Riva Ligure: giovedì, primo consiglio comunale per il secondo mandato dell'amministrazione Giuffra

Giovedì 6 giugno, alle 21.30 si terrà il primo consiglio comunale di Riva Ligure dopo la conferma del Sindaco Giorgio Giuffra per il secondo mandato. Una novità, non ci sarà opposizione tra i banchi dei consiglieri, in quanto durante le elezioni il primo cittadino uscente correva senza avversari.



La prima assise del piccolo borgo sul mare avrà un ordine del giorno senza particolari colpi di scena. Il primo punto riguarda l'esame delle condizioni di eleggibilità di ciascuno degli eletti, seguiranno quindi: il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del consiglio comunale, la comunicazione della Giunta, il conferimento delle deleghe anche ai consiglieri, la designazione del capogruppo, la presentazione delle linee di mandato dell'amministrazione, la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, la nomina della commissione comunale per formazione ed aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari e la rideterminazione oneri connessi con le attività, in materia di status degli amministratori (Art. 1 - comma 136 legge 56/14).



Sarà un'amministrazione in continuità con quanto visto negli ultimi 5 anni. Anche per quanto riguarda assessori e deleghe, saranno confermati in questo ruolo: Franco Nuvoloni (vicesindaco - Urbanistica, Ambiente, Ecologia, Edilizia Privata e Scolastica, Approdo Nautico) e Francesco Benza (Turismo, Manifestazioni, Lavori Pubblici, Marketing Territoriale, Sviluppo Economico, Cultura Digitale, Demanio Fluviale e Marittimo). Il primo cittadino inoltre manterrà per sé le deleghe a: Grandi Opere, Infrastrutture, Comunicazione, Risorse Umane, Sicurezza, Polizia Locale, Impianti Sportivi.



I cambiamenti, invece, ci saranno nella composizione del consiglio comunale che non vedrà rappresentanti di opposizione. Inoltre, cambiano anche alcuni componenti. Entrano quindi come consiglieri: Silvia Boeri, Rosetta Sabatino, Caterina Gatti, Valeria Brignolo e Fabrizio Bianchi. Queste new entry siederanno a fianco degli altri colleghi rimasti dal primo mandato: Martina Garibaldi, Giordana Castore e Giuseppe Grasso.