza - "La nuova storia segue le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- BEAUTIFUL BOY – ore 16.15 - 19.15 - 21.30 – di Felix Van Groeningen - con Steve Carell, Maura Tierney, Jack Dylan Grazer, Oakley Bull, Timothée Chalamet - Drammatico - "A diciotto anni, Nic Sheff è un bravo studente, coinvolto nelle recite e nel giornale della scuola, membro della squadra di pallanuoto, pronto per entrare al college ma, dopo aver provato la metanfetamina, passa a una totale dipendenza. Il film ripercorre la storia vera, un ritratto dell'affetto incrollabile e del coraggio di una famiglia di fronte alla dipendenza del figlio e alla sua lotta per il recupero…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

- IL GRANDE SALTO – ore 16.00 - 18.00 - 19.45 - 21.45 - di Giorgio Tirabassi - con Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Marco Giallini, Pasquale Petrolo, Valerio Mastandrea - Commedia - "I quarantenni Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- IL TRADITORE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL TRADITORE – ore 21.15 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- X MEN – DARK PHOENIX – ore 21.00 – di Simon Kinberg - con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner – Azione/Avventura/Fantascienza - "Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean rischia di morire quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica che la renderà molto più potente ma anche pericolosamente instabile. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più creando una frattura all'interno degli X-Men. Il gruppo, ormai a pezzi deve trovare un modo per unirsi nuovamente, non solo per salvare Jean da se' stessa ma anche l'intero pianeta da una minaccia aliena…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 20.45 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL GRANDE SALTO – ore 21.15 - di Giorgio Tirabassi - con Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Marco Giallini, Pasquale Petrolo, Valerio Mastandrea - Commedia - "I quarantenni Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL TRADITORE – ore 21.00 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- X MEN – DARK PHOENIX – ore 21.00 – di Simon Kinberg - con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner – Azione/Avventura/Fantascienza - "Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean rischia di morire quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica che la renderà molto più potente ma anche pericolosamente instabile. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più creando una frattura all'interno degli X-Men. Il gruppo, ormai a pezzi deve trovare un modo per unirsi nuovamente, non solo per salvare Jean da se' stessa ma anche l'intero pianeta da una minaccia aliena…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 21.00 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 17.00 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***

- X MEN – DARK PHOENIX – ore 19.00 - 21.15 – di Simon Kinberg - con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner – Azione/Avventura/Fantascienza - "Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean rischia di morire quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica che la renderà molto più potente ma anche pericolosamente instabile. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più creando una frattura all'interno degli X-Men. Il gruppo, ormai a pezzi deve trovare un modo per unirsi nuovamente, non solo per salvare Jean da se' stessa ma anche l'intero pianeta da una minaccia aliena…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- STANLIO & OLIO – ore 21.00 – di Jon S. Baird - con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston – Biografico/Commedia/Drammatico - "Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell'Inghilterra del 1953. Finita l'epoca d'oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, l'incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall'ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l'importanza della loro amicizia…”

Voto della critica: ***





