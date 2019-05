Riva Ligure: sul lungomare il ristorante per passare "Dalla padella alla brace"... con piacere

Sulla bella passeggiata che costeggia il mare e nel centro storico molto frequentato nella bella stagione, il ristorante ha due entrate: una dalla via pedonale l’altra dalla passeggiata a mare.

In ogni stagione si può mangiare nel dehors molto accogliente e luminoso o nelle sale interne eleganti, rinnovate recentemente e arredate con gusto

La cucina del giovane chef Alessio è basata sui prodotti di terra e di mare, genuini e freschi.

Tra gli antipasti quest’anno è presente uno speciale fiore di zucca fritto con ripieno di gambero

ad accompagnare le tradizionali acciughe fritte, leggere e croccanti, le frittelle di baccalà, insieme al tradizionale brandacujun, il carpaccio di polpo e la tartare di tonno;

fra i primi paste fresche fatte a mano come le linguine allo scoglio o le classiche trofie al pesto o l’invitante risotto ai frutti di mare. I secondi di pesce dipendono dal pescato del giorno, da non perdere la grigliata di mare e le fritture miste.

Il nome del locale dalla padella alla brace indica infatti le due principali modalità di cottura del pesce, anche se meritano una citazione le cotture al forno.

In alternativa per chi non ama il pesce ci sono grigliate super di carne, con verdure degli orti locali. Buona scelta di dolci della casa, curati anche nella presentazione. Cantina ben fornita con vini di tutte le regioni, con preferenza di produttori del territorio.

Ottimo il rapporto qualità prezzo, personale sempre cordiale e sorridente, che vi accompagnerà con cura per tutto il pasto ed alla fine vi offrirà un sorbetto al limone accompagnato dalla bottiglia di vodka. Conto sui 35/40 euro.

Dalla “Padella alla brace” è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Riva Ligure in via Martiri della Libertà, 67, telefono: 0184 485968; dispone di un sito Web: www.ristorantedallapadellaallabrace.eu

Giorno di chiusura il lunedì, ferie nel mese di gennaio.

Inglese

The restaurant is warm and welcoming and it faces the boardwalk of the charming small city. It has a modern and elegant open air space which can be used during all seasons; beautiful sea and town views can be enjoyed from inside the dining room which together with the beautiful decor make for a very pleasant atmosphere. Young chef Alessio chooses ingredients with care to prepare meat and fish creations with a steady hand. From their appetizers we recommend the farinata and codfish fritters together with the traditional brandacujun, the stockfish with oil and potatoes, the fried anchovies or an intriguing octopus carpaccio. From their first courses you should try their handmade fresh pastas with pestos or seafood or other imaginative fresh fish creations. Among their second courses which depend on the catch of the day we recommend their spectacular grilled fish, fried seafood or Sanremo shrimp. Interesting house desserts. Local selection of wines at honest prices. Excellent value for your money with a kind and attentive staff. You won't be disappointed. A meal will cost you about 35 euro.

Francese

Le restaurant, pittoresque et confortable, est sur le front de mer de la belle ville. Il dispose d'une terrasse moderne et élégant, accessible en toutes saisons; Les chambres intérieures sont décorées avec vue sur la mer et de beaux coins du pays, qui, grâce à un mobilier bien soignés, rendre l'environnement agréable. Les ingrédients soigneusement choisis et la sécurité du jeune chef Alessio main sont la base d'une cuisine qui propose des plats de fruits de mer et la terre. Parmi les entrées porridge et morue salée beignets et brandacujun habitude, stockfish avec de l'huile et de pommes de terre, et les anchois frits ou un carpaccio de poulpe intrigante; parmi les premiers pâtes fraîches à la main avec pesto ou fruits de mer et autres plats imaginatifs avec du poisson frais; parmi ces derniers, qui dépendent de la pêche du jour, il y avait un fruits de mer grillés spectaculaire, comme une alternative aux frites mixtes et les fameuses crevettes de Sanremo. bien présenté desserts maison intéressants. bien orienté cave sur les vins locaux avec recharges honnêtes. Great value for money avec un personnel amical et souriant, qui vous accompagnera dans cette expérience qui ne sera pas déçu. Compte du € 35.