Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 6 a domenica 9 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 6 GIUGNO

SANREMO

9.00-23.00. Finali Nazionali della 32esima edizione di ‘Sanremo Rock’. (10 euro). Teatro Ariston Ritz, fino al 7 giugno (più info)

15.00. Corso della Laurea Magistrale in Architettura del paesaggio: Workshop didattico. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, fino al 7 giugno

16.30. Presentazione della prima ristampa de ‘Le case vicino al torrente’, romanzo di Luciano De Giovanni (1922), il poeta ‘stagnino’ sanremese scomparso nel 2001 scoperto e segnalato da Carlo Betocchi e Italo Calvino. A parlare del libro Fabio Barricalla, curatore del Maggio dei libri 2019. Sala multifunzionale della Biblioteca civica ‘F. Corradi’ di Sanremo, Via Carli 1, ingresso libero

18.00. Cerimonia di premiazione della 5a edizione del Premio Letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’. Partecipano il giornalista, saggista Piero Bianucci, editorialista de ‘La Stampa’, e la dott.sa Sabina Airoldi dell’Istituto Tethys + Recital delle soprano Fiorella De Luca e Teresa Romano accompagnate al piano dal maestro Marco Zaccaria. Villaggio della Vela Rolex Giraglia presso piazzale Vesco

20.00. 'Equilibrio e armonia':incontro con Nadia Pagotto sulle tecniche vibrazionali e con Monica Mazzone sui 'Fiori di Bach'. Serata presentata da Gabriele Kipewa. Circolo Zoè di via Carli 24

21.00. Spettacolo teatral-musicale tratto dal film ‘Vacanze romane’ messo in scena da circa ottanta studenti del Liceo G.D. Cassini (attori, ballerini, scenografi e costumisti) guidati dalla professoressa Sandra referente del progetto. Regia di Matteo Maggio. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

22.00. DopofestivalRock al Rolling Stone Cafè: ospiti e ‘concorrenti’ del Festival si danno appuntamento in riva al mare per commenti, interviste e jam session fino all’alba. Rolling Stone Cafè in via del Castillo

IMPERIA

10.30. Inaugurazione Mostra fotografica a conclusione del Progetto Erasmus KA2 con realizzazione di pannelli per il SIC Pompeiana realizzata dai ragazzi del liceo Amoretti di Imperia in collaborazione con l'Associazione Praugrande di Pompeiana. Biblioteca comunale L.Lagorio, piazza De Amicis, fino all’8 giugno

21.00. Concerto nell’ambito del ‘Cervo Chamber Music 2019’. Santuario di Santa Croce al Calvario, ingresso ad offerta libera (più info)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

21.00. ‘Pinocchio si rifà il Naso’: Laboratorio dell’Autostima organizzato dallo Sportello di ascolto Noi4You a cura della Dr.ssa Sciolla. Sede della C.R.I. di Bordighera

DIANO MARINA

9.30. World Oceans Day 2019: visita guidata al Museo e monitoraggio ambientale della spiaggia a cura dell'Associazione InfoRmare. Ritrovo al Museo Archeologico MARM (h 9.30) + trasferimento sulla spiaggia per una Bio-Passeggiata per monitorare lo stato della battigia e rilevare l'eventuale presenza di plastica o di oggetti abbandonati sulla riva (h 10.30) + fine delle attività e rientro in classe (h 12)

20.00. Nell'ambito del Piano Triennale delle Arti e del progetto Liguria Musica. concerto finale del Progetto ‘Rete Musicale del Ponente Ligure’ con esibizioni di 3 band dei tre Istituti scolastici (Liceo ‘Vieusseux’ e Istituto Tecnico ‘Ruffini’ di Imperia e Liceo ‘Cassini’ di Sanremo) + concerto e ballo del gruppo Senhal. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



FRANCIA

CANNES



9.00-19.00. ‘Midem 2019’: concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 7 giugno (per leggere il programma cliccare QUI)

MONACO

18.30. Conferenza a tema su ‘Imperatrici, artisti e cocotte sulla Riviera alla Belle Epoque’ di Martine Gasquet. Mediateca di Monaco, Biblioteca Louis Notari

20.30. ‘Zize, la famiglia Mamma Mia’: One-man-show comico con Thierry Wilson. Scenografica di José Egil su idea di Thierry Wilson. Théâtre des Muses (info)





VENERDI’ 7 GIUGNO

SANREMO

8.30. Show Jumping 2019 - CSI 2 – CSI 1 Stelle Internazionali: Gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero, fino al 9 giugno

14.00-21.30. Terzo trofeo Sanremo Cup ‘Open d’Italia’: evento di calcioballilla a cura della A.s.d. Calciobalilla Sanremo, in collaborazione con La Lega Italiana Calciobalilla (L.I.C.B.). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 9 giugno (il programma a questo link)

15.00-18.00. Corso della Laurea Magistrale in Architettura del paesaggio: esposizione Workshop didattico (ultimo giorno). Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond

19.00. Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, concerto dal titolo ‘Il violino dal Romanticismo al '900’ con Sigrid Kuulmann (violino), Tarmo Eespere (pianoforte). Musiche di: Ysaye, Kreisler, Debussy, Sibelius, Tubin, Eller. Forte di Santa Tecla (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

21.00. Per il 46° Convegno Internazionale ANIOC, spettacolo dal titolo ‘Giro del Mondo col Mandolino’ a cura dell’Orchestra a plettro del Circolo Mandolinistico ‘Euterpe’. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.00. Serata della finalissima della 32esima edizione di ‘Sanremo Rock’. (10 euro). Teatro Ariston Ritz (più info)

22.30. Grande festa del mare con fuochi d’artificio in occasione della partenza della 67a edizione della Giraglia Rolex Cup. Evento a cura dello Yacht Club di Sanremo. Porto Vecchio

IMPERIA

10.00-19.00. Mostra fotografica a conclusione del Progetto Erasmus KA2 con realizzazione di pannelli per il SIC Pompeiana realizzati dai ragazzi del liceo Amoretti di Imperia in collaborazione con l'Associazione Praugrande di Pompeiana. Biblioteca comunale L.Lagorio, piazza De Amicis, fino all’8 giugno (h 10/13-15/19, sabato h 10/13)

21.15. I ‘Pezzi Fluttuanti’ in formazione ligure-lombarda (Davide Scaramuzza, Cristina Pinna, Renato Donati, Emanuele Tirinzoni, Edoardo Lanzi e Andrea Scaramuzza) in una serata di racconti, poesie, narrazione e tanto tanto altro ancora. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 49 555 13

21.15. ‘Smànie’ di Molière, spettacolo di fine corso del Laboratorio teatrale per ragazzi curato da Livia Carli e Gianni Oliveri. Palco del Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, fino al 9 giugno

VENTIMIGLIA



16.00. Per il ciclo di incontri ‘Luoghi dello spirito e comunità straniere in Riviera’, conferenza di Christiane Garnero-Morena su ‘La presenza religiosa non cattolica a Mentone’, in cui affronterà il tema delle minoranze religiose che con la nascita delle comunità straniere in Costa Azzurra si diffusero nel territorio. Forte dell’Annunziata, Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, ingresso libero

VALLECROSIA

15.00. ‘Inferno’: spettacolo teatrale con gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia nato da un’idea condivisa dalla docente di Lettere, Simona Paolino, e da Rosalba Vacchiano, insegnante di danza interpretativa e propedeutica. Teatro della Scuola

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2019’, primo giorno di due dedicati alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche: vini da tutta Italia in degustazione e vendita, street food, prodotti e produttori del territorio. Giardini della Casa Valdese, via Col. Aprosio 255, ingresso libero, anche domani (più info)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

17.00. Presentazione libro dello scrittore imperiese Luca Barozzi ‘Oltre il sogno...il vento’. Introduce il Presidente del Consiglio Comunale Marco Farotto. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino artigianale con bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 9 giugno

CERVO

21.00. Concerto nell’ambito del ‘Cervo Chamber Music 2019’ (15 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

DOLCEDO

18.00-24.00. ‘4° Expo della Val Prino & PontiDiVini’: percorso enogastronomico in musica lungo il centro storico del paese con partenza dal cortile di San Tommaso lungo i ponti di Ripalta, San Martino e via Cavalieri di Malta (il programma a questo link)

FRANCIA

CANNES



9.00-17.00. ‘Midem 2019’ (ultimo giorno): concerti ed eventi con la partecipazione di popstar, produttori indipendenti e etichette discografiche, organizzatori di eventi. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 7 giugno (per leggere il programma cliccare QUI)

MONACO



19.00. Per ‘Tutta l'Arte del Cinema’, Cine-conferenza sul tema su ‘Monaco e il Mare’, a cura dell'Istituto audiovisivo di Monaco. Grimaldi Forum Monaco (info)

20.30. ‘Zize, la famiglia Mamma Mia’: One-man-show comico con Thierry Wilson. Scenografica di José Egil su idea di Thierry Wilson. Théâtre des Muses (info)

20.30. Per la serie Grande Stagione, ‘Réminiscences’: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-20.00. ‘L'Italie à Table’: vetrina dell’enogastronomia italiana, dalle confetture dolci e salate alla pasta artigianale, dai formaggi tipici all’olio d’oliva, salumi italiani e selezione di vini regionali. A cura della Camera di Commercio Italiana di Nizza. Promenade Des Anglais, fino al 10 giugno (il programma a questo link)



SABATO 8 GIUGNO

SANREMO

8.30. Show Jumping 2019 - CSI 2 – CSI 1 Stelle Internazionali: Gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero, fino al 9 giugno

9.30. ‘La Pianta delle Allergie: cosa sapere delle malattie allergiche’: conferenza a cura del dott. Riccardo Aquilina, dott.ssa Claudia Bertolini, dott.ssa Paola Dignetti. Sala consiliare del museo civico di Palazzo Nota, ingresso libero (più info)

10.00-21.00. Terzo trofeo Sanremo Cup ‘Open d’Italia’: evento di calcioballilla a cura della A.s.d. Calciobalilla Sanremo, in collaborazione con La Lega Italiana Calciobalilla (L.I.C.B.). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 9 giugno (il programma a questo link)

10.00-21.00. 46° Convegno Internazionale ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche. Teatro dell’Opera del Casinò (il programma a questo link)

17.00. Musicisti italiani a Parigi e oriundi francesi in Italia: concerto del ‘Trio Pizzicante’ composto da Sabine Spath, Freddy Colt (mandolini), Davide Frassoni (chitarra). Musiche di Gabriele Leone, Fouchetti, Niccolò Paganini, Carlo Munier e altri. Chiesa Valdese in via Roma, ingresso libero

19.00. Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, concerto dal titolo ‘Ieri e oggi attraverso un mantice’ con il Duo dissonAnce formato da Roberto Caberlotto & Gilberto Meneghin, fisarmoniche. Musiche di: Bach, Rossini, Battiston, Caberlotto, Piazzolla. Forte di Santa Tecla (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

20.30. ‘4° Memorial Fabio Angeloni’: torneo di belotta con sfide a gironi e a coppie (incasso devoluto in beneficenza, 20 euro a coppia con una consumazione compresa). Bagni ‘Euro Nettuno Beach’, Lungomare V. Emanuele II, 23, info 340 3503184

21.00. Concerto degli ‘Abba Celebration - The Inspiration’: serata all’insegna della solidarietà per il Progetto Serena Onlus. Presenta la conduttrice televisiva Maria Grazia Regis. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



10.00-13.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica a conclusione del Progetto Erasmus KA2 con realizzazione di pannelli per il SIC Pompeiana realizzati dai ragazzi del liceo Amoretti di Imperia in collaborazione con l'Associazione Praugrande di Pompeiana. Biblioteca comunale L.Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero

16.00. Visita guidata al Parasio: dopo un giro nella parte alta del borgo, illustrazione della storia di Andrea Doria di passaggio verso Genova nel 1548 con una flotta di navi spagnole, genovesi e napoletane. Ritrovo in Piazza del Duomo, info 331 6992009

17.00. Per i Pomeriggi Universitari (18a edizione), Giulia Pollero presenta il suo lavoro su ‘Il teatro di città e il teatro di provincia’. Analisi storico artistica e valorizzazione dei teatri Cavour di Imperia e Salvini di Pieve di Teco. Corso di Laurea in Scienze del Turismo, Impresa, Cultura e Territorio nell’anno accademico 2017-18. Relatore: Sara Rulli. Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

21.15. ‘Smànie’ di Molière, spettacolo di fine corso del Laboratorio teatrale per ragazzi curato da Livia Carli e Gianni Oliveri. Palco del Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, fino al 9 giugno

21.30. ‘Che siamo capaci di farlo gridare’: “Generico e mediocre” spettacolo di un Istituto di Istruzione Superiore (Officina Teatro). Csa La Talpa e l’Orologio, regione Barcheto (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

10.45. Presentazione libro ‘Disturbi di luminosità’ di Ilaria Palomba. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

VALLECROSIA

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2019’, secondo giorno di due dedicati alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche: vini da tutta Italia in degustazione e vendita, street food, prodotti e produttori del territorio. Giardini della Casa Valdese, via Col. Aprosio 255, ingresso libero (più info)

BORDIGHERA



10.00-11.00. Corso di massaggio infantile gratuito rivolto ai papà e alle mamme, o solo uno dei due, con un figlio fra gli 0 ed i 9 mesi (tutti i sabati sino al 29 giugno). Via Aurelia 143, davanti all'ospedale (più info)

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

ARMA TAGGIA



18.00. Per il ‘Banchero Caffè’, presentazione del nuovo romanzo di Banchéro ‘et in arcadia ego’ (Giraldi, Scrittura Collettiva). Teatro del Banchéro, via Soleri 12

DIANO MARINA

9.00-20.00. Divertiamoci a Diano 2019 (8a edizione): in programma dimostrazioni ludico - sportive a cura delle Associazioni Sportive Dianesi e non. Organizzazione a cura dell'Associazione ‘Vivi Diano Marina...con Noi’. Centro cittadino, anche domani

10.00. Alla scoperta di Diano Marina, Extra Omnes: Visita guidata nel centro storico di Diano Marina. Ritrovo presso il Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (2 euro), info 0183 497621

18.00. Notte Bianca a tema ‘Il Circo’: street food a cura di bar e ristoranti, happy shopping e bancarelle nei negozi, stand con prodotti particolari, tipici e hobbistica, musica live, dj set, esibizioni itineranti. Vie del centro cittadino (la locandina a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino artigianale con bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 9 giugno

CERVO

21.00. Concerto nell’ambito del ‘Cervo Chamber Music 2019’ (15 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

DOLCEDO



10.00. ‘Giornate Contadine’: corso di olivicoltura biodinamica composto di cinque incontri che si terranno sino al 15 giugno 2019 presso la sede dell’associazione in via Trincheri 3 in frazione Bellissimi. Docente Fabrizio Daldi (i dettagli a questo link)

17.00-24.00. ‘4° Expo della Val Prino & PontiDiVino’: esposizione e vendita dei prodotti tipici e dei vini del territorio negli stand delle Aziende della Valle. Dalle 18, percorso enogastronomico in musica lungo il centro storico del paese con partenza dal cortile di San Tommaso lungo i ponti di Ripalta, San Martino e via Cavalieri di Malta, anche domani (il programma a questo link)

19.30. ‘E Lizzette de San Zane’: percorso enogastronomico per cantine e aie del borgo allietato dall’esibizione di numerose band + concorso per band emergenti ‘Belin, che band!’ (7a edizione). Partecipano: Sleepin'dog, Clan batexe, D-sparsi, Belli fulminati nel bosco, Due come noi, Elettrik rock orkestra, Chelli du gumbu de chichèn. Location varie della frazione di Anagna (più info QUI)

REZZO

18.00. ‘Il Crepuscolo degli Dei’ escursione crepuscolare nella faggeta di Rezzo nel Parco Naturale delle Alpi Liguri con guida ambientale escursionistica associata AIGAE (10 euro). Ritrovo alle 18 a Passo Teglia oppure ore 17 a Imperia, info 338 7718703

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per gli ‘Itinerari di Letteratura’, presentazione di ‘Il passo della morte’ di Enzo Barnabà (ed. Infinito) durante il quale verranno letti brani dell’autore e di Biamonti dedicati al confine. Centro polivalente ‘Le rose’, ingresso libero



FRANCIA

MONACO

9.00-19.30. 37esimo Meeting Internazionale di Nuoto di Monte-Carlo. Piscina Olimpica Albert II dello Stadio Louis II, anche domani (più info)

20.00. ‘Cartes Blanches Chorégraphiques’: spettacolo di balletto a cura di Baletu Arte Jazz. Théâtre des Variétés

20.30. ‘Zize, la famiglia Mamma Mia’: One-man-show comico con Thierry Wilson. Scenografica di José Egil su idea di Thierry Wilson. Théâtre des Muses (info)

NICE

10.00-20.00. ‘L'Italie à Table’: vetrina dell’enogastronomia italiana, dalle confetture dolci e salate alla pasta artigianale, dai formaggi tipici all’olio d’oliva, salumi italiani e selezione di vini regionali. A cura della Camera di Commercio Italiana di Nizza. Promenade Des Anglais, fino al 10 giugno (il programma a questo link)

VILLEFRANCHE SUR MER

16.00-02.00. Per ‘Crossover Summer’, Cocobeach Party con Sebastien Léger. Citadelle di Villefranche sur Mer (più info)





DOMENICA 9 GIUGNO

SANREMO



8.30. Show Jumping 2019 - CSI 2 – CSI 1 Stelle Internazionali: Gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero

8.30-19.00. Mercato dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante, con una selezionata raccolta di oggetti d'epoca, collezionismo e curiosità. Piazza Muccioli e Piazza Eroi Sanremesi (ogni seconda domenica del mese)

10.00-19.30. Terzo trofeo Sanremo Cup ‘Open d’Italia’: evento di calcioballilla a cura della A.s.d. Calciobalilla Sanremo, in collaborazione con La Lega Italiana Calciobalilla (L.I.C.B.). Palafiori di corso Garibaldi (il programma a questo link)

10.00-13.00. 46° Convegno Internazionale ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (il programma a questo link)

14.30. Arrivo al Palafiori della 49esima Granfondo Milano – Sanremo, corsa ciclistica a cura dell’UC Sanremo (più info)

IMPERIA

21.15. ‘Smànie’ di Molière, spettacolo di fine corso del Laboratorio teatrale per ragazzi curato da Livia Carli e Gianni Oliveri. Palco del Lo Spazio Vuoto, via Bonfante

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.00. Nell’ambito dell'installazione Les Innocents (Forte di Santa Tecla a Sanremo), camminata al Passo della Morte organizzata da Pigna Mon Amour alla scoperta di un cammino dal forte valore storico e simbolico sul tema dell'emigrazione con la partecipazione di Enzo Barnabà. Raduno in piazza della Stazione

BORDIGHERA

9.30-18.00. Finali dei campionati Italiani di Petanque delle categorie A/B Maschile e femminile: parata giocatori accompagnati dalla Banda di Bordighera e saluto delle Autorità + ore 10.00 Inizio Competizione + Premiazioni ore 18.00. Circolo Boccistico ‘Giulio Biancheri-Muller’

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

OSPEDALETTI

10.00. Torneo di bocce per società a quadrette CCDD. Bocciofila Lanteri

TAGGIA ARMA

15.00-21.00. Seconda edizione della tradizionale ‘Festa della Ciliegia’: giochi e intrattenimenti per bambini + corteo con l’esibizione di bande e gruppi folkloristici + premiazioni presso l’ex mercato di coperto + serata danzante in piazza Eroi Taggesi e musica e piatti tipici in tutti i locali (più info)

DIANO MARINA



9.00-20.00. Divertiamoci a Diano 2019 (8a edizione): in programma dimostrazioni ludico - sportive a cura delle Associazioni Sportive Dianesi e non. Organizzazione a cura dell'Associazione ‘Vivi Diano Marina...con Noi’. Centro cittadino

9.30. #plasticfreegc: pulizia dei fondali del porto. Ritrovo al porticciolo (la locandina a questo link)

14.30. ‘Il Pianoforte Birichino e Giovani Talenti in Concerto’: concerto di pianoforte e canto a cura degli allievi dell'Associazione Musicale Amadeus di Imperia. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-19.00. Mercatino artigianale con bancarelle sul Lungomare delle Nazioni

CERVO

17.00. Concerto nell’ambito del ‘Cervo Chamber Music 2019’ (15 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

18.00. Presentazione de ‘La guida delle libere viaggiatrici: 50 mete per donne che amano viaggiare, in Italia e nel mondo’ di Manuela Bolchini e Iaia Pedemonte. Evento a cura del Consorzio Mete di Liguria. Bastione di Mezzodì



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-19.00. ‘Festa di inizio estate’: cantine aperte tutto il giorno per degustare i prodotti tipici del paese (rossese doc, olio extravergine di cultivar taggiasca, michette, etc.) + nel pomeriggio, laboratorio/atelier sull'impressionismo dedicato a Monet + animazione in piazza Mauro di Balestrieri, Tamburini e Sbandieratori con racconto della storia/leggenda di Lucrezia e della nascita della Michetta con un piccolo assaggio (i dettagli a questo link)

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

15.00. Visita guidata a tema sino alla Chiesa campestre di San Bernardo, custode di pregevoli affreschi del 500. Al termine degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche (10 euro), info 0184 229507

DOLCEDO

10.00-18.30. ‘4° Expo della Val Prino’: esposizione e vendita dei prodotti tipici e dei vini del territorio negli stand delle Aziende della Valle + conferenza sulla taggiasca + musica con i ‘Flautonauti’ (il programma a questo link)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte le domeniche di giugno). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PIEVE DI TECO

8.30-18.30. ‘ArtigianArte’: mercatino con espositori di artigianato artistico, laboratori per grandi e piccini, negozi aperti fino a sera, musica live e ‘Street Food’ proposto dai ristoratori e dalle botteghe locali. Vie e piazze del paese (ogni seconda domenica del mese)

PORNASSIO

8.00. ‘L’Anello delle orchidee e dei mughetti’: escursione nella Riserva naturale delle sorgenti del Belbo (10 euro). Ritrovo a Colle di Nava, info 338 7718703



FRANCIA

MONACO

9.00-17.00. 37esimo Meeting Internazionale di Nuoto di Monte-Carlo. Piscina Olimpica Albert II dello Stadio Louis II (più info)

15.30. ‘Zize, la famiglia Mamma Mia’: One-man-show comico con Thierry Wilson. Scenografica di José Egil su idea di Thierry Wilson. Théâtre des Muses (info)

NICE

10.00-20.00. ‘L'Italie à Table’: vetrina dell’enogastronomia italiana, dalle confetture dolci e salate alla pasta artigianale, dai formaggi tipici all’olio d’oliva, salumi italiani e selezione di vini regionali. A cura della Camera di Commercio Italiana di Nizza. Promenade Des Anglais, fino al 10 giugno (il programma a questo link)

