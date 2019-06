Triora: un anno di amministrazione Di Fazio, il sindaco parla delle nuove opere "Interventi per un valore di 1milione e 200mila euro" (Foto)

“Stiamo portando a casa interventi per un valore di circa 1milione e 200mila euro in 1 anno di amministrazione”. E' questo il dato significativo ricordato da Massimo Di Fazio, il sindaco di Triora a 365 giorni dalla sua elezione. L'importante cifra si riferisce al valore degli interventi fatti sul paese delle streghe, tra opere di piccola manutenzione, azioni di volontariato, lavori portati a termine, in itinere o che dovrebbero partire nell'arco dei prossimi mesi. Un'azione significativa per un borgo piccolo che conta poco più di 360 anime.

“In questo primo anno ci siamo impegnati tantissimo per iniziare a dare il nostro ritmo per la crescita del paese. Molti di questi interventi li abbiamo fatti con azioni di volontariato. Questo vuol dire che non sono stati spesi soldi ma che hanno portato un beneficio tangibile, concreto e quantificabile andando a rendere Triora più vivibile, più attraente e più sicura” - spiega il primo cittadino.

“Dove è stato possibile abbiamo fatto richiesta per accedere alle linee di finanziamento. Si tratta di un'azione per il bene del comune che avevamo iniziato a fare quando eravamo ancora in minoranza. Penso a poco più di anno fa: ad un mese dall'elezione, l'allora amministrazione scelse di non ricandidarsi e siamo stati noi del gruppo d'opposizione ad impegnarci per seguire gli uffici, dando tutti gli strumenti necessari per far presentare dal Comune, la domanda per accedere ad una linea del programma regionale di sviluppo, infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali, per le strade di ingresso ai centri storici. Oggi possiamo dire che quel lavoro potrà partire, solo grazie a noi”.