Molini di Triora: concorso fotografico 'Mario Dutto', tanti partecipanti da tutta Italia. Le opere in mostra anche nel foyer del Casinò di Sanremo

Domenica 2 giugno si è svolta a Molini di Triora la premiazione del 3° Trofeo Mario Dutto Concorso fotografico nazionale. "Il concorso, che ha raggiunto nella sua breve storia i vertici della fotografia amatoriale italiana al punto di essere riconosciuto come uno dei migliori concorsi fotografici italiani in assoluto . affermano gli organizzatori - ricevendo, tra l’altro, una “Menzione d’Onore” dalla Federazione Nazionale, si era sviluppato su sei temi: Libero Bianconero, Libero Colore, Borghi d’Italia, La bicicletta, Racconti Italiani – Tema libero sull’Italia (Portfolio da 8 a 12 immagini), Borghi di Liguria".



"Dopo l’esaltante successo dell’anno precedente, che aveva visto la partecipazione di 360 autori e 4.341 fotografie, sembrava molto difficile poter ribadire gli stessi risultati, considerando anche un calo generalizzato negli altri concorsi nazionali. - aggiungono - Il concorso è stato rinnovato con nuovi temi ed è stata intensificata la promozione, con contatti ed inviti personali, che ci hanno impegnato moltissimo ma che ci hanno permesso di ottenere un risultato che è andato ben oltre le previsioni dell’obiettivo più ottimistico che potevamo immaginare: 520 Partecipanti in rappresentanza di 19 Regioni italiane e 8.200 fotografie così suddivise nei quattro temi: 432 autori e 1.678 fotografie nel Tema Libero Bianconero 455 autori e 1.773 fotografie nel Tema Libero Colori 258 autori e 970 fotografie nel Tema Borghi d’Italia 295 autori e 1.059 fotografie nel Tema La Bicicletta 219 autori e 219 lavori (2.237 fotografie) nel Portfolio Racconti Italiani 130 autori e 483 fotografie nel Tema Borghi di Liguria".



"Dopo attenta valutazione con discussione e valutazione collegiale le giurie riunitesi nei giorni 5, 6 e 7 Aprile hanno deciso di ammettere: 374 Autori con 1363 immagini (corrispondenti al 16,62%) così suddivisi: 170 Autori nel Tema Libero Bianconero con 240 immagini (corrispondenti al 14,30%) 220 Autori nel Tema Libero Colore con 303 immagini (corrispondenti al 17,08%) 108 Autori nel Tema La Bicicletta con 153 immagini (corrispondenti al 14,44%) 140 Autori nel Tema Borghi d'Italia con 180 immagini (corrispondenti al 18,55%) 40 Autori nel Portfolio Racconti Italiani con 397 immagini per 40 Lavori (corrispondenti al 18,26%) 73 Autori nel Tema Borghi di Liguria con 90 immagini (corrispondenti al 18,63%) Fiore all’occhiello del concorso è la stampa di un prestigioso catalogo di 224 pagine, nel formato gigante 24 x 30, contenenti tutte le fotografie premiate nonché una selezione di quelle ammesse. Verrà inviato gratuitamente a tutti i partecipanti. - sottolineano dall'organizzazione - Particolarmente apprezzato dagli autori in quanto la stampa tipografica del catalogo è ormai scelta molto limitata e sostituito, nella quasi totalità dei concorsi, da pubblicazioni on line, sempre meno gradite dai partecipanti".



La premiazione, che ha visto la presenza di numerosissimi autori provenienti da tutta Italia (il più lontano è giunto da Palermo) è stata presenziata da quasi 150 persone che hanno gremito la Sala Consigliare del Comune di Molini di Triora. Erano presenti, oltre agli organizzatori, il Neo Sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso, il Sindaco di Triora e Presidente dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea Massimo Di Fazio, Alessandra Balbo, futuro Assessore al turismo del Comune di Molini di Triora ed in rappresentanza delle Associazioni Fotografiche Nazionali Pietro Gandolfo (Presidente Nazionale UIF), Orietta Bay (Delegato regionale FIAF Liguria), Giorgio Paparella (Delegato Provinciale FIAF Savona) e Marco Zurla (Delegato Provinciale FIAF Imperia). La cerimonia è stata preceduta dalla presentazione della Dssa Elisabetta Perrone che ha illustrato le motivazioni che hanno dato origine all’evento e da quella di Antonio Semiglia che ha elencato tutti i dati tecnici del concorso.



Hanno quindi portato i saluti dei Comuni e delle Federazioni Manuela Sasso per il Comune di Molini di Triora, Massimo Di Fazio per il Comune di Triora, Orietta Bay per la FIAF e Pietro Gandolfo Per l’UIF. Ha concluso con i saluti ed i ringraziamenti Marco Zurla Presidente dell’Associazione Digit Art In Foto. Il programma è proseguito poi con la proiezione di una immagine per ciascuno dei 374 autori ammessi e successivamente con la cerimonia di premiazione vera e propria.



Gli autori presenti a ritirare il premio, che per tutti consisteva in una targa di ardesia montata su di una lastra di olivo, (tutti i vincitori si sono portati a casa un piccolo pezzo della storia della Valle Argentina). Quest'anno il Trofeo Mario Dutto Miglior Autore Assoluto, 1° Premio Tema racconti italiani e Premio Giuria Tema libero bianconero, è andato a Tommi Massimo di Carmignano (PO).



Tutte le opere premiate sono ospitate in una esposizione unica presso i locali del vecchio mulino sede dell’Associazione Il Mulino Racconta di Molini di Triora. La mostra resterà aperta tutta l’estate. L’evento si conclude con l’inaugurazione di una seconda mostra nel Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo Martedì 4 giugno alle ore 16 precedendo l’evento previsto nel programma dei Martedì Letterari, appuntamento storico della Casa da gioco sanremese. La mostra al Casinò di Sanremo resterà aperta per tutto il mese di giugno.



Le foto sono state gentilmente concesse da: Fulvio De Faveri, Barberis Margherita, Perrone Elisabetta, Marco Zurla e Antonio Semiglia.