Taggia: sabato edizione speciale del Banchero Caffé con la presentazione del romanzo "et in arcadia ego"

Edizione speciale di Banchero Caffé sabato 8 giugno a Taggia (ore 18:00, via Soleri 12, sede del Teatro del Banchéro) per la presentazione del nuovo romanzo di Banchéro, "et in arcadia ego" (Giraldi, ScritturaCollettiva). "et in arcadia ego" è un romanzo barocco, con due improbabili burattinai che comunicano attraverso uno specchio e manipolano il destino degli uomini: uno leggendo loro il futuro, l’altro componendo il paesaggio floreale dove farli muovere.



"È una storia d’amore e di desiderio di maternità impossibile. - spiegano - È la storia di una coppia che si separa e che si mette in viaggio per mondi diversi: l’India magica e il nord Europa razionale. È la storia d’amore e di teatro di quattro ragazzi che partono da Londra per Copenaghen a sperimentare una nuova Iliade. È la storia d’amore e di morte di Patroclo, Achille e Briseide, di fratelli lontani e di un funerale dove non si trova il morto e dove tutto si compie."et in arcadia ego" era il motto reso famoso in Europa dai dipinti di Guercino e Poussin. La frase latina significa ambiguamente "Anche io (sono) in Arcadia" ricorda la vanitas della gloria e dei piaceri umani, che saranno polverizzati dalla morte; ma, indicandone l'illusione, invita anche l'uomo a una vita fatta di cose semplici, ritirata dal mondo, come quella che conducevano i pastori nella selvaggia natura della regione greca, l'Arcadia".



Durante la presentazione verranno proiettati alcuni video sull’India girati da Andrea Alborno e altri dalla scuola di cinematografia di Aarhus (Danimarca). "Sono i luoghi dove i due protagonisti fuggono."et in arcadia ego" è un romanzo collettivo scritto da Banchéro nel laboratorio del 2014-2015, cui hanno partecipato Roberta Andreetto, Marco Barberis, Walter Garoscio, Laura Martinotti, Leanna Mazzon, Alberto Panizzi, Beppe Rabezzana, Carmen Ramò, Fortunata Romeo. Il laboratorio è stato condotto da Gianni Cascone, scrittore e regista, uno dei capostipite della scrittura espressiva in Italia."et in arcadia ego" (Giraldi, ScritturaCollettiva) è in vendita (13,50 €) in libreria e online. Banchéro Caffè terminerà con un aperitivo" - chiosano.