Vallecrosia: contenimento delle colonie feline libere, la Giunta approva il piano di intervento

La Giunta comunale ha approvata il piano di intervento 2019 per il contenimento delle colonie feline libere presenti sul territorio di Vallecrosia attraverso la sterilizzazione, l’apicectomia auricolare e l’inserimento del microchip.

Già negli scorsi anni l’Amministrazione Comunale ha garantito, in base alla propria disponibilità di bilancio, interventi di sterilizzazione a favore dei gatti appartenenti alle colonie feline libere presenti sul territorio di Vallecrosia, opportunamente individuate e monitorate dai volontari al fine del contenimento demografico dei felini.

Le colonie feline individuate sul territorio di Vallecrosia che necessitano di interventi sono confermate nelle seguenti zone di Lungomare G. Marconi – inizio via Rattaconigli (direzione Bordighera); via Col. Aprosio n.454 (zona Farmacia Goso); via San Vincenzo/via Giovanni XXIII; Vallecrosia Alta via Provinciale e via Roma (zona Struttura tensostatica e Ditta Tasselli); Regione Gurabba n.267; via O. Raimondo (zona sede comunale; ex scuola media A. Doria); via O. Raimondo n.63 e vicinanze; via Roma n.18 e dintorni; via Roma n.60; via Angeli Custodi; via S. Rocco; lungomare G. Marconi / via Rattaconigli (riferimento bagni Polena) e via C. Colombo n.10 (zona eurospin) di nuova individuazione.

La Giunta ha così approvato il Programma di sterilizzazione, di apicectomia auricolare e di inoculazione microchip destinato alle colonie feline libere localizzate su cui si procederà ad intervenire.