Badalucco: la provincia incontra i comuni delle valli Argentina ed Armea, sul tavolo lo stato delle strade provinciali (Foto e Video)

Pulizia delle strade e asfalti sono stati l'ordine del giorno dell'incontro che si è svolto nel municipio di Badalucco, tra la Provincia i sindaci dell'entroterra delle valli Argentina ed Armea. L'incontro è stato ospitato dal neoeletto sindaco Matteo Orengo che ha accolto, il presidente dell'ente provinciale ed il suo vice, rispettivamente Domenico Abbo e Luigino Dellerba, con loro il presidente dell'Unione dei Comuni delle due vallate, Massimo Di Fazio ed i sindaci ed i rappresentanti del comuni di Montalto Carpasio, Molini di Triora, Bajardo, Ceriana.

Si è trattato del terzo incontro voluto dalla Provincia, dopo quello con la Valle Arroscia e la Valle Impero. Il sindaco di Badalucco ha aperto le porte della casa comunale per ospitare questo importante vertice.

I sindaci hanno potuto esporre al Presidente della Provincia ed al geom. Roberto Barla le principali criticità per quanto riguarda lo stato delle strade provinciali di collegamento. Una questione annosa, quella della manutenzione degli asfalti che si scontra con i limiti economici dell'ente. Abbo ha sottolineato come la Provincia versi in uno stato di sofferenza per determinati ambiti con poche risorse da concentrare sulle emergenze ma senza la possibilità di risolvere tutti i problemi delle strade. Sia il presidente che il suo vice hanno rimarcato il ruolo chiave dell'ente, anche rispetto alla Regione. Entrambi, inoltre, hanno confermato come in questo momento la Provincia punti molto sul territorio e sul confronto con i sindaci anche nei borghi più piccoli. Un sentimento apprezzato e condiviso da tutti i presenti.



I sindaci, in particolare Francesco Laura di Bajardo, hanno denunciato lo stato di emergenza per quanto riguarda il manto stradale oltre alla necessità di provvedere allo sfalcio delle strade, alla pulizia delle cunette e dei tombini. Azioni di manutenzione che negli ultimi anni sono state svolte soprattutto da squadre di volontari dei paesi e che ora chiedono risposte sul futuro di questi lavori. Il pensiero unanime è che si debba trovare una soluzione alternativa, tornando ad affidare i servizi di pulizia ai coltivatori diretti, garantendo così una copertura capillare e dando lavoro alle persone del territorio.



Al termine dell'incontro il presidente della Provincia ha detto: “Ci siamo proposti di visitare tutte le valli. Siamo anche noi amministratori di piccoli comuni ed il compito è di sentire intanto le loro necessità e proprio perché non abbiamo molte risorse vogliamo spenderle nel modo migliore possibile. Noi abbiamo fondi strutturali che ci permettono di pulire cunette e tombini e sulla questione dello sfalcio che una questione di spesa corrente non siamo ancora all’altezza anche se noi lasciamo agli amministratori di dirci loro cosa vogliono fare, chiaro che fare una cosa preclude l’altra".



"Siamo ben motivati e spero nel 2020 di approvare il documento in tempi certi e di poter valutare se tornare allo sfalcio come si faceva una volta con l’assegnazione, il modo più efficiente ed economico. Per quanto riguarda l’asfalto la situazione è per certi versi critica, per altri no. Dobbiamo intervenire dove è necessario farlo e con queste risorse riusciamo a sopperire a parecchie situazioni che sono allarmanti. Siamo anche stati costretti a chiudere qualche strada. Con questi interventi che andremo a fare in questa annualità risolveremo qualche criticità".



"Sarebbe opportuno che questi incontri fatti con gli amministratori di valle fossero integrati da qualche rappresentante regione. Ne abbiamo parecchi nella nostra provincia. L’auspicio e penso che organizzeremo in futuro, di fare piccole convenzioni anche con più valli, per presentare alla regione quelli che sono i problemi che peraltro tutti conoscono”

In attesa degli sviluppi futuri è prevalso il senso di collaborazione tra gli enti e tra i lavori in programma la Provincia ha proposto di occuparsi della pulizia di cunette e tombini lasciando lo sfalcio ai Comuni. Per quanto riguarda il rifacimento dell'asfalto sono arrivate alcune conferme, in particolare per la SP 548. La Provincia sta inoltre valutando alcune criticità sulla SP 21 e sulla provinciale per Ceriana.

Oltre a questo gli amministratori hanno chiesto alla Provincia di essere interpellati in fase di progettazione dei singoli interventi in modo da poter indicare dove si debba operare con priorità. Allo stesso modo tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di chiedere alla Regione di essere maggiormente presente in queste sedi di confronto con l'entroterra.