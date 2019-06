CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 10 giugno

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- X MEN – DARK PHOENIX – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Simon Kinberg - con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner – Azione/Avventura/Fantascienza - "Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean rischia di morire quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica che la renderà molto più potente ma anche pericolosamente instabile. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più creando una frattura all'interno degli X-Men. Il gruppo, ormai a pezzi deve trovare un modo per unirsi nuovamente, non solo per salvare Jean da se' stessa ma anche l'intero pianeta da una minaccia aliena…”

Voto della critica: ***

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- ROCKETMAN (in lingua inglese) – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Dexter Fletcher - con Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones - Biografico - "Biopic musicale dedicato alla vita di Elton John. Il film prende il via quando l'artista, ad appena 11 anni, vince una borsa di studio alla Royal Academy of Music e descrive la sua infanzia per poi passare alla giovinezza ribelle, al travestitismo e al look eccentrico, all'età adulta e ai numerosi successi in campo musicale…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- ALADDIN – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- A MANO DISARMATA – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Claudio Bonivento - con Claudia Gerini, Francesco Venditti, Mirko Frezza, Francesco Pannofino, Rodolfo Laganà – Drammatico/Biografico - "Da cronista dell'edizione romana di ‘La Repubblica’, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua arma è - e sarà sempre - la penna. Il film racconta le tappe della sua sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l'entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- GODZILLA II – ore 16.00 - 19.00 - 21.30 – di Michael Dougherty - con Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang – Azione/Avventura/Fantascienza - "La nuova storia segue le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- POLAROID – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Lars Klevberg - con Madelaine Petsch, Kathryn Prescott, Javier Botet, Katie Stevens, Grace Zabriskie - Horror - "Sarah e la sua amica Linda, stanno rovistando nell'attico di casa quando trovano una scatola con dentro una vecchia Polaroid SX-70. Quando Sarah è sola, qualcosa inizia a spaventarla: rumori improvvisi provenienti dalla macchina fotografica, scricchiolii, visioni e infine la presenza di un'ombra misteriosa. É lo spirito intrappolato nella macchina fotografica che, risvegliato, darà vita a una serie di omicidi sempre più efferati. Il suo disegno di morte e distruzione avrà fine?…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

- PETS 2 – VITA DA ANIMALI – ore 16.00 - 17.45 - 19.45 - 21.30 – di Chris Renaud – con la voce di Alessandro Cattelan - Animazione - "Sequel dell'hit animato Pets - Vita da animali, torniamo a intrufolarci nelle vite di Max e dei suoi amici a quattro zampe, scoprendo cosa combinano quando i loro padroni li lasciano da soli per andare a lavoro o a scuola. Max è alle prese con l'ansia perchè preoccupatissimo per Liam, il figlio di Katie, Nevosetto è preso da manie di grandezza, convinto di essere un supereroe e Gidget deve imparare a comportarsi da gatta per una missione sotto copertura…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- IL TRADITORE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





