Il sindaco di Riva Ligure schiera in campo la sua amministrazione: per il secondo mandato nuove deleghe e ruoli ritagliati su misura (Foto e Video)

Giorgio Giuffra per il suo secondo mandato ha deciso di proporre un mix tra continuità e novità. Le principali differenze rispetto alla sua vecchia amministrazione sono rappresentate dalle new entry in consiglio comunale.



LE NOVITA' AMMINISTRATIVE SPIEGATE DAL SINDACO GIORGIO GIUFFRA





Entrano quindi come consiglieri: Silvia Boeri, Maria Rosa Sabatino, Caterina Gatti, Valeria Brignolo e Fabrizio Bianchi. Queste new entry siederanno a fianco degli altri colleghi rimasti dal primo mandato: Martina Garibaldi, Giordana Castore e Giuseppe Grasso. Confermati anche Franco Nuvoloni e Francesco Benza che insieme al primo cittadino comporranno la giunta di Riva Ligure.Domani, giovedì 6 giugno, alle 21.30 si terrà il primo consiglio comunale per la neo-eletta amministrazione, composta da una maggioranza al femminile, 6 donne e 5 uomini. Un ulteriore record tra le quote rosa lo troviamo con la più giovane amministratrice della provincia di Imperia, Valeria Brignolo, 18 anni appena compiuti.Oltre a questi aspetti il sindaco di Riva Ligure ha sottolineato come questa seconda amministrazione sarà come un vestito su misura. Non essendoci stati avversari, non ci sarà opposizione, perciò tutti gli esponenti della lista 'Riva' entreranno in consiglio comunale. Il primo cittadino ha valutato la storia e le competenze di ognuno di loro assegnando così delle deleghe ad hoc. Inoltre, rispetto al passato sono state introdotti alcuni nuovi ambiti di lavoro specifici per offrire un'azione di governo che sia più incisiva ma soprattutto capillare, per coprire le diverse esigenze del territorio.Ecco nel dettaglio le deleghe:Giorgio Giuffra - grandi opere, infrastrutture, comunicazione, risorse umane, sicurezza, Polizia LocaleFranco Nuvoloni - Vicesindaco - ambiente, ecologia, edilizia privata e scolastica, urbanistica, approdo nauticoFrancesco Benza - turismo, manifestazioni, lavori pubblici, marketing territoriale, sviluppo economico, cultura digitale, demanio fluviale e marittimoMartina Garibaldi - Presidente del consiglio comunale - protezione civile, politiche culturali, tradizioni patrimonio, programmazione finanziaria, tributi, rapporti istituzionali, società partecipate, trasparenzaSilvia Boeri - politiche educative, istruzione, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, integrazione e partecipazione scolastica degli alunni diversamente abili, BES e DSA e con cittadinanza italiana e non, cura e valorizzazione della regione PratiMaria Rosa Sabatino - sviluppo dello 'sportello per il decoro urbano', efficenza della macchina amministrativa, statistica, anagrafe e stato civile, servizio elettorale, toponomastica, protocollo, censimenti, rapporti con le associazioni sportiveGiordana Castore - sostegno sociale, sussidarietà, progetti socio-assistenziali e socio-educativi legati al reddito di cittadinanza, indirizzi per la gestione del patrimonio ERP e rapporti con Arte, terzo settore, economia sociale e progetti di microcreditoCaterina Gatti - politiche di educazione alla salute, pari opportunità, politiche per il benessere degli animaliGiuseppe Grasso - capogruppo - servizi cimiteriali, verde pubblico, politiche di sostegno del settore agricolo e florovivaisticoValeria Brignolo - promozione ed educazione allo sport, creatività e partecipazione giovanile, ricerca e sviluppo finanziamenti europeiFabrizio Bianchi - mobilità sostenibile, cura e valorizzazione della pista ciclopedonale, trasporto pubblico locale segnaletica stradaleLa convalida degli eletti e le deleghe, così come il giuramento del sindaco e la presentazione delle linee di mandato per i prossimi 5 anni, saranno al centro dell'imminente consiglio comunale di Riva Ligure. L'assise sarà preceduta da un momento conviviale offerto dalla lista Riva alla cittadinanza per ringraziarli per l'impegno in questa campagna elettorale nella lotta per il raggiungimento del quorum.