Sfuma la trattativa tra Riachi e l'Imperia Calcio? L'imprenditore libanese è un fiume in piena e pubblica l'offerta presentata a Gramondo

“Questa è una pagliacciata, neanche stessi cercando di acquistare una società di Serie A. Ho fatto un’offerta che ha pareggiato la richiesta, perché l’Imperia Calcio è un progetto che mi interessa, ma non ho avuto nessuna risposta, e fino ad allora considero la trattativa aperta”. È un fiume in piena Lorenzo Anas Riachi, l’imprenditore libanese che nelle scorse settimane aveva presentato un’offerta per l’acquisto dell’Imperia Calcio.



Dopo un primo tentativo, in cui le parti sembravano distanti, Riachi ha poi presentato una nuova offerta, che, spiega l’imprenditore, “Pareggia la richiesta della società”. Da allora nessun contatto tra le parti, ma oggi l’ex Parlamentare Eugenio Minasso, ex dirigente della Sanremese, ha annunciato di essere pronto a entrare in società, investendo 50mila euro, e smontando la trattativa in corso con Riachi.



L’imprenditore, che guida la cordata insieme a Roberto Iannolo, ha deciso di pubblicare la mail con l’ultima offerta presentata a Gramondo, che ancora attende risposta. “Se la risposta sarà negativa – spiega Riachi a Imperia News – ho un accordo con un’altra società in Liguria, ma io ho voluto e voglio dare priorità all’Imperia”.



L’offerta, ricordiamo propone l’acquisto della società versando tre rate da 120mila euro, a cui vanno aggiunti 290mila euro in cinque anni, per l’acquisto dei campi. “Parliamo di cifre irrisorie, non capisco cosa ci sia di così complicato nel dare l’assenso o meno”, continua Riachi che si dice disponibile a un incontro con tutta la sua cordata per “testare la veridicità della mia capacità economica. Tutti in città cominciano a capire chi sono, ho fatto un incontro con Scajola che è dalla mia parte, i tifosi sono dalla mia parte. Se arriva Minasso e porta 50mila euro, non potrà mai essere una soluzione definitiva. Può risolvere il problema per qualche mese, ma una cifra del genere non potrà mai essere sufficiente”.



Secondo quanto emerso, con l’arrivo di Minasso in società, dovrebbe tornare a Imperia l’allenatore Alessandro Lupo, nelle ultime stagioni sulla panchina della Sanremese. Riachi racconta che il mister in un primo tempo aveva appoggiato il suo tentativo di acquistare l’Imperia. Ora, sembrerebbe invece sponsor di Minasso. “Non ho apprezzato il doppio gioco di Lupo nell’appoggiare prima la nostra entrata, e poi nell’accelerare l’entrata di Minasso, quando aveva capito che c’erano problemi nella trattativa”, conclude l’imprenditore libanese.



Nella gallery la mail con la proposta di Riachi per l'acquisto dell'Imperia Calcio.