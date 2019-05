L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 31 maggio al 7 giuno

ARIETE: Nel corso della corrente settimana il malumore imperverserà, un personaggio, col suo modo di fare ed agire stizzirà, un conoscente deluderà ed un versamento indignerà. Con Marte in aspetto di quadratura qualcosina non andrà secondo i piani prestabiliti oppure denoterete intoppi e ritardi in ciò che pensavate di riuscire a concludere più in fretta. Presumili delle incavolature ed un acciacchino da non sottovalutare ma anche una sorpresa e un weekend allegrotto.…

TORO: Presto vi toglierete un fardello oppure riuscirete in un intento a cui tenete tantissimo. I prossimi giorni saranno fermentati ma non malvagi anzi, grazie all’appoggio del trigono di Saturno, denoterete miglioramenti sul fronte generale così come imparerete a distinguere la sincerità dall’ impostura. Dedicate più orette a voi stessi, evadete dalla routine, frequentate gente positiva e guadate fiduciosamente all’avvenire. Tra giovedì e lunedì un comunicato vi sorprenderà.

GEMELLI: Proprio come questo pazzo preludio d’estate tribolate a decollare sentendovi spesso stanchi, spossati e sfibrati ma basterà una notiziola rinfrancante a risollevare il morale rendendovi più attivi e positivi. Non trascurate il benessere fisiologico, confidate in un’amica o confidente al fine di sistemare un’annosa faccenda, concedetevi pause di relax e non andate in tilt per delle sciocchezze. Fattibili degli incontri eccitanti per single, separati o mal appaiati. Buffa missiva.

CANCRO: L’ostilità di Marte e Saturno esorta a non strafare, proteggervi da furfanti, rompiscatole, impertinenti e ignoranti cronici. Ciononostante date libero sfogo alla fantasia: non rintanatevi in casa ma distraetevi e fate ciò che maggiormente vi piace pur calcolando un inghippo o una noia. Effettuare cure estetiche o dentistiche, iniziare diete terapeutiche, tagliare unghie o capelli il 3 o 4 giugno darà ottimi risultati! New da un’amica o da chi non vedete da tanto.

LEONE: Leggermente alla coque mancherete di sprint adagiandovi in una posizione di stallo o in una semi inconcludenza ma ciò è dovuto sia al cambio stagionale che a una larvata insoddisfazione interiore che, almeno per il momento, non riuscite a placare. Una donna vi farà arrabbiare, un soggetto non digerirà o capirà un vostro progetto tenendovi il musetto o presentandovi il lato peggiore delle cose. Aggeggi da sistemare o cambiare tra le pareti domestiche. Sabato agitato.

VERGINE: Dimostrerete di essere all’altezza di qualsiasi compito vi venga affidato e superiori a quelle meschinerie e bassezze umane riscontrate nel prossimo. Lottate per un ideale, proclamate le vostre verità e fatevi rispettare sia in casa che in ambito privato o professionale, poi se la stanchezza imperversa staccate la spina, andate a dormire prestino e non accollatevi pesanti impegni. Invito gradito o partecipazione ad una festa o cerimonia. Domenica singolare.

BILANCIA: Toglietevi un ghiribizzo, partecipate ad una tavolata, cavatevi un tarlo dalla mente in quanto le argute stelline strizzano l’occhiolino e rifiutare ciò che alletta sarebbe da sciocchi… Coccolarsi, ogni tanto, può essere gratificante: sperimentatelo al di là di pregiudizi e fittizie “armature”… Corruccio motivato dal contegno di femmine o maschietti venali… Commercianti e ambulanti si salvaguardino da manigoldi, ladri e malandrini. Inclinazione ad allergie od intolleranze.

SCORPIONE: Converrebbe non dare nulla per scontato in questa fase astrologica così altalenante: nel bene o nel male il destino ha in serbo un fracco di improvvisate al punto di rimanere esterrefatti dinanzi ad accadimenti impensati. Scaramucce in amore dove si renderebbe opportuno stare all’erta non dare in escandescenze e dimenticare il passato. Arricchite l’alimentazione con cibi contenenti calcio, magnesio, potassio, ferro, ginseng, vitamine specie se vi sentite giù di carreggiata.

SAGITTARIO: Sensibili e percettivi, avvertirete intensamente ogni minimo squilibrio interiore angustiandovi per questioni atte a pigliare una piega migliore… Un episodio arrecherà gaiezza e il sole tornerà a illuminare il cuoricino a patto di non seguitare a picchiare sui medesimi chiodi e di chiarire con chi vi sta accanto dei seccanti malintesi. Scritti o bollette da verificare o contestare in quanto celanti degli sbagli. Contiguità con gente in uniforme. Occhio ai lestofanti!

CAPRICORNO: Avere una mente elastica è giusto ma quando si tratta con degli idioti è impossibile mantenere intatta la facoltà di giudizio e di stupidi ne incrocerete parecchi ma basta non farci caso e tirar dritti per la vostra viuzza. Non da escludere delle preoccupazioni per un congiunto, un malato o un componente del parentado. Degli intoppi sulla strada o nel parcheggiare potrebbero comportare dei fastidi o multe da pagare. Guazzabugli in casa o in campo sentimentale. Fastidi ad ossa, denti o articolazioni.

ACQUARIO: Quanti eventi scivolano sull’attuale panorama astrale lasciando dell’amaro in bocca quantunque gli aguzzi scogli della realtà ferissero pari ad una stilettata… E di cantonate ne avete beccate a sufficienza per ripetere i medesimi errori… Però, sotto l’ala protettrice del bonario Giove, potete contare su riuscite fino a ieri impensabili! Brontolii in un ambiente pressante intervallati ad un viaggetto o cenetta sfiziosetta. Chiamata da chi meno ve lo sareste aspettati.

PESCI: Il gongolante trigono di Marte promette faville e scintille a patto di non adagiarvi e di credere fermamente in ciò che volete continuare o mutare. Estrapolate la grinta se ambite trionfare su avversari a dir poco ambigui e scorretti o per individuare l’equo rimedio ad un seccante disagio mettendo alle strette chiunque pretenda l’assurdo o vi scarichi addosso colpe che non avete. Fraintendimenti sul lavoro o in campo affettivo. Imbarazzi intestinali, rinite, colite o schiena dolente.

Con l’augurio che le stelle di giugno vi portino tanta serenità e nessun mugugno!

