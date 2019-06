Molini di Triora: primo consiglio comunale tra le polemiche per il sindaco Manuela Sasso, tensione con l'opposizione (Foto e Video)

Non sono mancate le polemiche in questo primo consiglio comunale a Molini di Triora, post elezioni. Stasera nell'assise del piccolo borgo della valle Argentina, dopo il giuramento del sindaco Manuela Sasso, si sono insediati maggioranza ed opposizione.



Per l'amministrazione, del gruppo ViVa Molini siedono in consiglio: Danilo Marvaldi (vicesindaco) e Alessandra Balbo, in qualità di assessori, Sergio Alberti, Alessandra Balbo, Matteo Morini, Daniela Bracco (assente), Anais Lugli, Gianluca Ozenda; invece, per la minoranza consigliare del gruppo 'Nuovo Futuro' troviamo, Antonio Mario Becciu, Ornella Allaria e Matteo Capriolo.



L'INTERVISTA AL SINDACO MANUELA SASSO





Il clima è apparso teso fin dal giuramento del sindaco, quando il consigliere Mario Antonio Becciu non ha accolto l’invito ad alzarsi in piedi, rivolto all’aula, dal segretario comunale Giulia Colangelo. Subito dopo questo momento il primo cittadino, indossando la fascia tricolore nel suo primo discorso ha detto: “Da oggi inizia una nuova pagina di questa amministrazione che intendo nel complesso. Siete tutti consiglieri. Sono disposta e aperta al dialogo con tutti. Critiche, purché costruttive e collaborazione. Si lavora tutti insieme”.

L'INTERVISTA AL CONSIGLIERE COMUNALE MARIO ANTONIO BECCIU





Poco dopo, c’è stato un aspro botta e risposta tra il consigliere comunale Becciu ed il segretario comunale. Al centro della discussione, sollevata dall’esponente di opposizione, l’assenza all’ordine del giorno di alcuni punti, tra i quali: l’elezione del presidente del consiglio comunale e del suo vice, la mancata elezione dei membri per il consiglio dell’unione dei comuni delle valli Argentina ed Armea, la nomina dei giudici popolari e dei capigruppo. Becciu, così come anche Capriolo, si sono appellati al regolamento del consiglio comunale lamentando a più riprese l’assenza di quelli che, secondo loro, rappresentano dei punti fondamentali che, a loro dire, per legge, si dovevano trattare in questa seduta.Secca la replica, prima, del segretario comunale, seguita da quella del sindaco. Per la dottoressa Colangelo, l’ordine del giorno odierno rispettava quanto previsto dalla legge, facendo leva su come prima di trattare questi punti, fosse necessario e obbligatorio passare dalla convalida degli eletti. Il sindaco ha invitato quindi le parti ad abbassare i toni chiedendo a tutti di comportarsi in modo civile.La seduta si è chiusa tra ulteriori polemiche quando l’opposizione con un gesto plateale ha scelto di abbandonare l’aula prima della votazione sulla ratifica di una delibera di giunta comunale, ultimo punto all'ordine del giorno. Il consigliere comunale Becciu ha denunciato di non aver trovato la documentazione inerente al punto all’ordine del giorno e quindi, a nome del suo gruppo, di non potersi esprimere nella votazione su un qualcosa non conosciuto. In questo caso, il segretario comunale ha fatto presente come fosse possibile ottenere il documento in forma digitale previa richiesta agli uffici e di come fosse necessario inserire questa ratifica nel consiglio comunale di insediamento, in quanto si trattava di una somma urgenza in scadenza. Il punto è stato votato a maggioranza mentre i tre consiglieri di opposizione hanno lasciato la sala consigliare.Entro i prossimi giorni il sindaco convocherà un nuovo consiglio comunale. Nella prossime assise si procederà ad eleggere il presidente del consiglio comunale ed i rappresentanti destinati ad entrare nel consiglio dell’Unione. Inoltre sarà il momento per rendere partecipe l’assise su quelle che saranno le linee di mandato di questa amministrazione.