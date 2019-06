Taggia: migliorie e problemi della differenziata, il 'Passo giusto' a Conio "Deve trovare responsabili esterni e allora invoca l'inciviltà dei cittadini"

"L’articolo apparso qualche giorno fa dove il sindaco Conio parla del servizio di raccolta differenziata sancisce un concetto ormai chiarissimo: quando il sindaco non riesce ad arrivare al risultato la colpa è dei cittadini e le piroette amministrative sono il pezzo forte del repertorio".



Ad affermarlo è il gruppo di opposizione in Consiglio a Taggia 'Il Passo Giusto'. Al centro dell'intervento le migliorie sulla raccolta differenziata annunciate nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale. "Non più di due anni e mezzo fa - spiega il gruppo di minoranza - Conio seduto sui banchi dell’opposizione, tuonava contro l’amministrazione, responsabile, a suo dire, dei disagi causati dalla raccolta differenziata, incapace di gestire al meglio un servizio delicato, nonostante gli sforzi messi in atto dai cittadini. Cosa è cambiato? i cittadini sono sostanzialmente sempre gli stessi come sempre la stessa è la modalità di conferimento del rifiuto, al netto di qualche esempio di inciviltà difficile da combattere ma che obbligatoriamente deve rientrare nei calcoli della gestione del servizio. E’ cambiata l’amministrazione e ci ritroviamo un sindaco che delle false promesse fece il leit motiv della sua campagna elettorale. Chi non si ricorda il ritornello ‘la città è sporca, con la mia amministrazione le cose cambieranno’ ripetuto come un mantra all’ infinito?"



"Oggi, dopo due anni di cura Conio come si presenta la città? - si interroga il gruppo - E' ancora più sporca, i topi in alcune zone la fanno da padroni, le aiuole della passeggiata a mare non sono mai state così incolte, dopo una giornata di vento le foglie rimangono a terra per almeno una settimana ‘arredando’ le strade dove le buche e le irregolarità degli asfalti ormai non si contano più. In compenso è aumentata la TARI ed è diminuita la percentuale di raccolta differenziata".

"Un altro esempio, se dovesse servire ad evidenziare la ‘tecnica Conio’, ci viene servito dall’ordinanza sulla chiusura delle caserme Revelli. - aggiunge - Il periodo è sempre lo stesso, due anni e mezzo fa, Conio, consigliere di opposizione, circa un’ordinanza di chiusura delle caserme Revelli scriveva testuali parole: ‘tale ordinanza merita davvero una pausa di riflessione… innanzitutto ci si deve chiedere se la soluzione per evitare il degrado di uno spazio pubblico utile alla fruizione dei cittadini sia quello di toglierlo alla loro disponibilità o piuttosto sia quello di presidiarlo maggiormente e curarlo con maggiore attenzione’ e ancora ‘Tale iniziativa pare poi ancor più sciocca, constatando che il maggior responsabile del degrado delle Caserme Revelli, e quindi moralmente primo destinatario di tale ordinanza è il Comune stesso! A chi spetta il compito di mantenere il decoro delle Caserme? A chi spetta di provvedere al taglio delle erbacce potenziale causa di incendio? Il rimedio proposto dall’Amministrazione Genduso è grottesco e rappresentativo della loro incapacità: non siamo in grado di tenere pulite le caserme quindi le chiudiamo… complimenti davvero!'".

"Perché questo cambio di rotta? - chiede il gruppo di opposizione - Sostanzialmente perché Conio di fronte all’impossibilità di mantenere il mare di promesse fatte in campagna elettorale deve trovare dei ‘responsabili esterni’ e allora che c’è di meglio che invocare l’inciviltà dei cittadini? Strano posto il comune di Taggia - conclude il portavoce del gruppo 'Il Passo giusto' -, a seconda dell’esigenza di Conio i cittadini, si trasformano da vittime dell’amministrazione precedente a carnefici dell’amministrazione attuale".