I sentieri di Molini di Triora scelti dal campione di downhill Nicolas Vouilloz, l'assessore Balbo "Siamo realtà ideale per questi sportivi"

Molini di Triora ed i suoi sentieri sono stati scelti dal 10 volte campione al mondo di downhill Nicolas Vouilloz. Questo atleta 43enne, originario di Nizza, si è spinto su per la Valle Argentina per trovare il terreno giusto dove provare delle nuove gomme per la sua mountainbike. Il francese conosce bene questo angolo di entroterra della provincia di Imperia, complice anche il suo essere pilota di rally.



Per lui probabilmente non c'era posto più indicato per testare la discesa, qui, a Molini di Triora, borgo caratteristico ed ormai tra i più rinomati per tutti gli appassionati di mtb e downhill, un settore in netta crescita. In questi giorni il campione non è passato inosservato ed ha dimostrato di apprezzare moltissimo la comunità molinese, concedendosi anche per numerosi selfie e dimostrando di apprezzare anche le eccellenze enogastronomiche locali.



C’è grande soddisfazione a Molini di Triora. Lo si capisce dalle parole di Alessandra Balbo, neo eletto assessore, con deleghe al turismo ed alla rete sentieristica. “Siamo una splendida realtà che offre uno spazio ideale per questi professionisti dello sport. In questi giorni ho avuto la fortuna di conoscere Nicolas Vouilloz, abbiamo parlato della possibilità di realizzare eventi legati al mondo della downhill. Questa è una delle priorità che vorrei realizzare durante il mio mandato in amministrazione con il sindaco Manuela Sasso. E’ un obiettivo che mi sono posta per i ragazzi del paese. Tra di loro c’è anche mia figlia Alexia che si è avvicinata a questo sport”.



“Qui abbiamo la fortuna di avere numerosi percorsi immersi nella suggestiva natura offerta da questa valle. Oggi ci sono numerose associazioni che lavorano qui sul nostro territorio aiutandoci a pulire i sentieri. - aggiunge l’assessore Balbo - Abbiamo Freeride Spririt, A tipico, Riviera Bike, ognuno di loro contribuisce a far conoscere Molini di Triora nel mondo, portando tanti gruppi appassionati di mountain bike locali ma soprattutto provenienti dall’estero, ad esempio dagli Stati Uniti d’America, dalla Gran Bretagna e Israele, solo per citarne alcuni. c’è grande interesse per il nostro borgo. Proprio oggi abbiamo un gruppo della scuola di downhill di Marsiglia che alloggerà all’Albergo Santo Spirito per un po di giorni. E’ bello vedere tante persone di culture diverse vivere l’anima di Molini di Triora. Speriamo di averne sempre più”.