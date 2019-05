Tattica ed infiltrazione a Goina di Triora: da venerdì a domenica, 12 team di softair da tutta Italia si sfideranno in valle Argentina, l'intervista

Un evento non aperto a tutti ma su invito, all'interno del Circuito nazionale MSA (Mission softair) ed organizzato dalla ASD 17aRangers sat Club (Facebook e Sito). Questa storica realtà è attiva da ben 16 anni, è composta da 20 membri ed ha come presidente Daniele Laigueglia, imprenditore noto della Valle Argentina. “Questo evento non è un classico torneo dove si spara e basta. - mette le mani avanti il presidente – I partecipanti, provenienti da tutta Italia, avranno 48 ore in totale autonomia ed opereranno con ogni condizione meteorologica. Si tratta di team da 4 operatori che avranno il compito di infiltrarsi in un'area di 6 chilometri quadrati e utilizzare tutta la loro conoscenza tattica per sopravvivere per 3 giorni nel nostro aspro territorio dell'alta valle Argentina, portando a termine gli obiettivi richiesti. A chi si approccia al mondo del soft air gli insegniamo prima di tutto come sopravvivere, come conoscere l'ambiente ed il territorio, come orientarsi ma soprattutto, come in questo caso, cosa si deve fare e non si deve fare nel bosco. Tutto questo prima ancora di mettere una ASG (acronimo di air soft gun ndr) in mano. Questo per far capire a chi ci legge che i partecipanti non si muoveranno tra i boschi ed il paese con l'obiettivo di spararsi”.