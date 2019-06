Imperia: elencate le attività dei carabinieri della provincia nel 2018 stabile il trend dei reati rispetto all'anno precedente (Foto e Video)

E' stato stabile, rispetto all'anno precedente, il trend dei reati in provincia per tutto il 2018, secondo l'annuale report delle attività portate avanti dai carabinieri di Imperia, presentato ieri pomeriggio a margine delle celebrazioni per i 205 anni dalla fondazione dell'Arma, che si sono tenute alla caserma Somaschini.

In aumento, rispetto al 2017 i furti, soprattutto in esercizi commerciali, su veicoli, o furti di veicoli stessi, che passano da 237 nell'anno precedente, a 282 nel 2018. Diminuiscono invece di quasi 100 i furti in casa, dai 730 commessi nel 2017 ai 639 del 2018. In calo anche le truffe da 596 del 2017 a 558 dello scorso anno. In leggera diminuzione i reati di spaccio di stupefacenti che passano da 97 a 80. Stabili le rapine, 45 sia nel 2017 che nel 2018, e le violenze sessuali, 14 in entrambi gli anni.



Cliccando sotto le foto tutti i reati contrastati negli ultimi due anni.





Tra le principali operazioni, quella sulla lotta allo spaccio di stupefacenti, che ha portato all'arresto, da parte della compagnia di Ventimiglia, di sei magrebini che operavano in Piemonte, nel ponente ligure e in Costa Azzurra. Nel corso dell'intervento erano stati sequestrati quasi 20 chili di eroina, oltre a ingenti quantità di cocaina, marijuana e hashish.



A settembre l'arresto, effettuato dalla compagnia di Sanremo, di Vincenzo Mercurio, omicida del medico legale Giovanni Palumbo, ucciso nel suo studio dalle 17 coltellate inferte da Mercurio, arrestato pochi minuti dopo il crimine.



Un altro importante caso di cronaca è stato quello della presunta violenza sessuale aggravata nei confronti della turista tedesca, di origini russe, Alena Sudokova da parte di Zied Yakoubi, accusato in un primo momento di tentato omicidio, per il sospetto che avesse gettato la ragazza da una scogliera. In seguito alla caduta Alena era entrata in coma per alcuni mesi. Al risveglio ha incontrato in Germania il magistrato Barbara Bresci, che ha effettuato le indagini insieme ai Carabinieri di Bordighera.



La compagnia di Imperia è stata impegnata nelle indagini che hanno portato all'arresto degli autori di una rapina ai danni di una commerciante, e sul caso della rapina simulata in una villa di Diano Marina, culminato con la denuncia del custode che avrebbe architettato il piano per giustificare la sottrazione di circa 4500 euro dalla cassaforte.



"Il trend dei reati è sostanzialmente eguale a quello dell'anno precedente, - spiega il Tenente Colonnello Pier Enrico Burri, numero due del comando provinciale - così come i numeri che riguardano l'attività repressiva: persone arrestate e persone denunciate. Sono state condotte una serie di attività di indagine e interventi che non hanno lasciato intoccato alcun fenomeno che si sia presentato in provincia, dall'immigrazione clandestina agli stupefacenti, ai delitti contro il patrimonio e i delitti contro la persona".



(Sotto le interviste al Tenente Colonnello Burri e ai comandanti delle compagnie di Sanremo, Mario Boccucci, Ventimiglia, Francesco Giangreco, Bordighera, Ignazio Lorito, e Imperia, Giovanni Diglio).





"Le attività sono state impreziosite - continua Burri - oltre che in talune occasioni da un intervento immediato e risolutivo, dalla collaborazione tra i comandi territoriali, intendo compagnia, stazioni e nuclei operativi, e le articolazioni investigative di livello provinciale, il nucleo investigativo provinciale. In più abbiamo cercato di aumentare il contrasto a quelle fenomenologie criminali che potevano avere uno spessore patrimoniale a posteriori, tant'è che abbiamo, come già riferito in altre occasioni, proceduto al sequestro di beni mobili e immobili per diverse centinaia di migliaia di euro".



Numerosi gli encomi, sotto riportati, per le attività di indagine portate al termine, conferiti ieri pomeriggio, durante la cerimonia.



ENCOMIO SEMPLICE del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” e dal Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”

Capitano Mario BOCCUCCI

1° encomio “Comandante di Nucleo Operativo di Compagnia urbana, con straordinario senso del dovere, convinta abnegazione ed elevatissima capacità professionale, forniva contributo determinante alla pianificazione e all’organizzazione dei delicati e onerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica volti a garantire lo svolgimento di evento di rilievo mondiale. Gli eccezionali risultati conseguiti, superando le molteplici difficoltà legate alla complessità dei dispositivi adottati, riscuotevano l’unanime apprezzamento dei più alti rappresentanti dello stato, contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Arma dei Carabinieri a livello internazionale”. Messina e Taormina (ME), 1° marzo - 28 maggio 2017.

2° encomio “Comandante di Nucleo Operativo di Compagnia operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato intuito investigativo, coordinava, partecipandovi personalmente, complessa attività investigativa che consentiva di identificare e rapidamente trarre in arresto due malviventi che, per futili motivi, si erano resi responsabili del tentato omicidio di una donna". Messina, 22 - 25 luglio 2017.

Encomio Semplice” concesso il 5 settembre 2018 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo:

Luogotenente Carica Speciale Sebastiano MELONI;

Appuntato (ora Vive Brigadiere) Salvatore CAMBONI;

“Comandante ed Addetto a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità e non comune senso del dovere, partecipava a complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 21 persone, la denuncia in stato di libertà di altre 23 ed il sequestro di oltre 4 kg. di stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) e denaro contante". Provincia di Imperia, marzo 2016 – maggio 2017.

Elogio Meloni: “addetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, dando prova di qualificata professionalità, non comune senso del dovere nonché di costante ed elevato rendimento in servizio, conseguiva importanti risultati operativa, in particolare nel contrasto dei delitti in materia di sostanze stupefacenti e contro la persona, suscitando unanimi consensi nell’opinione pubblica con positivo ritorno d’immagine per l’istituzione". Sanremo (IM), gennaio - dicembre 2017.

Encomio Semplice concesso il 14 gennaio 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” Brigadiere Antonio NATALI, addetto alla Stazione Carabinieri di Arma di Taggia. “addetto a Stazione distaccata, libero dal servizio, evidenziando elevato senso del dovere e coraggiosa determinazione, non esitava ad inseguire l’autore di un furto in un esercizio commerciale, riuscendo a trarlo in arresto ed a recuperare la refurtiva”. Taggia (IM), 22 giugno 2018.

Encomio Semplice” concesso il 4 febbraio 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bordighera:

- Appuntato Scelto Qualifica Speciale Maurizio AMERIO;

- Appuntato Scelto Fabio ALBERTARIO:

"addetto ad aliquota radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando spiccata iniziativa, ferma determinazione e alto senso del dovere, non esitava ad intervenire, unitamente ad altro militare, in soccorso di una donna che, in stato di alterazione psico-fisica, dal ponteggio edile di un palazzo, era in procinto di lasciarsi cadere nel vuoto, riuscendo dopo complesse e rischiose manovre a bloccarla e a portarla in salvo”. Bordighera (IM), 26 giugno 2018.

“Elogio” concesso il 23 marzo 2019 dal Comandante della missione Carabinieri MIADIT Somalia 11 al Tenente Colonnello Pier Enrico BURRI, Comandante del Reparto Operativo di Imperia “Ufficiale inquadrato nella Missione Addestrativa Italiana “MIADIT Somalia 11”, sorretto da elevata esperienza e da specchiate qualità morali, militari e di carattere, assolveva da subito i delicati incarichi assegnatigli, operando in maniera efficace, con straordinaria dedizione ed elevata competenza. Sin dal primo momento, mostrava fermezza e perspicacia, capacità che gli permettevano in brevissimo tempo di assurgere al ruolo di guida carismatica degli Ufficiali Somali affidati alla sua docenza, preparandoli al meglio per il futuro disimpegno dei loro compiti istituzionali in Patria. In particolare, nel breve periodo, con consapevole determinazione ed eccezionale motivazione al servizio, interagiva con riconosciuto successo da parte di superiori, colleghi ed altri attori internazionali, contribuendo sicuramente ad esaltare ulteriormente il prestigio internazionale dell’Arma dei Carabinieri e dell’Italia". Gibuti (Somalia), 22 marzo 2019

“Elogio” concesso il 20 agosto 2018 dal Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” al Vice Brigadiere Armando SARDELLI, addetto alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia. "Addetto a nucleo investigativo di comando provinciale operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, si distingueva, nel tempo, per costante e lodevole comportamento nell’adempimento dei propri compiti e per l’elevato rendimento dando ulteriore dimostrazione di dedizione al servizio e di spiccato acume investigativo offrendo determinante contributo a complessa attività d’indagine che consentiva di individuare e disarticolare due gruppi criminali dediti rispettivamente alla commissione di estorsioni, danneggiamenti, porto illegale di armi nonché traffico e combustione illecita di rifiuti. l’operazione, si concludeva con l’esecuzione di 7 misure cautelari personali e il sequestro di beni aziendali per un valore di circa 1,5 milioni di euro”. Provincia di Foggia, maggio 2016 - giugno 2018.

“Vivo Compiacimento” concesso il 30 maggio 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale:

- Maresciallo Ludovica BASILI, addetta alla Stazione Carabinieri di Sanremo;

- Vice Brigadiere Livio BELLONE ed Appuntato Scelto Qualifica Speciale Graziano FARINA, addetti alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Sanremo;

- Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giorgio GREGORIO, addetto al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Sanremo;

- Carabiniere Susanna ZUCCHELLI, addetta alla Stazione Carabinieri di Santo Stefano al Mare

"Nell’espletamento dei servizi di rappresentanza connessi con il Festival della Canzone Italiana, con straordinario senso del dovere, convinta abnegazione ed elevatissima capacità professionale, forniva contributo determinante alla realizzazione di uno stand istituzionale promuovendo le attività dell’Arma in un contesto mediatico internazionale, contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Istituzione ed il senso di stima dei cittadini per il quotidiano servizio svolto da Carabinieri". Sanremo (IM), dal 5 al 10 febbraio 2019.

Vivo Compiacimento” concesso il 3 giugno 2019 dal Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” al seguente personale:

- Maresciallo Maggiore Paolo GIANOLI, Comandante della Stazione Carabinieri di Imperia;

- Brigadiere Capo Qualifica Speciale (ora in congedo) Mirco RIGHETTI;

- Brigadiere Giuseppe CASCIONE, addetto al Nucleo Informativo di Imperia;

- Appuntato Scelto Qualifica Speciale Antonio FLORIS, addetto all’Ufficio Comando Provinciale;

- Appuntato Giuseppe MANZI, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Imperia;

- Appuntato Scelto Qualifica Speciale Fabrizio BARBERO, Appuntato Scelto Filippo BENINATI, Car. Eleonora DE ROSA, Car. Maria DI BUONO, Car. Natalia LùPICA RINATO, Car. Valeria TANGIANU e Car. Leonardo TUCCI, addetti alla Stazione Carabinieri di Imperia.

"Comandante della Stazione Carabinieri di Imperia e militari appartenenti a vari reparti della sede, con abnegazione e disponibilità continua, si prodigavano in più circostanze per l’efficienza del reparto, altresì attivandosi volontariamente per rendere logisticamente accogliente questa sede anche liberi dal servizio, fornendo inoltre preziosa collaborazione per l’allestimento degli stand dell’Arma nell’ambito della provincia e ricevendo il vivo plauso della scala gerarchica e l’apprezzamento dei visitatori, così contribuendo ad accrescere il prestigio dell’Istituzione a dimostrazione che il senso di appartenenza lo si esprime non solo durante gli ordinari incarichi assegnati, ma anche nei momenti che completano l’esposizione mediatica dell’Arma verso i cittadini. Chiaro esempio di capacità professionali e comunicative, nonché di dedizione e spirito di sacrificio". Provincia di Imperia, anno 2018 e 2019.

“Apprezzamento” concesso il 15 aprile 2019 dal Sig. Comandante della Legione Carabinieri “Liguria” all’App. Sc. Sergio Claudio MERAVIGLIA, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia. “Per essersi distinto, in ambito Legionale, in attività addestrativa al tiro in favore di operatori di Nuclei/Sezioni/Aliquote Radiomobili, classificandosi 1° nella sessione competitiva finale nel tiro mirato con pistola e con pistola mitragliatrice". Genova, 15 aprile 2019.

(Foto e video di Christian Flammia)