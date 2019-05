Badalucco punta a rientrare nell'Unione dei Comuni: ecco che cosa potrebbe accadere dopo che sarà inviata la richiesta

Il primo atto amministrativo politico del sindaco Matteo Orengo sarà di inviare una lettera all'attenzione dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea per chiedere di poter riammettere Badalucco all'interno dell'organo. Il paese uscì tra le polemiche nel 2016 dopo aver partecipato alla creazione dell'ente nato nel dicembre 2014 per sancire un'unione di intenti e trovare importanti vantaggi in un lavoro condiviso tra Badalucco, Montalto e Carpasio (All'epoca non c'era ancora stata la fusione tra i due comuni ndr), Molini di Triora, Triora, Bajardo e Ceriana.



La lettera di richiesta sarà preparata nei prossimi giorni e verrà presentata subito dopo il primo consiglio comunale badalucchese. Il neo eletto sindaco Matteo Orengo aveva fugato ogni dubbio sulle priorità della sua amministrazione in caso di vittoria alle elezioni, a partire proprio dal far rientrare Badalucco nell'Unione, per via delle migliori opportunità per il paese garantite da una visione condivisa di vallata, sia in termini di operatività territoriale, quanto per le opere e non di meno per il turismo.



Le buone intenzioni dell'amministrazione badalucchese si dovranno confrontare con il parere del consiglio dell'Unione dei Comuni. Infatti l'uscita di Badalucco dall'ente ha lasciato un segno profondo in molti degli amministratori che oggi siedono nell'organo decisionale dell'ente. Quindi, ad oggi è difficile ipotizzare quali scenari possano presentarsi di fronte ad una richiesta di rientro. La domanda di riammissione sarà una procedura che comporterà anche dei costi per il paese richiedente ma prima di tutto dovrà essere valutata. Non ci sono precedenti al riguardo e pertanto per il momento l'Unione non può che attendere con curiosità il documento che dovrebbe essere sottoscritto dal sindaco Orengo. Infatti, l'amministrazione dell'Unione non ha ancora preso in considerazione questo scenario ed i suoi sviluppi, aspettando di vedere che alle parole fatte in campagna elettorale seguano anche i fatti.



La questione della riammissione potrebbe avere tempi abbastanza lunghi. Infatti secondo le stime più ottimistiche, in caso di accettazione, Badalucco potrebbe riuscire a sedersi di nuovo nel consiglio dell'Unione non prima del 2020.