L’artista imperiese Giulia Quaranta Provenzano e la sua scalata internazionale

Giulia Quaranta Provenzano è una giovane donna di ventinove anni che, nata ad Imperia, sta scalando le più alte vette del panorama italiano e mondiale. Fotografa d’arte spesso del parterre di Spoleto Arte, ha deciso da due anni di trasporre i suoi scatti elaborati digitalmente su una fine e pregiata tela – valorizzando l’immortalato con effetti visivi quasi tridimensionali, grazie soprattutto al sapiente usi dei colori e all’ausilio di contorni ben definiti.

Giulia tuttavia si sta facendo con un’incredibile costanza e determinazione strada oltre che per le qualità con la macchina fotografica, anche quale critica letteraria e di arti visive, poetessa e sceneggiatrice. Di recente la ligure ha infatti ricevuto una Menzione di Merito da parte di Aletti Editore e di Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo ed altresì l’importante segnalazione al Concorso Letterario “Tre colori” per il suo testo dal titolo Fortunio, in occasione del Festival Cinematografico “Inventa Un Film” a Lenola.

Artista che nel 2019 ha esposto a Milano, Roma, Gubbio, Sanremo, Venezia, presto sarà a Malta dove le verrà conferito il Premio Caravaggio e nella capitale francese per il Premio “Città di Parigi”. Giulia, solo nella prima metà dell’anno, è già volata anche a Las Palmas per il Premio Bienal De Canarias mentre a dicembre le sue opere saranno esposte a Miami.

Questo sabato, 1° giugno la Quaranta Provenzano parteciperà inoltre alla Mostra “Arte in Villa” a Bassano del Grappa – dove le sue tele “Che cosa è e c’è in un nome, se non una rosa vanitosa?”, “Cocotte e le rose non colte”, “She” affiancheranno le statue di Antonio Canova a Ca’ Rezzonico (location d’eccezione questa, in cui hanno soggiornato Giuseppe Garibaldi, Napoleone Bonaparte, Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo e tanti altri personaggi illustri).

A fine giugno poi, l’imperiese presenzierà a Spoleto per l’omonima Mostra siglata Spoleto Arte che vanta il contributo e vedrà presenti celebri nomi di cultura, dell’arte e dello spettacolo: il prof. Vittorio Sgarbi, il prof. Francesco Alberoni, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, la pittrice Antonella Cappuccio Muccino, il Presidente del Festival dei 2 Mondi Umberto De Augustinis, il manager dei vip Salvo Nugnes per citarne solo alcuni. Tale evento a confermare (subito dopo il recente successo alla Pro Biennale di Venezia 2019, che le è valso il Premio Canaletto, il Premio Miami meets Milano e il Premio Biennale Sgarbi) ancora una volta Giulia una delle artiste più attive in Italia – e ciò colpisce maggiormente avendo ancora una lunga vita davanti, poiché nel fiore dell’età.

E, a proposito della sua passione per la poesia, Giulia ha affermato: “La fotografia e la poesia, nel mio modo d’esperire, vivono entrambe d’immagini forti quanto significative. La lirica per essere tale, per me, deve arrivare diretta al cuore quale una bella foto agli occhi e così uno scatto per essere davvero artistico deve suscitare le emozioni più ime, sollecitare inesauste riflessioni come nella contemplazione di un affascinante paesaggio, viso, corpo o particolare altro che sia – magari per l’appunto, in una delle possibili eccellenze, elevando e trasfigurando l’imprescindibile dato reale di partenza in un continuamente risorgivo sentimento, metafisico”.

Poi la ligure aggiunge: “Non nego comunque che il primo impatto con le mie tele sia spesso per l’osservatore descrittivo: i miei soggetti sono non di rado del mondo naturale ma dietro ad un bel tramonto, fiore, animale che sia vi è sempre un messaggio sociale. Una delle mie esigenze è per esempio sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e ciò, in una regione come la Liguria, non dovrebbe passare in secondo piano visto che la presenza del mare come delle montagne potrebbe al contrario permettere di vivere sul turismo… Eppure troppa plastica invade i litorali nazionali con una media di rifiuti trovati ogni 100 metri lineari di spiaggia che supera i 777 oggetti, per un totale di 180000 spiaggiati – dei quali l’80% tra bottiglie e sacchetti, contenitori per alimenti, cassette per il pesce in polistirolo e lenze da pesca in nylon”.

La Quaranta Provenzano ha proseguito, infine: “Un pittore, uno scultore, un fotografo, uno scrittore ed ogni creativo dovrebbe non dimenticare mai che veicola messaggi come pochi altri riescono e dunque ogni opera deve essere prima di tutto una presa in carico di responsabilità. Se parimente sovente nei miei scatti, nei miei romanzi, nei miei componimenti poetici protagoniste sono le femmine è poiché vedo quanto siano oggetto d’ingiustizie atroci. La povertà, le inesistenti occasioni concesse e valorizzate per dimostrare che non sono solamente i maschi a poter ricoprire cariche di prestigio è adesso scientifico lasci un segno fin nel Dna, sui geni. Non è quindi, a maggior ragione, ammissibile e tollerabile tale realtà ed eredità genetica pesante, di restrittezze e privazioni scritta nel corpo in un non sorpassato secolo d’inquisizione - e su ciò voglio insistere affinché qualcosa cambi o almeno in primis le donne siano consapevoli di tale vergognoso ed oltraggioso sessismo e non passivi soprammobili, guardiane del focolare per ignoranza ed opportunismo”.