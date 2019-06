Street Control a Taggia: il rilevatore sarà utilizzato già dalle prossime settimane ma non servirà per colpire le auto in divieto di sosta

Tra fine giugno ed inizio luglio lo street control entrerà in funzione su Taggia. Rispetto a quanto visto nei comuni limitrofi in questa fase gli agenti della Polizia Locale non lo utilizzeranno per rilevare i mezzi in divieto di sosta.



Infatti, l'apparecchiatura verrà usata per scansionare le targhe dei veicoli e determinare se questi siano coperti da assicurazione e revisione. In questo modo il comune risolverà parzialmente il problema venutosi a creare con l'impossibilità di utilizzare il sistema di videosorveglianza cittadino per questo genere di accertamenti.



Una criticità emersa durante la presentazione del bilancio di previsione, a fine marzo, quando si è parlato di un calo nelle contravvenzioni riscosse dovute proprio a questa modifica imposta dal Ministero, sulle constatazioni in differita delle violazioni al codice della strada. Per trovare una soluzione il comando della Polizia Locale tabiese ha chiesto l'impegno a bilancio di 29.589,88 euro suddivisi tra il 2019 ed il 2022, per affittare lo street control, sei smartphone, relative sim ed applicazioni per sfruttare il sistema. Questo metodo non sarà capillare come le telecamere cittadine ma promette di essere sufficientemente duttile.



Il Comune tuttavia non è intenzionato a fare cassa. Infatti, l'amministrazione informerà la cittadinanza prima dei periodi di uso dell'apparecchiatura proprio per far comprendere alle persone quanto questo sistema sia stato scelto prima di tutto per tutelare tutti gli altri utenti della strada, quelli in regola.



Sebbene questa rimanga la funzione primaria, non si esclude la possibilità di ulteriori usi. Infatti, in una seconda fase, è previsto che qualora vengano ravvisati problemi per il divieto di sosta, la polizia locale possa intervenire utilizzando il rilevatore.