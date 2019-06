Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 12 a domenica 16 giugno in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO

SANREMO

16.30. Presentazione del libro ‘Nomi e luoghi. Guida alla toponomastica della città di Sanremo’ di Andrea Gandolfo (Lo Studiolo, 2019) illustrato dal presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione insieme al curatore del ciclo d’incontro Fabio Barricalla, alla presenza dell’autore. Partecipa il neo assessore alla cultura del Comune Silvana Ormea. Sala Conferenze della Biblioteca Civica ‘Dott. Francesco Corradi’ di via Carli, ingresso libero



IMPERIA



9.30. ‘Agire la Legalità’: progetto formativo promosso dall’Alleanza delle Cooperative. Introduce: Giovanni Novello, Alleanza delle Cooperative Liguria; Rag. Alberto Bianco, Revisore; Dott. Claudio Ferrari. Modera: Simone Gaggino. Sala Multimediale della Camera di Commercio (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mercato di Campagna Amica di Coldiretti con eccellenze fresche di stagione e a km0, vendute direttamente dai produttori liguri e piemontesi. Giardini I Maggio (tutti i mercoledì)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 13 GIUGNO

SANREMO

15.30, 18.30 & 21.30. Proiezione in anteprima del film ‘Maryam Of Tsyon’ - Cap 1 - Escape to Ephesus prodotto dalla Fiori di Sambuco Film a Sanremo. Alle 18.00, nell' intervallo tra il primo ed il secondo spettacolo, presentazione sul palco alle autorità, ai giornalisti ed al pubblico presente, del Cast del film. Teatro Ariston



20.00. 'Cena Stellata': cena con le proposte à la Carte del menu di giugno, o con menu degustazione o con uno dei piatti specialmente realizzati per la serata + osservazione con i telescopi della Luna e del pianeta Giove, nonché delle stelle più luminose a cura delle guide dell'Associazione di promozione Stellaria. Ristorante Buca Cena. terrazza della club house del Campo golf, Via Campo Golf 59, info 0184 557442 (più info)

IMPERIA



9.00. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, convegno ‘Professione Accoglienza’ con la partecipazione di: Camilla Orlandi, responsabile Dipartimento per l'integrazione e l'accoglienza, gestione immigrazione di ANCI, Walter Massa, Responsabile nazionale di ARCI Immigrazione, Flaminia Vola, coordinatore per l’Europa Occidentale della sezione migranti e rifugiati del Sottosegretariato per lo Sviluppo Umano Integrale del Vaticano, Giuseppe Traina, tutor territoriale della Liguria del Servizio Centrale SPRAR. Biblioteca comunale ‘Lagorio’, Piazza de Amicis, ingresso libero



14.30. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, proiezione di un estratto del film documentario ‘Paese nostro’, seguita da alcune presentazioni di vari progetti a cura delle accoglienze Imperiesi. Biblioteca Civica L.Lagorio, Piazza De Amicis, ingresso libero



18.00-23.00. ‘Ineja 2019’: apertura dei festeggiamenti di San Giovanni con spettacoli, stands gastronomici, band musicali, mostre fotografiche, esibizioni di danza, concorsi, fuochi d'artificio, gare sportive, serate danzanti. Inaugurazione alle ore 18.30. Luoghi vari, fino al 25 giugno (per leggere l’intero programma cliccare questo link)



21.00. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, concerto del gruppo Stregoni nell’area spettacoli della Festa di San Giovanni

VENTIMIGLIA



9.00. Giornata transfrontaliera dal titolo ‘La Riviera: lieu de passage dès l'Antiquité. La Via Iulia Augusta, trait d'union entre Rome et la Gaule’ (la Riviera: luogo di passaggio nell'antichità. La Via Iulia Augusta, unione tra Roma e la Gallia) con una serie di visite all'area archeologica di Nervia, alla chiesa di san Michele, nel centro storico di Ventimiglia Alta e al Museo e, nel pomeriggio, alcuni interventi nella Sala ‘Emilio Azaretti’ del Forte dell'Annunziata (il programma a questo link)



20.00. ‘Una Pizza per i bimbi di Chernobyl’: evento di solidarietà a cura dell’Associazione Smile Onlus (15 euro). Pizzeria Costa Azzurra, passeggiata Cavallotti, info e prenotazioni 338 7486050

BORDIGHERA



9.00-21.00. Festa di Sant’Antonio a cura dei Frati Francescani di Terrasanta: Santa Messa (9/10.30) + apertura del pozzo di Sant’Antonio (15.30) + merenda per tutti, offerta dalla Parrocchia (15/16.30) + affidamento a Sant’Antonio e benedizione dei lilium (17) + lancio dei palloncini della pace (17.30) + apertura del Villaggio dei bambini – amici di Sant’Antonio con giochi e animazione (18) + Santa Messa e processione, celebrata da S. E. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo (21). Chiesa di Sant’Antonio, Via Roseto 64

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

18.00. Presentazione ufficiale del catalogo della mostra ‘Claude Monet, ritorno in Riviera’, a cura di Aldo Herlaut, con conferenza di Joachim Pissarro, rinomato storico dell’arte e pronipote del pittore Camille Pissarro. Chiesa Anglicana, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

21.00. Nell’ambito dell’evento ‘Monet in Riviera, proiezione del film documentario ‘Degas – Passione e Perfezione’ di David Bickerstaff (2019). Cinema Cristallo



FRANCIA

MONACO

18.30. Thursday Live Session con Shake Shake Go. Espace Indigo del Grimaldi Forum (info)





VENERDI’ 14 GIUGNO

SANREMO



16.30. Nella Giornata mondiale contro la violenza e gli abusi sugli anziani, incontro con i Carabinieri della Compagnia di Sanremo dal titolo ‘Truffe agli anziani: i consigli dell'Arma dei Carabinieri’. A cura del Club per l’Unesco. Sala Ranuncolo del Palafiori, Corso Garibaldi, ingresso libero



19.00. Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, ‘I giovani talenti’: concerto di Cesare Grassi, pianoforte. Musiche di Beethoven, Chopin, Schumann. Forte di Santa Tecla (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

21.00. ‘Fisco & Debito’: incontro pubblico sugli effetti delle controriforme fiscali sul debito pubblico, sull'ambiente, sulle disuguaglianze, sul lavoro, sulla povertà. A cura di Sanremo Attiva, Attac Italia e il 36 Caleidospazio. Relatore Antonio De Lellis, revisore legale e membro del Consiglio Nazionale di Attac Italia e Pax Christi. 36 Caleidospazio, via XX Settembre 36 (info)

IMPERIA

18.00-23.00. ‘Ineja 2019’: festeggiamenti di San Giovanni con spettacoli, stands gastronomici, band musicali, mostre fotografiche, esibizioni di danza, concorsi, fuochi d'artificio, gare sportive, serate danzanti. Inaugurazione alle ore 18.30. Luoghi vari, fino al 25 giugno (per leggere l’intero programma cliccare questo link)



21.30. Musica live con i Solid Rockers, band Tributo ai Dire Straits. Santa Barbara Caffè Vergnano a Borgo Marina, info 0183 650169

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

17.30. Presentazione del libro di Monica Di Rocco ‘Arteterapia. Un viaggio creativo con i migranti alla frontiera del Ponente ligure. Pratiche e resoconto di un’esperienza’. Presenti gli autori delle prefazioni al libro: S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo e Maurizio Marmo, Presidente della Caritas Intemelia. Con la collaborazione di Claudia Roggero. Coordinatore della presentazione Alberto Moreno. Biblioteca Civica Internazionale

TAGGIA ARMA

13.00-21.00. 2° Torneo Canestr’ello: primo giorno del torneo sportivo giovanile di basket - Under 13. Palestra Ruffini a Taggia (più info)

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis maschile e femminile limitato 3.3 organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Singolare maschile e femminile, doppio maschile e misto. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 21 giugno, info 333 4770001

14.30-19.30. Audizioni per giovani cantanti (circa un centinaio provenienti da tutto il mondo) da ritenere idonei a partecipare alla programmazione lirica estiva rappresentata dalla rassegna ‘Estate Musicale Dianese 2019’. Sala Consiliare del Comune (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. Cartoon Show: spettacolo per bambini. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

CAMPOROSSO

20.30. Per il secondo incontro dell’‘Accademia dei genitori e degli insegnanti’ a cura dello sportello di ascolto Noi4You di Bordighera, approfondimento del tema ‘Educazione, Rispetto e Cura’ a cura delle psicoterapeute P. Sciolla e G. Donà. Palabigauda, info 334 9999304

VILLA FARALDI



21.00. L'alpinista imperiese/crissolese Stefano Sciandra, socio del club 4000, presenta le sue esperienze sulle montagne più alte delle Alpi. Centro Culturale Fritz Roed, anche domani

FRANCIA

MONACO

19.00-24.00. 59° Festival della Televisione di Monte-Carlo: primo di cinque giorni di eventi dedicati al pubblico appassionato alle serie TV, sessioni di dediche, proiezioni inedite, incontri con i fan, cerimonie alla presenza dei più grandi nomi della televisione internazionale. Grimaldi Forum Monaco, fino al 18 giugno (più info)

20.30. Per la Serie Grande Stagione, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Yu Long e accompagnata dal violinista Maxim Vengerov. Come preludio, presentazione delle opere alle 19.30 di André Peyrègne. Auditorium Rainier III (più info)



SABATO 15 GIUGNO

SANREMO

9.30. 15° Festival Internazionale di Beach Volley. Tappa serie heacft volley cat. Bl presso Bagni Italia, Bagni Morgana, Bagni Lido, Corso Trento Trieste, Portosole. Info 394 64828



9.45-12.15. Avvio progetto gratuito di introduzione alla musica e alla pratica degli strumenti musicali sostenuto dalle associazioni Pigna Mon Amour e Mappamondo, in collaborazione con la scuola di musica Città di Sanremo e l'orchestra giovanile Note Libere rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Palazzo Gentile Spinola, in piazza dei Dolori, info 335 5732071

16.30. Mostra-mercato sulla Lavanda, dalla tradizione all'innovazione: il progetto Finnover. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti



17.00. Presentazione libro ‘Double destinies’ (Destino doppio) di Giovanni Giudici. Evento in collaborazione con il gruppo Anglo-Italiano di Sanremo. Grand Hotel des Anglais, salita Grande Albergo 134 (traversa di Corso Imperatrice), ingresso libero



17.00. Presentazione del libro ‘Materia che Sogna’ di Daniela Rossi organizzata dal Centro Iniziativa Donne di Sanremo. Presente l’autrice. Introduce Daniela Cassini. Partecipa Ito Ruscigni. Letture a cura di Silvama Ricci. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingresso libero

17.30. Per la 14a Festa dei Popoli, dal territorio ai fumetti: Andrea Zammataro presenta il libro ‘Storie migranti’ di Bernardi e Sio. Salone Parrocchiale in Piazza San Siro (più info)

19.00. Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, Gran Concerto di chiusura - Ciclo ‘I Maestri’, ‘L'Opera italiana’ con Angela Papale, soprano, e Fabio Marra, pianoforte. Forte di Santa Tecla (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

IMPERIA

8.30-23.00. ‘Ineja 2019’: festeggiamenti di San Giovanni con spettacoli, stands gastronomici, band musicali, mostre fotografiche, esibizioni di danza, concorsi, fuochi d'artificio, gare sportive, serate danzanti. Inaugurazione alle ore 18.30. Luoghi vari, fino al 25 giugno (per leggere l’intero programma cliccare questo link)



10.00. Camminata per il Cuore a cura del Soroptimist Club Imperia. Ritrovo Marina di Porto Maurizio Calata Anselmi

16.00. Visita guidata al Parasio: dopo una visita agli affreschi dell'Oratorio di San Pietro, si ascolterà la storia di Tommaso Carrega e della sua opera. Ritrovo in Piazza del Duomo, info 331 6992009



17.00. Il Soroptimist Club Imperia organizza il Convegno ‘Ricordati di te: prevenire è vivere: la patologia cardiovascolare nelle donne’. Quattro esperte del settore approfondiscono vari argomenti: Valeria Sebastiani sull’aspetto propriamente cardiologico; Daniela Speranza sulla Medicina di Genere; Anna Vio sull’aspetto psicologico; Caterina Castagneto sull’aspetto motorio. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio



18.30. Cannibali e Re presenta il suo primo romanzo ‘L’Organizzazione’, progetto di divulgazione storica che vuole raccontare la storia dal punto di vista degli ultimi, degli sfruttati, degli oppressi. Dalle 21, pizzata. CSA la Talpa e l'Orologio (info)

19.00. Summer Basket a cura dell’UISP Imperia in Calala Anselmi

21.15. ‘Loop Jazz’: spettacolo musicale con Maurizio Di Tozzi, sax e tenore, Alberto Miccichè, basso e Lorenzo Herrnhut Girola, guitar. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 2127561



VENTIMIGLIA



19.30. Per i Festeggiamenti patronali 2019, ‘Cena condivisa’ + dalle ore 21, 11° Festival delle Corali Parrocchiali, concerto con le corali di Trucco, di Ventimiglia (San Secondo), Airole, Vallecrosia (San Rocco), Sanremo (Angeli di Pace, Poggio, San Martino), Taggia (Convento dei Domenicani). Parrocchia ‘Santi Pietro e Paolo’ in frazione Trucco

BORDIGHERA



10.00-19.00. ‘Yogaland, by Odaka a Bordighera’: secondo festival internazionale targato Odaka Yoga® con due giorni di lezioni gratuite con pratiche yoga dedicate agli sport acquatici, ma non solo (yoga per surfisti, per kite surf, per la corsa, per arrampicata e molto altro ancora). Giardini Löwe: per tutti i praticanti, neofiti e non. Chiosco della musica: dedicato a bambini e over 70. Spiaggia: DJ set sabato 15, alla sera

17.00. ‘AperiMonet’: visita guidata alla mostra-evento ‘Monet - ritorno in Riviera’ presso la Villa Regina Margherita di Bordighera + Aperitivo in giardino con accompagnamento musicale dal vivo di arpa e flauti. Evento benefico a cura del Progetto Missioni onlus. Villa Regina Margherita (25 euro adulti, 15 euro bambini sotto i 14 anni), info 320 1892500

10.00-11.00. Corso di massaggio infantile gratuito rivolto ai papà e alle mamme, o solo uno dei due, con un figlio fra gli 0 ed i 9 mesi (tutti i sabati sino al 29 giugno). Via Aurelia 143, davanti all'ospedale (più info)

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

21.00. Spettacolo di fine anno scolastico della New Dance ASD di Ventimiglia. Allievi dai tre anni in poi balleranno su danze classiche, moderne e contemporanee. Palazzo Del Parco

OSPEDALETTI

21.00. Benvenuta Estate: Serata danzante con il gruppo musicale I Filarmonici Ballet di Ventimiglia a cura dell’ass. U Descu Spiaretè. La Piccola, via Cavalieri di Malta

ARMA TAGGIA

10.00-18.00. 2° Torneo Canestr’ello: torneo sportivo giovanile di basket - Under 13. Alle ore 18.00 le squadre partecipanti al torneo accompagnate dagli allenatori, dai genitori e dai simpatizzanti, insieme ai musicanti (tamburi)e ai figuranti in abiti medievali, sfileranno dalla Palestra Ruffini all'Anfiteatro del Castello, percorrendo a piedi le vie del centro storico di Taggia (più info)

21.00. '1919-2019: Un secolo d’invenzioni, scoperte ed esplorazioni': concerto della Filarmonica della Città di Imperia diretta dal M° Adriano Strangis. Piazzale della Nuova Stazione ferroviaria,Via Brigate Partigiane, ingresso libero

DIANO MARINA

9.00. Torneo nazionale di tennis maschile e femminile limitato 3.3 organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Singolare maschile e femminile, doppio maschile e misto. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 21 giugno, info 333 4770001

10.00. Visita guidata al patrimonio artistico della città a cura del personale del MARM: Palazzo del Parco, Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate, Oratorio della SS. Annunziata. Ritrovo presso il Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60 (2 euro)

11.00-19.30. Audizioni per giovani cantanti (circa un centinaio provenienti da tutto il mondo) da ritenere idonei a partecipare alla programmazione lirica estiva rappresentata dalla rassegna ‘Estate Musicale Dianese 2019’. Sala Consiliare del Comune (più info)

20.00. Finalissima del LUDOmundialito con la serata dedicata a ‘Perudo’. Bar A Gonfie Vele (più info)

ENTROTERRA

8.00. ‘Oliveti Aperti’: evento nazionale (15 e 16 giugno) con il coinvolgimento di cittadini e turisti in un ricco programma di iniziative e attività che permette di scoprire i segreti di uno dei prodotti d’eccellenza del territorio e visitare luoghi ed elementi storici come i ‘muretti a secco’, dichiarati Patrimonio dell'umanità dall’ Unesco, nel 2018. A cura del Consorzio di tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure. Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari cliccare QUI

DOLCEACQUA



6.30. Partenza della 1a tappa della 3a edizione di Alvi Trail Liguria Dolceacqua – Mendatica: corsa in montagna a tappe con arrivo a Portovenere il 22 giugno (più info)



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

DOLCEDO



10.00.‘Giornate Contadine’: ultimo appuntamento del corso di olivicoltura biodinamica. Sede dell’associazione in via Trincheri 3 in frazione Bellissimi. Docente Fabrizio Daldi (i dettagli a questo link)



PIGNA



10.00. Inaugurazione ufficiale della targa FAI I Luoghi del cuore 2018 (Fondo Ambiente Italiano) presso il Ponte Romanico sul Rio Carne



10.00-21.00. Grande Festa al Rifugio Franco Allavena per l’apertura della stagione: passaggio della gara internazionale di corsa in montagna ‘Alvi Trail Liguria’ in località ‘Sella d’Agnaira’ (h 10/13.30) + dalle 17.30, Apericena Musicale con il Concerto dei Franziskani + Esposizione della gamma E-Bike by Fantic Bikes + dalle 21.30, passeggiata al chiaro di luna in compagnia delle guide (gratuita). Rifugio Franco Allavena al Colla Melosa (più info)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per l’ultimo appuntamento 2019 degli ‘Itinerari dei Letteratura’, presentazione dell’ultimo lavoro di Giacomo Revelli ‘La lingua della terra’ (ed. Arkadia) + degustazione di prodotti del territorio. Centro Polivalente ‘Le Rose’, ingresso libero

VILLA FARALDI



21.00. L'alpinista imperiese/crissolese Stefano Sciandra, socio del club 4000, presenta le sue esperienze sulle montagne più alte delle Alpi. Centro Culturale Fritz Roed



FRANCIA

MONACO

9.30-24.00. 59° Festival della Televisione di Monte-Carlo: secondo di cinque giorni di eventi dedicati al pubblico appassionato alle serie TV, sessioni di dediche, proiezioni inedite, incontri con i fan, cerimonie alla presenza dei più grandi nomi della televisione internazionale. Grimaldi Forum Monaco, fino al 18 giugno (più info)





DOMENICA 16 GIUGNO

SANREMO



8.30-13.00. 1° Miglior Marino città di Sanremo - 1° Memorial M. Antellini: manifestazione amatoriale con partenza dalla spiaggia dei Tre Ponti con arrivo presso la medesima spiaggia libera. Evento a cura di Sport Management, info 333 3500439

9.00. Baby Maratona - 7° Memorial ‘Lino Bottini’: ritrovo per iscrizioni e consegna magliette (h 9/9.30) + inizio manifestazione per i piccoli atleti nati negli anni dal 2008 al 2016 (h 10). A seguire ‘17a Maratonina delle Mamme’ e 19a ‘Maratonina dei Papà’. Pista di atletica a Pian di Poma, info 338 6592058

9.00-12.30. Per la 14a Festa dei Popoli, mostra fotografica ‘Costruire Resilienza’ di Giulio di Meo a cura di Arcs Cutlure solidali (viaggio fotografico in Senegal) + Esposizione di Arte Africana a cura del prof. Jean Claude Lafaye. Salone Parrocchiale in Piazza San Siro, fino al 23 giugno (da lunedì a venerdì 16/19, sabato ore 9/13-15/24, domenica 9/12.30)

9.30. Finali del 15° Festival Internazionale di Beach Volley. Tappa serie heacft volley cat. Bl presso Bagni Italia, Bagni Morgana, Bagni Lido, Corso Trento Trieste, Portosole. Info 394 64828



10.30 & 11.15. 1° Miglio Marino Città di Sanremo - 1° Memorial ‘M. Antellini’: diversamente abili, 10.30 distanza ¼ di miglio (450 metri) + categoria amatori, 11.15 distanza 1 miglio marino (1852 metri) Spiaggia Tre Ponti

IMPERIA

8.00-11.00. Gara di pesca con canna da riva riservata ai bambini e bambine sino a 12 anni. Esche, premi e merenda per tutti offerti da Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). Il pescato verrà mantenuto vivo e rilasciato al termine della gara. Sede ANSO, molo lungo di Oneglia, info 328 1457643

16.00-21.00. 3° Raduno statico di Auto Sportive organizzato dalla 28 Street Crew: sportive, tuning, car audio e auto d’epoca. Piazzale Torre Bonazza a Borgo Prino (più info)



17.30. ‘Tu danzavi per me’: spettacolo teatrale dei ‘Cattivi di cuore’ per la regia di Gino Brusco con Antonio Napodano, Chiara Giribaldi, Vincenzo Genduso, Giorgia Brusco, Teresa Gandolfo, Antonio Manconi, Emanuele Arduino, Maura Polito e Giovanni De Mattia. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513

18.00. Trekking Letterario al Chiaro di Luna da Borgo Foce a Torrazza con Alessandro Barbaglia. A cura dell’Associazione Culturale Due Parola in Piva al Mare

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

18.00. ‘Primo Trofeo Sestiere Cuvnetu’, regata con partenza nelle acque antistanti il Barbone in Rock Restò e giro di boa alla Madonnina di Nervia



VALLECROSIA



9.45-12.00. ‘ValleXCrosia’: gara ufficiale di Mountain Bike nella specialità Cross Country della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italia) accessibile a tutti i tesserati della Federazione e altri Enti. Pasta Party al termine. Partenza e arrivo nella città alta

BORDIGHERA

9.00. Partenza dalla frazione Sasso di Bordighera della Marcia ecologica ‘Andandu’. Iscrizioni dalle ore 8.00 (12 euro comprendenti gadget, posti di ristoro itineranti e ristoro finale in piazza. Info 328 3273672

10.00-19.00. ‘Yogaland, by Odaka a Bordighera’: secondo festival internazionale targato Odaka Yoga® con due giorni di lezioni gratuite con pratiche yoga dedicate agli sport acquatici, ma non solo (yoga per surfisti, per kite surf, per la corsa, per arrampicata e molto altro ancora). Giardini Löwe: per tutti i praticanti, neofiti e non. Chiosco della musica: dedicato a bambini e over 70

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

OSPEDALETTI

16.30. Saggio di fine anno degli allievi dell’Accademia Musicale di Ospedaletti. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera della SS. Trinità: nelle vie e piazze del centro storico di Taggia oltre 150 espositori provenienti dalla Liguria e dal nord Italia presentano i loro prodotti. Piazza Farini

8.00-11.00. Raduno Fiat 500, tradizionale gita con il cinquino: una centinaia di vetture si danno appuntamento nel cuore della cittadina per un raduno eccezionale. Raduno dall’Ex mercato coperto aTaggia in Via Lungo Argentina 2

9.00-16.00. 2° Torneo Canestr’ello: ultimo giorno del torneo sportivo giovanile di basket - Under 13. Palestra Ruffini (più info)

DIANO MARINA



9.00. Torneo nazionale di tennis maschile e femminile limitato 3.3 organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Singolare maschile e femminile, doppio maschile e misto. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 21 giugno, info 333 4770001

11.00-19.30. Audizioni per giovani cantanti (circa un centinaio provenienti da tutto il mondo) da ritenere idonei a partecipare alla programmazione lirica estiva rappresentata dalla rassegna ‘Estate Musicale Dianese 2019’. Sala Consiliare del Comune (più info)



ENTROTERRA



8.00. ‘Oliveti Aperti’: evento nazionale (15 e 16 giugno) con il coinvolgimento di cittadini e turisti in un ricco programma di iniziative e attività che permette di scoprire i segreti di uno dei prodotti d’eccellenza del territorio e visitare luoghi ed elementi storici come i ‘muretti a secco’, dichiarati Patrimonio dell'umanità dall’ Unesco, nel 2018. A cura del Consorzio di tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure. Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari cliccare QUI

BADALUCCO



9.30-13.30. Stage Misto di Arti Marziali organizzato dal MB Team Kickboxing di Badalucco (Kickboxing), KNIFE Martial Arts Academy di Taggia (Kali Filippino – Panantukan) e Daruma Brazilian Jiu Jitsu di Sanremo. Palestra comunale, partecipazione gratuita

COSTARAINERA



15.00. Corso (teorici e pratici a numero chiuso) proposti dall’Associazione ‘Gocce di natura’ sulle Tisane e bibite fermentate, come scegliere e miscelare le erbe aromatiche e medicinali. Parco del Benessere ‘Giuseppe Filippo Novaro’, info 351 9104008

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

MENDATICA



7.30. Partenza della 2a tappa della 3a edizione di Alvi Trail Liguria Mendatica – Calizzano: corsa in montagna a tappe con arrivo a Portovenere il 22 giugno (più info)



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte le domeniche di giugno). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA



9.00. Grande Festa al Rifugio Franco Allavena per l’apertura della stagione: escursione Guidata sul Sentiero degli Alpini, bunker di Girenza, vetta del Monte Pietravecchia 2038m. + dalle ore 10, inizio tour guidati in e-bike con guida o istruttore MTB + nel pomeriggio, inaugurazione Noleggio E-Bike ed annesso rinfresco gratuito (più info)



FRANCIA

MONACO

9.30-19.15. 59° Festival della Televisione di Monte-Carlo: terzo di cinque giorni di eventi dedicati al pubblico appassionato alle serie TV, sessioni di dediche, proiezioni inedite, incontri con i fan, cerimonie alla presenza dei più grandi nomi della televisione internazionale. Grimaldi Forum Monaco, fino al 18 giugno (più info)

Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate