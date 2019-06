CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 1° giugno

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- ALADDIN – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- ROCKETMAN – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Dexter Fletcher - con Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones - Biografico - "Biopic musicale dedicato alla vita di Elton John. Il film prende il via quando l'artista, ad appena 11 anni, vince una borsa di studio alla Royal Academy of Music e descrive la sua infanzia per poi passare alla giovinezza ribelle, al travestitismo e al look eccentrico, all'età adulta e ai numerosi successi in campo musicale…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- GODZILLA II – ore 16.00 - 19.00 - 21.30 – di Michael Dougherty - con Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang – Azione/Avventura/Fantascienza - "La nuova storia segue le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- QUEL GIORNO D’ESTATE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 - di Mikhael Hers - con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler - Drammatico - "David, che campa facendo lavori occasionali, incontra Lena, appena trasferitasi a Parigi, e se ne innamora. Ma subito dopo, il corso della sua vita viene brutalmente interrotto dall'improvvisa morte della sorella. Oltre allo shock e al dolore, David ora si trova da solo con la nipotina Amanda da accudire…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- ALADDIN (3D) – ore 16.00 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***

- GODZILLA II (3D) – ore 18.30 – di Michael Dougherty - con Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang – Azione/Avventura/Fantascienza - "La nuova storia segue le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità…”

Voto della critica: ***

- JOHN WICK 3 – ore 21.30 – di Chad Stahelski - con Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Asia Kate Dillon, Jerome Flynn, Ruby Rose – Azione/Thriller - "John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Continental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente ‘scomunicato’. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d'uscita da New York City…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ATTENTI A QUELLE DUE – ore 15.30 - 19.45 – di Chris Addison - con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson, Emma Davies - Commedia - "Due donne squattrinate provenienti da diverse estrazioni sociali sono pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa…”

Voto della critica: **

- L’ANGELO DEL CRIMINE – ore 17.30 - 21.30 – di Luis Ortega - con Lorenzo Ferro, Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Luis Gnecco – Biografico/Drammatico - "Buenos Aires, 1971. Carlitos è un adolescente di 17 anni dalla faccia angelica. Quello che vuole lui ottiene. Al liceo incontra Ramon e insieme formano un duo dal fascino velenoso. I furti, le bugie, anche uccidere diventa presto un loro modo di esprimersi…”

Voto della critica: ***

Centrale (tel. 0184 597822)

- IL TRADITORE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- POKEMON - DETECTIVE PIKACHU – ore 15.30 - 17.30 – di Rob Letterman – con Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere, Suki Waterhouse, Rita Ora, Omar Chaparro, Ryan Reynolds – Avventura/Fantastico - "La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon…”

Voto della critica: **

- DOLOR Y GLORIA – ore 19.30 - 21.45 – di Pedro Almodóvar - con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano - Drammatico - "Un racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni '60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni '80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l'incommensurabile vuoto causato dall'impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ALADDIN – ore 15.45 - 21.15 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- GODZILLA II – ore 16.00 (2D) - 20.15 (2D) - 22.40 (3D) – di Michael Dougherty - con Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang – Azione/Avventura/Fantascienza - "La nuova storia segue le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- DOLOR Y GLORIA – ore 16.15 – di Pedro Almodóvar - con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano - Drammatico - "Un racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni '60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni '80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l'incommensurabile vuoto causato dall'impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza…

Voto della critica: ****

- TED BUNDY – ore 20.30 - 22.30 – di Joe Berlinger - con Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan – Biografico/Thriller - "Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l'uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ROCKETMAN – ore 16.30 - 21.15 – di Dexter Fletcher - con Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones - Biografico - "Biopic musicale dedicato alla vita di Elton John. Il film prende il via quando l'artista, ad appena 11 anni, vince una borsa di studio alla Royal Academy of Music e descrive la sua infanzia per poi passare alla giovinezza ribelle, al travestitismo e al look eccentrico, all'età adulta e ai numerosi successi in campo musicale…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ROCKETMAN – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Dexter Fletcher - con Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones - Biografico - "Biopic musicale dedicato alla vita di Elton John. Il film prende il via quando l'artista, ad appena 11 anni, vince una borsa di studio alla Royal Academy of Music e descrive la sua infanzia per poi passare alla giovinezza ribelle, al travestitismo e al look eccentrico, all'età adulta e ai numerosi successi in campo musicale…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- GODZILLA II – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Michael Dougherty - con Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang – Azione/Avventura/Fantascienza - "La nuova storia segue le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie - ritenute veri miti - tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- ALADDIN – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- ALADDIN – ore 16.30 - 19.00 - 21.15 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- CAFARNAO – ore 21.00 – di Nadine Labaki - con Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure Bankole, Kawsar Al Haddad, Fadi Youssef - Drammatico - "Zain ha dodici anni, ha una famiglia numerosa e dal suo sguardo trapela il dramma vissuto da un intero Paese. Siamo a Beirut, nei quartieri più disagiati della città. Zaid non ha però perso la speranza ed è pronto a ribellarsi al sistema, portando in tribunale i suoi stessi genitori…”

Voto della critica: **





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it