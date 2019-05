Elezioni Sanremo: cambia la 'mappa' del Consiglio in attesa dell'ultimo seggio, primi 'rumors' sulla futura Giunta

Il confermato Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, è passato velocemente questa mattina dal Comune. Saluti normali con tutti, come se nulla fosse e, solo i complimenti e le strette di mano più del normale, gli hanno ricordato che ieri ha vinto le elezioni Amministrative, al primo turno.

Un veloce passo in ufficio ed un brevissimo incontro con la segreteria ma, subito dopo è andato via per tornare alla sua azienda. Oggi nessun lavoro amministrativo, in attesa dell’insediamento vero e proprio previsto entro giovedì. Dopo la ‘sbornia’ di voti di ieri pomeriggio, Alberto Biancheri cerca di tornare alla normalità. Qualche mese di campagna elettorale e quelle ore a seguire i risultati che arrivavano dai seggi, hanno ovviamente picchiato duro sul fisico e la psiche e ci vuole qualche ora per capire che è tutto vero.

Dopo l’insediamento ufficiale inizierà il lavoro vero e proprio per il secondo mandato. Non appena ci sarà l’ufficialità del voto, visto che mancano ancora le preferenze di due sezioni, ci sarà la proclamazione degli eletti. Intanto possiamo nuovamente solo ipotizzare, come fatto già ieri, la composizione del Consiglio comunale.

Secondo i ben informati saranno 6 i seggi che andranno a Sanremo al Centro, il primo partito della città che vede ‘promossi’ Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè, Eugenio Nocita, Silvana Ormea, Carlo Biancheri e Marco Viale. Ma attenzione perché, nel caso in cui Alessandro Il Grande ed Eugenio Nocita venissero chiamati ad un ruolo in Amministrazione, potrebbero entrare Ester Moscato ed Anna Maria Asseretto.

Gli eletti di ‘Alberto Biancheri Sindaco’ sono 4: Alessandro Sindoni, Sara Tonegutti, Mauro Menozzi e Giuseppe Faraldi. Ma attenzione, perché anche in questa lista ci sono almeno due o tre nomi che potrebbero rientrare nelle scelte di Giunta del Sindaco ed ecco, quindi, che sarebbero pronti a subentrare: Simona Moraglia, Lorenzo Marcucci e Paolo Masselli.

Il Partito Democratico dovrebbe portare 3 Consiglieri comunali, ovvero Costanza Pireri, Massimo Donzella ed Alessandra Pavone. Anche in questo caso ci sono un paio di nomi che potrebbero avere deleghe diverse e, quindi, pronti a subentrare ci sono Mario Robaldo e Giorgio Trucco, anche se quest’ultimo potrebbe trovare la riconferma all’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Infine c’è la lista ‘Avanti Insieme’ che porterà due Consiglieri, ovvero in questo momento Massimo Rossano ed Ethel Moreno, con Umberto ‘Titti’ Bellini che è pronto a subentrare visto che è il terzo dei più votati.

All’opposizione ci saranno 9 Consiglieri. Di questi, due saranno espressione della lista ‘100 per cento Tommasini’, con l’ex candidato a Sindaco che siederà sui banchi del Consiglio insieme a Giampiero Correnti, primo degli eletti.

Ed ora vengono i dubbi sulle percentuali e sulle possibilità di qualche cambio dell’ultimo minuto con i voti ancora mancanti. La Lega, infatti, è ancora in bilico tra 4 e 5 possibili Consiglieri comunali. Sicuri del posto sono: Daniele Ventimiglia, Patrizia Badino, Andrea Artioli e Federica Cozza ma potrebbe entrare anche Stefano Isaia, quinto dei più votati. Per Fratelli d’Italia ci sarà un posto oppure due in Consiglio. Sicuro di entrare è Luca Lombardi, primo degli eletti, mentre è in forse Marco Damiano, al secondo posto. Situazione analoga per Forza Italia, per la quale è certo di entrare in Consiglio solo Simone Baggioli. Se saranno due gli scranni degli ‘azzurri’ ci sarà anche Alessandra Solerio.

Infine è certo di entra in opposizione il primo dei votati del Movimento 5 Stelle, Roberto Rizzo, dopo la rinuncia ufficializzata oggi da Paola Arrigoni, che era candidata a Sindaco per i penta stellati. Ovviamente senza scranno le liste di ‘Città bene comune’, Sanremo Attiva, Futura Sanremo, Sanremo Libera e Carlo Carpi.

Intanto da Palazzo Bellevue arrivano voci di corridoio, secondo le quali il Sindaco Biancheri da domani inizierà a lavorare sulla nuova Giunta. Bocche super cucite su chi potrà ottenere deleghe di governo, che verranno ufficialmente assegnate entro venerdì della prossima settimana. Chi sarà confermato e chi, invece, sarà il ‘nuovo’ dell’Amministrazione Biancheri? Difficilissimo a dirsi, se non affidandosi ai ‘rumors’.

Partendo dal più votato, Alessandro Il Grande, dopo 5 anni di Presidenza del Consiglio, potrebbe essere pronto un Assessorato per lui, anche se non si conosce quale. Tra gli Assessori uscenti le voci parlano di riconferme per Giorgio Trucco, Costanza Pireri, Eugenio Nocita e Mauro Menozzi, ma ci sono molti eletti con tanti voti di cui si parla per un eventuale inserimento in Giunta. Tra questi ci sono Giuseppe Faraldi, Alessandro Sindoni e Mario Robaldo (che al momento sarebbe fuori dal Consiglio). Il Sindaco dovrà anche tenere conto di qualcuno della lista ‘Avanti Insieme’, ma c’è anche la possibilità di qualche Assessorato ‘esterno’. Prima delle elezioni si era insistentemente parlato della delega al Turismo per l’ex giornalista ed attuale presidente di ‘Sanremo On’, Roberto Berio ma non è da escludere che dal ‘cilindro’ del confermato Sindaco possa uscire qualche altro tecnico al quale assegnare deleghe per la prossima Amministrazione.