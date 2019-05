Riva Ligure: nominati gli assessori e distribuite le deleghe, ecco come sarà composto il consiglio comunale

A Riva Ligure è iniziato ufficialmente il secondo mandato per l'amministrazione comunale del sindaco Giorgio Giuffra. Come aveva preannunciato in campagna elettorale, in caso di raggiungimento del quorum, in quanto unico contendente in queste elezioni, Giuffra, avrebbe atteso fino a mercoledì per la nomina degli assessori e la distribuzione delle deleghe.



Così, il 29 maggio, è stato il primo giorno del ritorno in municipio per il sindaco rieletto. Sarà un'amministrazione in continuità con quanto visto negli ultimi 5 anni. Anche per quanto riguarda assessori e deleghe, saranno confermati in questo ruolo: Franco Nuvoloni (vicesindaco - Urbanistica, Ambiente, Ecologia, Edilizia Privata e Scolastica, Approdo Nautico) e Francesco Benza (Turismo, Manifestazioni, Lavori Pubblici, Marketing Territoriale, Sviluppo Economico, Cultura Digitale, Demanio Fluviale e Marittimo). Il primo cittadino inoltre manterrà per sé le deleghe a: Grandi Opere, Infrastrutture, Comunicazione, Risorse Umane, Sicurezza, Polizia Locale, Impianti Sportivi.



I cambiamenti, invece, ci saranno nella composizione del consiglio comunale che non vedrà rappresentanti di opposizione. Inoltre, cambiano anche alcuni componenti. Entrano quindi come consiglieri: Silvia Boeri, Rosetta Sabatino, Caterina Gatti, Valeria Brignolo e Fabrizio Bianchi. Queste new entry siederanno a fianco degli altri colleghi rimasti dal primo mandato: Martina Garibaldi, Giordana Castore e Giuseppe Grasso.



Per Giuffra non è stato solo un primo giorno di conferme: “Ho iniziato il secondo mandato da sindaco come avevo terminato il primo, pochi giorni fa, presenziando alla cerimonia importante per le scuole, con la consegna di una bandiera. Il 24 maggio le scuole di Riva Ligure hanno ottenuto ufficialmente la bandiera verde e questa mattina ho voluto prendere parte. Insieme ad altri sindaci, alla cerimonia organizzata dai Lions, a Pietrabruna, per la Festa del Tricolore, dove sono state consegnate numerose bandiere italiane ai bimbi delle scuole. In realtà oggi è stato anche il mio primo giorno come consigliere provinciale (con la delega al ciclo dei rifiuti ed al cemento armato ndr). Come primo cittadino la nomina della giunta e la consegna delle deleghe sono stati i primi passi necessari per essere operativi fin da subito per Riva Ligure”.



Consiglio comunale nei prossimi giorni, la prima data potrebbe essere quella del 6 giugno. Non sarà una pubblica assise in piazza ma tuttavia sarà preceduta da un momento conviviale offerto dal gruppo che ha sostenuto la campagna elettorale di Giorgio Giuffra.