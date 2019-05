CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 25 maggio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- ALADDIN – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Guy Ritchie - con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Billy Magnussen, Marwan Kenzari - Avventura/Fantasy/Musical - "Aladdin, un giovane intraprendente, sogna di fuggire alla sua misera esistenza di strada e sposare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano di Agrabah. Ma il Gran Visir Jafar incarica Aladdin di recuperare una lampada dalle proprietà soprannaturali, celata nelle pericolose profondità della ‘Caverna delle Meraviglie’. Aladdin riesce a trovare la lampada e, con essa, il genio che la abita, conquistando così la possibilità di esprimere tre desideri…”

Voto della critica: ***

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- POKEMON - DETECTIVE PIKACHU – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Rob Letterman – con Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere, Suki Waterhouse, Rita Ora, Omar Chaparro, Ryan Reynolds – Avventura/Fantastico - "La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- AVENGERS ENDGAME – ore 21.00 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- JOHN WICK 3 – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Chad Stahelski - con Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Asia Kate Dillon, Jerome Flynn, Ruby Rose – Azione/Thriller - "John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Continental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente ‘scomunicato’. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d'uscita da New York City…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- L’ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN – ore 16.00 - 18.00 – 20.00 - 21.45 – di David Yarovesky - con Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner - Horror - "Cosa succederebbe se un bambino arrivato sulla terra da un altro mondo invece di dimostrarsi un eroe fosse qualcosa di molto più sinistro?…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- ATTENTI A QUELLE DUE – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Chris Addison - con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson, Emma Davies - Commedia - "Due donne squattrinate provenienti da diverse estrazioni sociali sono pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

- IL TRADITORE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Marco Bellocchio - con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi - Drammatico - "Un film di vendette e tradimenti su Tommaso Buscetta, ‘boss dei due mondi’. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai ‘corleonesi’ di Riina e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- DOLOR Y GLORIA – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Pedro Almodóvar - con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano - Drammatico - "Un racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni '60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni '80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l'incommensurabile vuoto causato dall'impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ATTENTI A QUELLE DUE – ore 16.15 - 20.30 – di Chris Addison - con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson, Emma Davies - Commedia - "Due donne squattrinate provenienti da diverse estrazioni sociali sono pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa…”

Voto della critica: **

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: **-

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LE INVISIBILI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Louis-Julien Petit - con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco - Commedia - "Quattro assistenti sociali lavorano presso l'Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, le quattro donne si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, abituate a vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci, riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà al femminile può fare miracoli?…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Voto della critica: ***

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- I FRATELLI SISTERS – ore 17.30 (in lingua inglese) - 21.00 – di Jacques Audiard - con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Jóhannes Haukur Jóhannesson – Western/Avventura/Commedia - "Hermann Kermit Warm è un fiducioso cercatore d'oro che percorre 1000 miglia, partendo dall'Oregon per recarsi a San Francisco in cerca di futura ricchezza. Alle sue calcagna si mettono due killer, Eli e Charlie Sisters. Eli, però, è in crisi esistenziale e medita di abbandonare il lavoro. Hermann potrebbe avere per lui un'offerta vantaggiosa…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it