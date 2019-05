Elezioni europee, a Sanremo e Ventimiglia: bilancio positivo per Fratelli d'Italia

"Un risultato in Provincia di Imperia per Fratelli d’Italia davvero inaspettato con un’affermazione alle Elezioni Europee ben al di sopra della media nazionale ottenuta grazie al lavoro di tutti i dirigenti, iscritti e simpatizzanti che hanno, insieme al candidato Gianni Berrino, prodotto un risultato al di là di ogni più rosea previsione".



Con queste parole il Portavoce Provinciale del partito, Fabrizio Cravero, commenta il risultato dopo le votazioni di domenica. "Ciò è stato sicuramente agevolato dall’ottimo lavoro che l’assessore regionale di Fratelli d’Italia sta svolgendo in Liguria, il quale è sicuramente riuscito a convogliare su di sé e sul nostro partito i consensi di chi apprezza la politica costruttiva e propositiva di chi vuole cercare di far vivere meglio cittadini e turisti in tutta la nostra amata regione: è sicuramente facile ottenere un successo se gli elettori si rendono perfettamente conto dei risultati ottenuti sul campo, con spirito di sacrificio e dedizione, doti queste che a Gianni Berrino vengono riconosciute anche dai competitors”.



"Una campagna elettorale, quella delle elezioni europee, effettuata in via tradizionale, incontrando persone alle quali far conoscere le attività e i risultati di un partito che ha lavorato con umiltà e voglia di aiutare i cittadini; una campagna che ha generato un coinvolgimento che si è manifestato nell’oltre 8% nei seggi in Provincia. - prosegue Cravero - Risultato ottimo per Fratelli d’Italia anche nelle elezioni amministrative, coronato con il successo di Ventimiglia a supporto del Sindaco Gaetano Scullino con l’ingresso di due consiglieri comunali nella nuova assise cittadina. Saranno Gianni Ascheri e Ino Isnardi a portare le idee e valori del nostro partito nella maggioranza che sosterrà il nuovo Sindaco a cui va il merito di aver saputo attrarre su di sé la voglia di cambiamento dei ventimigliesi".



"Epilogo diverso nella tornata elettorale sanremese, dove la lista di Fratelli d’Italia ottiene oltre il 6% e piazza un consigliere, Luca Lombardi, più votato della coalizione a sostegno di Sergio Tommasini: come sempre la nostra opposizione sarà dura, inesorabile ma costruttiva e soprattutto rivolta agli interessi dei cittadini e dei turisti ai quali va consegnata una Sanremo migliore di come sia ora. - conclude il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia - Oltre a ringraziare tutti i candidati e dirigenti impegnati in una durissima e lunga corsa elettorale, auguro buon lavoro al Sindaco Alberto Biancheri e alla sua nuova maggioranza, auspicando che la campagna elettorale del nostro partito abbia stimolato l’amministrazione a risolvere alcuni noti problemi per aver tutti una Sanremo migliore".