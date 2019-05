Triora: l'omaggio ed il riconoscimento alla memoria di Rainer Sieber, consegnato lo stemma del comune alla moglie Karin Rauer

E' stato commemorato ieri pomeriggio a Triora, durante il Consiglio Comunale, il pittore tedesco Rainer Sieber, da pochi mesi scomparso (LINK) e che è stato residente in Valle Argentina dal lontano 1983.

Il sindaco, Massimo Di Fazio, ha consegnato a Karin Rauer, moglie dell'artista, lo stemma del Comune per la generosità artistica che Rainer ha sempre rivolto a Triora e a tutta la valle Argentina.

Giovanni Nicosia, vicesindaco, lo ha ricordato così: "Le qualità di un uomo per essere definito una bella persona sono semplici, come gli elementi naturali in un luogo chiamato Mulino di Pio. Acqua, terra, fuoco e aria è tutto ciò che serve, lo aveva capito molti anni fa, quando ha scelto proprio quel luogo per vivere, mettere su famiglia e rimanerci fino all’ultimo con la moglie Karin. Uno spazio davvero magico, dove negli anni è stato vissuto dalla inseparabile coppia in modi e fasi diverse ma sempre a contatto diretto con la natura".

"Gli elementi sono in questo territorio e lui è stato amico degli elementi. Li ha resi presenti a tutti, sempre e comunque con la sua fantasia creativa, la sua interpretazione, la sua animosa volontà. - ha aggiunto - Si deve a Rainer e sua moglie Karin se Triora e il suo territorio sono vissuti in modo sempre più colorato e vivace. Illustrando l’illustrabile dando vita a oggetti, ambienti, pietre o elementi di arredo urbano all’origine, privi di anima, molte idee semplici e creative realizzate con materiali comuni che ne hanno fatto un vero Artista, fantastico e gioioso".



"Molti di noi ogni giorno poggiamo lo sguardo su una sua opera, segno della sua enorme attività discreta e mai banale. Rainer non si è mai risparmiato e noi esprimiamo gratitudine per la generosità verso questi luoghi sconfinati che l’hanno accolto. Karin e Rainer hanno messo in moto la ruota della gioia, come la ruota del loro mulino. È un tempo ciclico che ben hanno compreso e che oggi ci arricchisce nella visione e nella conoscenza. Per questi e per tanti altri motivi, tutti gioiosi e colorati, che siamo onorati di attribuire a Sieber Rainer e alla moglie Rauer Karin lo stemma del Comune di Triora" - ha concluso Giovanni Nicosia.



Dopo aver ricevuto il dono dalle mani del primo cittadino, Karin Rauer ha detto: "Lui sarebbe stato molto grato di ricevere questo riconoscimento. Sarebbe stato molto soddisfatto. Mi spiace che lui non ha potuto riceverlo di persona".



Poi è stata letta una poesia in suo ricordo: "Non chiedere e non pregare per avere fortuna. Sii fortuna. Se sei fortuna tutti coloro che ti sfioreranno nel corso della vita saranno fortunati".



"Rainer e io qui abbiamo trovato la nostra terra. - ha concluso Karin Rauer - C'è una parola in tedesco per la nostra terra. Questo è un posto dove uno si sente a casa, al sicuro, protetto ed in un buona compagnia. Un posto dove far crescere i figli in serenità, un posto che dà forza e speranza alla propria vita che muove qualcosa dentro di noi che favorisce la creatività e ci dà risposte alle domande della vita e non ci lascia mai da soli. Un posto genuino, selvaggio, naturale, con acqua pura, animali, alberi secolari, piante ed erbe medicinali. Una ricchezza da conservare e condividere. Sono consapevole di questo tesoro e molto riconoscente di vivere qui".



Parole che hanno toccato profondamente il cuore di questa comunità così come Rainer aveva fatto per Triora e tutta la valle Argentina dove vive nitido il suo ricordo.