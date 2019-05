Elezioni a Sanremo: Alberto Guglielmi Manzoni traccia un bilancio "Non entro in consiglio ma porterò avanti la mia battaglia in difesa e per la promozione della cultura"

“Desidero ringraziare, anche in questa sede, tutti coloro che, in occasione della tornata elettorale per le amministrative, hanno deciso di premiarmi con il loro voto”



Con queste parole esordisce Alberto Guglielmi Manzoni, candidato nell'ultima tornata elettorale per le amministrative di Sanremo, a sostegno di Alberto Biancheri. Manzoni prosegue: “Anche se il mio ‘pacchetto di voti’ non è stato consistente come quello di altri miei colleghi e, dunque, non sufficiente per entrare nel consiglio comunale, posso dire che i voti ottenuti sono stati guadagnati ad uno ad uno e posso confermare che non è stato facile raccogliere voti in una campagna elettorale che ha visto oltre 300 candidati consiglieri, alcuni dei quali personaggi politici o imprenditori o liberi professionisti assai conosciuti ed affermati, ed alcuni sono stati oggettivamente molto bravi nel condurre la propria campagna elettorale, senza dubbio impegnativa, faticosa ma al tempo stesso ricca di emozioni. Mi ha fatto piacere far parte di una grande squadra che è riuscita a riconfermare Alberto Biancheri come sindaco di Sanremo: ciò che Biancheri ha realizzato in questi 5 anni è stato evidentemente apprezzato dai cittadini e la fiducia gli è stata rinnovata in modo netto ed inequivocabile".



"In questa campagna elettorale ho avuto modo di conoscere persone in gamba, simpatiche, per bene: il confrontarmi con questi compagni di viaggio è stato per me motivo di stimolo e di arricchimento personale. Quanto a me, tutto quello che potevo fare l’ho fatto. Ci ho messo impegno, tenacia e ho portato avanti, a testa alta, con dignità e con la forza della gentilezza, la mia battaglia in difesa e per la promozione della cultura, ben sapendo che Sanremo non è una piazza facile per un certo tipo di discorso: rifarei tutto, con convinzione e lealtà. Ringrazio anche coloro che, nel corso delle ultime settimane, mi hanno rivolto ‘amorevoli’ attenzioni con commenti o battute poco garbate e di pessimo gusto sui social e su alcuni giornali online: ringrazio queste persone perché mi hanno dato maggiore visibilità, rendendomi noto presso coloro cui non lo ero”.



Aggiunge Guglielmi Manzoni: “Ma sapete qual è la cosa di cui sono davvero grato per questa campagna elettorale in cui sono stato coinvolto? È stata un interessantissimo laboratorio per conoscere meglio e più a fondo l’animo umano e questa, credetemi, è una lezione di vita di inestimabile valore! Mai come in circostanze simili si ha la possibilità di vedere il comportamento (corretto, onesto, coerente o meno) delle persone e constatarne l’autenticità: ho avuto espressioni di affetto e attestazioni di stima da persone che conoscevo da pochissimo tempo o persone nuove (e di ciò mi sento onorato e commosso) così come ho avuto profonde delusioni da alcune (poche) persone che conoscevo da molti anni o dalle quali mai mi sarei aspettato certi atteggiamenti. Pettegolezzi malevoli, piccoli dispetti, saluti negati, forme di odiosa gelosia, freddezza nei miei riguardi solo perché io ero dalla parte del ‘nemico’, ero nella coalizione sbagliata e dovevo essere osteggiato o tenuto sotto stretta sorveglianza anche nell’ambiente di lavoro".



"Pur tuttavia, mi sento di ringraziare questo pittoresco campionario di varia umanità (attori mancati, commedianti, finti tonti, gatte morte e pazze isteriche cui Federico Fellini avrebbe attribuito il giusto ruolo in un suo film), non fosse altro per il fatto che ho avuto l’ulteriore conferma di dove può arrivare, anzi sprofondare, l’animo umano in certe situazioni. Cosa non si fa per compiacere il potente di turno, politico o datore di lavoro che sia! Sono molto contento per la vittoria di Alberto Biancheri e confido in un buon lavoro nei prossimi 5 anni. Per quanto mi concerne, io, nel mio piccolo, continuerò a portare avanti la mia battaglia in difesa e per la promozione della cultura e sarò ben lieto se potrò, in qualche modo e fattivamente, mettere al servizio dell’Amministrazione le mie capacità e i miei talenti. Vi ringrazio molto se avete avuto la pazienza di leggere queste mie righe sino in fondo. Intanto, buone cose e buona vita a tutti!” - conclude Alberto Guglielmi Manzoni.