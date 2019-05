Dal 20 al 22 giugno prossimi a Sanremo la 'Festa della Musica': ben 16 i 'set' nel cuore della città

Saranno ben sedici le location che per tre giorni, dal 20 al 22 giugno, ospiteranno concerti e dj set e accenderanno letteralmente il centro di Sanremo. Accanto ai palchi principali di Pian di Nave e dell’Ariston che vedranno protagonisti le star di Shade, Fred De Palma, Teocoli e Patty Pravo, con incursioni varie, la Festa della Musica di Sanremo registra infatti una grandissima partecipazione dei locali cittadini (oltre cinquanta) che in sinergia scenderanno in campo e accenderanno piazze e vie della musica per tre giorni con band e dj.



“La Festa della Musica si annuncia davvero una tre giorni spettacolare - dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On - oltre ai big che accenderanno la tre giorni abbiamo fatto un gran lavoro con i locali grazie all’impegno di Ramon Rossi e Simona De Melas che hanno coordinato questa parte importante perché coinvolge tutta la città con locali e band. E ci saranno presto altre novità con il Club Tenco e la Sinfonica che verranno annunciate con il programma definitivo il prossimo 10 giugno. Abbiamo realizzato grazie ad un’ampia collaborazione una proposta che ci pone in primo piano a livello nazionale. Un grazie ancora al Comune che ci sta supportando e agli sponsor, UnoGasEnergia, Conad e GrandiAuto, e alla collaborazione con Confcommercio e Radio NumberOne”.



Tutti i locali e le band che animeranno le serate nelle Vie della Musica:

Corso Nazario Sauro (Porto)

Ristorante Il Dehor del Marinaio

Bar Porto Vecchio

Bar Sandy

Bar Max

Ristorante Il Molo

Gelateria del porto

Conad



Viale Giardini Vittorio Veneto (Porto)

Ristorante Via Veneto

Living Garden

Ristorante Puteoli



Via Gioberti

Ristorante Nando

Tavernacolo

Bar Matuzia

Ristorante Mediterraneo

Pili Bar

Bar Drinks

Green Bar

Marquise-Arte e decoro

Flavio Hair Fashion

B612



Piazza Eroi Sanremesi (zona statua Siro Carli)

San Sci Bistrot e Pasticceria

DolceNove

Manik - l’Officina del Burger

Bar Plaza

Pc Pro



Via Matteotti

Bar Melody

Caffè Ducale

Festival Cafè



Via Mameli

La Taverna

Perla Cafè



Piazza Colombo

Il Profumo del Mosto

Gelateria Slurp



Piazza Sardi

Ristorante Luciano

Big

Pizzeria Fra Diavolo

21 Bistrot



Piazza Bresca

Punto B

Ristorante Nicò

Sottocoperta

Osteria del Marinaio

Ristorante Chicco e Rosa



Corso Mombello

Ristorante Flipper

Vino e Panino & co.



Via Nino Bixio

Ristorante Gilda

Al sessantuno



Programma Band

Giovedì 20 giugno

Corso Nazario Sauro: Duo Talamo e a seguire Nuovi Solidi

Viale Giardini Vittorio Veneto: Sound Fusion (dal pop al jazz)

Piazza Sardi: Start Over (Electro Acoustic Band)

Piazza Bresca: Celtic Dreams (musica celtica)

Piazza Siro-Carli: D-sparsi (cover band)

Piazza Colombo: Slurp Music Animation (esibizioni libere)

Via Mameli: Davide Laura (violinista)

Via Matteotti: Fled (dal Swing al Jazz al Funky)

Via Gioberti: Carlito e i suoi briganti (cover band) Glue's Avenue (soul blues and jazz)



Venerdì 21 giugno

Corso Nazario Sauro: Dj set dalle 19 alle 21, a seguire Studio 54 (disco band)

Piazza Sardi: Full Optional (Mix cover party)

Piazza Bresca: Uma a Zero (Brazil Jazz)

Piazza Siro-Carli: Duo Talamo e a seguire Nuovi Solidi

Piazza Colombo:Slurp Music Animation (esibizioni libere)

Via Mameli: Glue's Avenue (soul blues and jazz)

Via Matteotti: Start Over (Electro Acoustic Band)

Via Gioberti:Quel duo lì (drum, guitar & vocal) Manuela Gaslini e Riccardo Sasso (un viaggio nella musica)



Sabato 22

Corso Nazario Sauro: Innuendo (Tribute Band Queen)

Viale Giardini Vittorio Veneto: Dj set con Master DBJ e Federico Staltari

Piazza Sardi: Recovered (Cover Band)

Piazza Bresca: Duo Talamo e a seguire Nuovi Solidi

Piazza Siro-Carli: Cerchi di Gesso (Italian Cover Band)

Piazza Colombo:Slurp Music Animation (esibizioni libere)

Via Mameli: Dj set con Prince dj (anni '70, '80, '90)

Via Matteotti: Celtic Dreams (musica celtica)

Via Gioberti: Circa Band (cover band) Axe Brasil Animation

Corso Mombello: Dema Quartet (jazz e dintorni)