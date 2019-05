Elezioni Sanremo: Sergio Tommasini analizza la sconfitta “Non cerco colpevoli e mi assumo le responsabilità”

Aggiunge Tommasini: “In primis con coloro che siederanno in consiglio comunale, per studiare e farci trovare pronti a rappresentare oltre 10mila cittadini che ci hanno votato, ognuno con la propria identità ma con una regia unica che parta dalle proposte e dal senso civico che ha animato questo gruppo di lavoro. Secondo, più personale, ripartirò subito con i 100 come base civica in cui mi ritrovo, avremo una nuova sede e un nuovo direttivo molto più allargato e rinnovato. Ripartiamo dalla base dei 100 e allarghiamo alle comunità cittadine. Riavvieremo i laboratori di idee che serviranno per alimentare nuove proposte, confronti costruttivi e dialogo sui temi della città. La base civica diventerà un luogo di aggregazione e un centro di ascolto. Chiunque potrà portare alla nostra attenzione temi e proposte che verranno discusse apertamente senza nessuna preclusione. La prima seduta dell’assemblea dei 100 verrà organizzata nelle prossime settimane e sarà l’occasione per scambiare opinioni, critiche costruttive ed impostare il lavoro futuro”.



“Io penso che il grande valore civico che è stato creato non debba essere disperso - conclude l'ex candidato sindaco del centrodestra - ho avuto tanti messaggi di vicinanza e di prospettiva. Tanti uomini, donne e giovani vogliono continuare il lavoro e quindi la ripartenza è un atto dovuto. Avremo modo di confrontarci in consiglio comunale sia per vigilare sull’attività dell’amministrazione e sia per proporre in modo costruttivo le nostre istanze. Non sarà facile ma pensiamo che tante nostre proposte siano condivisibili perché basate su analisi serie e assunzioni concrete. Alcuni esempi prioritari: il tema di centralizzare la promozione di Sanremo ed il relativo budget nella casinò, aggregare nuovi profili internazionali per la guida della casa da gioco per trovare nuove linee di ricavo e misurarne l’azione su obiettivi chiari e trasparenti, centralizzare in una unica società pubblica i servizi essenziali quali elettrico, idrico e rifiuti per arrivare ad una holding provinciale che possa meglio competere sul mercato finanziario e accrescere il livello occupazionale nel tempo, investire sul decoro urbano e inquadrare una nuova risorsa dedicata alla programmazione dei denari pubblici basandosi sulle reali necessità della città. Io intraprendo con serietà e dedizione questo nuovo percorso e tutti coloro che vorranno avvicinarsi e aderire saranno i benvenuti. Partiamo da una base ampia e quindi “Ripartiamo da noi””.