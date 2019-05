Una nostra lettrice ringrazia il Primario e tutto lo staff di Ostetricia di Sanremo: "Siete una squadra fighissima!"

Una nostra lettrice, Federica Fava, ci ha scritto per ringraziare il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sanremo.

“Mi è successa una cosa meravigliosa e, in un periodo di polemiche e di malumori, vorrei raccontare la mia esperienza perché le cose belle bisogna celebrarle e condividerle. Ho 33 anni, una figlia di 13 e, a settembre dello scorso anno, io ed il mio compagno scopriamo di aspettare una bimba. Non conoscevo ginecologi e, dopo varie visite con diversi medici, sotto consiglio di un’amica mi rivolgo al dottor Abate, primario del reparto di ginecologia di Sanremo. La gravidanza procede bene, con un po’ di alti e bassi dovuti al mio essere un’ansiosa cronica, fino a febbraio quando appena entrata nel terzo trimestre, scopriamo che il mio fegato soffre di una patologia poco conosciuta che è provocata dalla gravidanza e che si chiama ‘colestasi’. Questa patologia provoca pruriti morbosi durante la notte, così insopportabili da non permetterti di dormire, oltre che ad arrivare a danneggiare la placenta con rischi pericolosi anche per il bambino. Si figuri io, un’ansiosa patologica da manuale, che mi ritrovo con una roba che viene ad una donna su cento. Un incubo. Passavo le giornate su internet, cercavo sintomi, mi facevo le diagnosi, piangevo e non facevo dormire nessuno perché avevo paura che qualcosa andasse storto, paura che succedesse qualcosa di brutto, paura che niente sarebbe nato nel verso giusto. Cosa è successo? Che il dottor Abate mi ha trattata con un delicatezza che non dimenticherò. Non solo ad ogni visita mi ha tranquillizzata, ma ha sdrammatizzato la mia ansia facendomi ridere. Mi ha spiegato ogni cosa con pazienza, anche dopo che ponevo la stessa domanda milioni di volte. Lui, la dottoressa Picciarelli, le ostetriche Marita, Giulia e tutte le altre ed i medici che mi hanno conosciuta in questi mesi, sono stati meravigliosi. Lo sono stati sempre, ogni sera in cui salivo spaventata perché non sentivo muovere la mia bambina nella pancia, ogni volta che avevo un dubbio, una domanda assurda o una paura da debellare. Il giorno in cui ho partorito, l’11 di aprile, con quasi un mese di anticipo, il dottor Abate era lì con me a rassicurarmi, insieme alle ostetriche. Ed è andato tutto benissimo e la nostra bambina, Anita, sta bene ed è meravigliosa. E con questa mail voglio dire grazie. Perché la gravidanza è un groviglio di sensazioni che non si riescono a spiegare. E quando si trova qualcuno che riesce a capirle, che lo fa con passione, con pazienza e con un amore che si fa sentire, che si fa vedere, allora bisogna dirlo. Bisogna che tutti lo sappiano. Grazie a tutti quelli che portano avanti il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Sanremo.

Siete una squadra fighissima”.