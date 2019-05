Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 28 maggio a domenica 2 giugno in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 28 MAGGIO

SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ si affronterà il tema ’C’era una volta Tangentopoli’ con il dott. Antonio Di Pietro e con la dott.sa Grazia Pradella, Procuratore Aggiunto di Imperia, entrambi componenti dello storico pool di magistrati di Milano, che si occuparono dell’inchiesta denominata ‘Mani Pulite’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

20.45. Serata di laboratorio attivo per ritrovare leggerezza e vitalità attraverso la consapevolezza delle nostre fonti di energia a cura di Carmen Martignoni, Sociologa e Volontaria della Fondazione Art of Living Italia. Sala della Concattedrale di San Siro, piazza san Siro 49

IMPERIA

11.00. Per 'Il Maggio dei Libri', ‘Il nostro Infinito’: letture e mostra su ‘L'Infinito’ di Giacomo Leopardi. Sala Convegni della Biblioteca Civica, piazza De Amicis, ingresso libero, fino al 1° giugno, ingresso libero

11.00-18.30. ‘Un sorriso condiviso’: mostra di arti visive dedicata ai piccoli momenti di felicità nell’ambito dell’evento ‘Welcome To St. Tropez’. Palazzina Liberty, fino al 1° giugno (info)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO

SANREMO



9.30-12.30. ‘Frutta Day 2019’: incontro divulgativo sugli antiossidanti nella frutta, nella verdura e in altri vegetali freschi con l'obiettivo di sensibilizzare alunni, insegnanti e famiglie sulla necessità di una alimentazione sana e equilibrata. CREA, Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, Corso degli Inglesi 508 (più info)

IMPERIA

11.00-18.30. ‘Un sorriso condiviso’: mostra di arti visive dedicata ai piccoli momenti di felicità nell’ambito dell’evento ‘Welcome To St. Tropez’. Palazzina Liberty, fino al 1° giugno (info)

BORDIGHERA

15.00. ‘Claude Monet a Bordighera’: visita guidata alla scoperta dei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera e della mostra su Monet. A cura della Cooperatica Arcadia - Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo alle davanti all'ufficio Iat di Corso Vittorio Emanuele II 172, info 338 1375423



TAGGIA ARMA



21.00. Serata di degustazioni guidate a cura della sezione ONAV di Imperia: l'Associazione Produttori del Moscatello di Taggia presenta 8 qualità di vino Moscatello, nelle diverse tipologie in cui viene declinato + illustrazione della storia antica e presente del vino definito ‘Il nettare degli Dei’, i vari terroirs e le tecniche di vinificazione. Sede dell'Enoteca Terre del Moscatello, in via Cardinal Gastaldi 7 (15 euro soci, 20 euro non soci), info 339 5288094

FRANCIA

MONACO

20.30. Concerto ‘Mister Noise Rock Brexit’: prima parte ‘The Where try to play Tommy and Who's Next + seconda parte ‘Mister Noise Rock Party 2’, a cura di Art Scéniq e Antidote. Théâtre des Variétés





GIOVEDI’ 30 MAGGIO

SANREMO

15.00. ‘Sogno o son desto’: concerto dell’Orchestra Sinfonica diretta dal M° Massimo Merone. Con il Coro ‘Arcobaleno’ della Scuola Primaria e secondaria di Primo grado, l’Orchestra e il Laboratorio Teatrale della Scuola Secondaria di Primo grado insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia ‘Santa Marta’ dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. E con la partecipazione della scuola di danza ‘Arcade’ di Sanremo (5 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info)

IMPERIA

11.00-22.30. ‘Un sorriso condiviso’: mostra di arti visive dedicata ai piccoli momenti di felicità nell’ambito dell’evento ‘Welcome To St. Tropez’ (h 11/16-18.30/22.30) + finger food e dj set live. Palazzina Liberty, fino al 1° giugno (info)

11.00-20.00. Welcome to St. Tropez’ (7a edizione): giornate dedicate al divertimento e alla beneficenza con mostre, musica, talk show e molto altro. Evento a cura dell’Associazione ‘SorridiconPietro’ onlus. Piazza Marinai d'Italia, fino al 1 giugno (il programma a questo link)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘La somma di tutti paesaggi’: giornata di studi in memoria di Nico Orengo con la partecipazione di numerosi relatori. Sala dei Camini di Palazzo Hanbury, evento aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili (il programma a questo link)

16.30. Presentazione del romanzo ‘Non ci salveranno i Melograni’ di Maristella Lippolis. Biblioteca Civica Aprosiana. Dialoga con l’autrice Diego Marangon. Piazza Bassi 1, ingresso libero

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

16.00. Per il Ciclo di Conferenze ‘Luoghi dello spirito e comunità straniere in Riviera’ organizzato dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi liguri, Jonathan Terrino e Gian Paolo Lanteri parlano de ‘I Valdesi: un’altra chiesa cristiana nel Ponente Ligure e l’Istituto Boyce di Vallecrosia’. Museo Bicknell, ingresso libero



CERVO



20.00. Per le Giornate Nazionali della Guida Ambientale Escursionistica, camminata gratuita in notturna nel parco del Ciapà accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Marco Rosso. Ritrovo a Cervo, info 338 7718703



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-19.30. Top Marques 2019: Salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 giugno, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)

20.30. Commedia contemporanea ‘Que je t’aime’ di e con Clémence Massart. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 31 MAGGIO

SANREMO

8.30. Show Jumping 2019 - CSI 2 – CSI 1 Stelle Internazionali: Gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero, fino al 2 giugno

10.00-22.00. ‘Risorgi-mente’: progetto ibrido, basato sul rapporto tra gli artisti partecipanti all’evento e la comunità bussanese, riunita nell’associazione Laboratorio Aperto, durante un periodo di residenza di quaranta giorni. Evento a cura del Collettivo artistico ‘Madre’. Bussana Vecchia, fino al 2 giugno (più info)

19.00. Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, concerto di Saverio Alfieri e Kanishka Saha al pianoforte con musiche di Listz, Debussy, Scriabin, Grieg. Forte di Santa Tecla (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

20.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20) + Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music con Jeremie (Nice) e Dj Tex. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste 16 (info)

21.00. ‘Sogno o son desto’: concerto dell’Orchestra Sinfonica diretta dal M° Massimo Merone. Con il Coro ‘Arcobaleno’ della Scuola Primaria e secondaria di Primo grado, l’Orchestra e il Laboratorio Teatrale della Scuola Secondaria di Primo grado insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia ‘Santa Marta’ dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. E con la partecipazione della scuola di danza ‘Arcade’ di Sanremo (5 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info)

21.15. ‘Human’: spettacolo di mentalismo di e con Francesco Tesei. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00-20.00. Fiera del Libro 2019 (18a edizione): Festival della Cultura Mediterranea di Imperia a tema ‘L’Ergonomia del terzo millennio’. Porto Maurizio, luoghi vari, fino al 2 giugno (più info QUI, la programmazione QUI)



9.30. E-commerce: seminario informativo per spiegare alle aziende le opportunità e i segreti delle vendite on line. Sala Multimediale della camera di commercio, via Tommaso Schiva 29 (più info)

11.00-18.30. ‘Un sorriso condiviso’: mostra di arti visive dedicata ai piccoli momenti di felicità nell’ambito dell’evento ‘Welcome To St. Tropez’. Palazzina Liberty, fino al 1° giugno (info)

11.00-20.00. Welcome to St. Tropez’ (7a edizione): giornate dedicate al divertimento e alla beneficenza con mostre, musica, talk show e molto altro. Evento a cura dell’Associazione ‘SorridiconPietro’ onlus. Piazza Marinai d'Italia, fino al 1 giugno (il programma a questo link)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



PIEVE DI TECO



21.00. Spettacolo di Saverio Raimondo. Evento presentato da Aguilar Stand Up, prodotto da Marco Pastorino con la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte. Teatro Salvini

FRANCIA

MONACO

10.00-19.30. Top Marques 2019: Salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 giugno, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)

20.30. Commedia contemporanea ‘Que je t’aime’ di e con Clémence Massart. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Per il ciclo Grande Stagione, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Léonard Slatkin e accompagnato dal pianista Seong-Jin Cho, primo premio del concorso internazionale Chopin 2015. Auditorium Rainier III (più info)



SABATO 1° GIUGNO

SANREMO

8.30. Show Jumping 2019 - CSI 2 – CSI 1 Stelle Internazionali: Gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero, fino al 2 giugno

10.00. Per la Festa della Repubblica, sfilata sul seguente percorso: via Matteotti, corso Mombello, via Roma, sosta al Monumento ai Caduti. Cerimonia dell’Alzabandiera, deposizione della corona di alloro, onore ai Caduti, discorso delle autorità. Ripresa sfilata via Roma, via Manzoni, piazza Colombo. Ritrovo alle ore 9.30 sul solettone di piazza Colombo

10.00-22.00. ‘Risorgi-mente’: progetto ibrido, basato sul rapporto tra gli artisti partecipanti all’evento e la comunità bussanese, riunita nell’associazione Laboratorio Aperto, durante un periodo di residenza di quaranta giorni. Evento a cura del Collettivo artistico ‘Madre’. Bussana Vecchia, fino al 2 giugno (più info)

10.00-18.00. ‘I fiori del mare’: mostra fotografica sulla biodiversità marina con Federico Betti e altri (UNIGE, DISTAV). Floriseum, museo del Fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti, fino al 30 giugno (h 10/12.30-15/18)

16.30. Presentazione libro ‘Pinneggiando nei mari italiani. Atlante della flora e della fauna’: conferenza a cura di Marco Bertolino e Maria Paola Ferranti (UNIGE, DISTAV). Floriseum, museo del Fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti, ingresso libero

16.30. ‘Sanctvs Ioannes Solstitivm’: concerto di Beneficenza con la Banda Cittadina Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo. Chiostro dell'Opera Don Orione, via G. Galilei 713, ingresso libero

19.00. Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, concerto di Elena Cecconi flauto, Gigliola Grassi con musiche di Saint Saens, Prokofiev, Tschaikovsky. Forte di Santa Tecla (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

IMPERIA



9.00-20.00. Fiera del Libro 2019 (18a edizione): Festival della Cultura Mediterranea di Imperia a tema ‘L’Ergonomia del terzo millennio’. Porto Maurizio, luoghi vari, fino al 2 giugno (più info QUI, la programmazione QUI)

11.00-18.30. ‘Un sorriso condiviso’: mostra di arti visive dedicata ai piccoli momenti di felicità nell’ambito dell’evento ‘Welcome To St. Tropez’. Palazzina Liberty, fino al 1° giugno (info)

11.00-20.00. Welcome to St. Tropez’ (7a edizione): giornate dedicate al divertimento e alla beneficenza con mostre, musica, talk show e molto altro. Evento a cura dell’Associazione ‘SorridiconPietro’ onlus. Piazza Marinai d'Italia, fino al 1 giugno (il programma a questo link)

15.30. Prima edizione della manifestazione podistica ‘Trail delle Ginestre’ con raccolta fondi a favore della Casa Famiglia Pollicino: corsa di trail running in semi-autonomia, su un percorso panoramico mozzafiato sul golfo di Imperia, tra gli ulivi e le ginestre in fiore, attraverso sentieri puliti dai volontari dell’Associazione Progetto Famiglia. Partenza dalla Casa Famiglia Pollicino in Borgo Sant’Agata (più info)

16.00. ‘Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre’ (6a edizione): festa dell’affido familiare, manifestazione non competitiva rivolta alle famiglie con percorso Giallo e percorso Verde (a cura dell’Associazione Progetto Famiglia). Ritrovo in frazione Sant’Agata presso la casa famiglia Pollicino, info 327 1681006 (per saperne di più cliccare questo link)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

OSPEDALETTI

9.00. Torneo di Minibasket. Palestra Comunale

10.00. 1° Trofeo European Community Arco del Benessere torneo scuola calcio. Campo di Calcio

20.15. Festeggiamenti di Sant’Erasmo e Festa della Repubblica: Processione del Santo, Benedizione del mare, Preghiera del Marinaio. Cerimonia commemorativa del 2 giugno con orazione del Dott. Riccardo Caboni. Partecipa l’Orchestra Filarmonica Città di Ventimiglia. Piazza Sant’Erasmo, Piazza An Nasiriyah (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

14.30-17.30. Per i‘Pomeriggi di Scrittura’, laboratorio di scrittura espressiva. Locali della ‘Comunità del Futuro’ in Via Hortensia 9, info 320 0221011

DIANO MARINA

10.00. Alla scoperta di Diano Marina: visita guidata al patrimonio storico della città a cura del personale del MARM (2 euro). Ritrovo al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

10.00-19.00. ‘Vela Day’ due giorni per conoscere gratuitamente questo splendido sport. Evento a cura del ‘Club del Mare’. Ritrovo al porto cittadino, anche domani, info 0183 496869

21.00. ‘Senza rossetto. 2 giugno 1946: la prima volta delle donne italiane al voto’: recital a cura dell'Associazione Culturale ‘Allegro con Moto’. Sala Consiliare del Comune (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.00. Per l’ultimo appuntamento 2019 della rassegna ‘Sui Sentieri del Golfo’, escursione da Diano Marina a Diano Gorleri: un anello sulle prime colline del Golfo dianese, da cui apprezzare, oltre alle vedute panoramiche sul golfo, il paesaggio agricolo tipico della Liguria di ponente.. Ritrovo presso l’ufficio IAT, info 0183 417065

CERVO

9.00-17.30. ‘NuovaMente Festival’ (6a edizione): evento dedicato all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con la proposta di numerose attività. A cura della Pro Loco ‘Progetto Cervo’. Vie e piazze del paese, anche domani (il programma a questo link)



10.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo. Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

DOLCEDO



10.00. ‘Giornate Contadine’: corso di olivicoltura biodinamica composto di cinque incontri che si terranno sino al 15 giugno 2019 presso la sede dell’associazione in via Trincheri 3 in frazione Bellissimi. Docente Fabrizio Daldi (i dettagli a questo link)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per gli ‘Itinerari di Letteratura’ (14° edizione), presentazione libro del prof. Mauro Novelli ‘La finestra di Leopardi’, viaggio sentimentale e letterario nelle case dei più importanti scrittori italiani, soprattutto dell’800 e del ‘900, ma non soltanto. Introduce l’autore Simona Morando. Sala Polivalente ‘Le Rose’, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

9.00-21.00. 3a edizione di ‘Giardino Esotico in festa’: passeggiate in poney, giochi per bambini, stand di trucco, mini-golf, mostra e vendita di piante succulente e conferenze. Giardino Esotico, Boulevard du Jardin Exotique 62, anche domani, info +377 93 152980

10.00-19.30. Top Marques 2019: Salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 giugno, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)

20.30. Commedia contemporanea ‘Que je t’aime’ di e con Clémence Massart. Théâtre des Muses (più info)

DOMENICA 2 GIUGNO

SANREMO



8.30. Show Jumping 2019 - CSI 2 – CSI 1 Stelle Internazionali: Gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero

10.00-22.00. ‘Risorgi-mente’: progetto ibrido, basato sul rapporto tra gli artisti partecipanti all’evento e la comunità bussanese, riunita nell’associazione Laboratorio Aperto, durante un periodo di residenza di quaranta giorni. Evento a cura del Collettivo artistico ‘Madre’. Bussana Vecchia (più info)



10.30 & 15.30. ‘Quando la fantasia abbraccia la Natura’: laboratorio per bambini dal titolo ‘Sassidea’ (7 euro materiali compresi). Floriseum, Museo del Fiore, corso Cavallotti 113, info 0184 503188

17.00. ‘La Traviata’: rappresentazione dell’opera di Giuseppe Verdi con un cast d’eccezione: Fiorella Di Luca, apprezzata interprete originaria di Sanremo, affiancata da Alejandro Escobar, tenore colombiano, nel ruolo di Alfredo, e da Luca Bruno giovane baritono, nel ruolo di Giorgio Germont. Direttore maestro Cesare Depaulis, giovane direttore di Sanremo. Eventoa cura dell’Associazione Sanremo Lirica (da 20 a 42 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

9.00-20.00. Fiera del Libro 2019 (ultimo giorno della 18a edizione): Festival della Cultura Mediterranea di Imperia a tema ‘L’Ergonomia del terzo millennio’. Porto Maurizio, luoghi vari (più info QUI, la programmazione QUI)

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

17.00. 3° Trofeo ‘Cristian Lorenzi’: regata ad eliminazione tra gozzi liguri nel tratto di mare antistante al locale Barbone in Rock in Passeggiata Felice Cavallotti 55. Evento a cura di Pasta Fresca Morena e Sestiere Burgu

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

OSPEDALETTI

9.00. Torneo Giannascoli under 18 a 4 squadre Fossano Basket, Virtus Varese, Pallacanestro Varazze e Basket Club Ospedaletti. Palestra comunale

9.30. Tutti in pista… corri con me a cura del U Descu Spiareté in collaborazione con Polisportiva dilettantistica IntegrAbili di Sanremo. Ritrovo a ‘La Piccola’, Pista ciclopedonale (info)

11.00. Festeggiamenti di Sant’ Erasmo: Santa Messa. Piazza Sant’Erasmo

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato (ogni prima domenica di ogni mese. Cntro cittadino, adiacente alla Piazza del Comune

10.00-19.00. ‘Vela Day’ due giorni per conoscere gratuitamente questo splendido sport. Evento a cura del ‘Club del Mare’. Ritrovo al porto cittadino, info 0183 496869

CERVO

9.00-17.30. ‘NuovaMente Festival’ (6a edizione): evento dedicato all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con la proposta di numerose attività. A cura della Pro Loco ‘Progetto Cervo’. Vie e piazze del paese (il programma a questo link)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine, degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche (10 euro), info 0184 229507

MENDATICA



9.00. Escursione Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone con percorso Cascate dell’ Arroscia – Poilarocca - Case Pian del Lago di circa 5 ore (10 euro). Ritrovo a Mendatica, info 391 1042608



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte le domeniche di giugno). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



FRANCIA

MONACO

9.00-21.00. 3a edizione di ‘Giardino Esotico in festa’: passeggiate in poney, giochi per bambini, stand di trucco, mini-golf, mostra e vendita di piante succulente e conferenze. Giardino Esotico, Boulevard du Jardin Exotique 62, info +377 93 152980

10.00-19.30. Top Marques 2019: Salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 giugno, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)

16.30. Commedia contemporanea ‘Que je t’aime’ di e con Clémence Massart. Théâtre des Muses (più info)





Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate