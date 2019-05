Bordighera: degrado in alcune zone della città, la denuncia della consigliera Mara Lorenzi

"Gli amministratori dovrebbero percorrere le città a piedi, non solo perchè camminare fa bene alla salute, ma soprattutto perchè non c’è fotografia, lamento di cittadino, o mal tollerato intervento di un consigliere di minoranza che può informarli con la stessa immediatezza e completezza di dove e quanto la città ha bisogno di aiuto".



Inizia così l'intervento di Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera. La consigliera comunale ha voluto sollecitare un intervento da parte del Comune per far fronte al degrado in alcuni punti della città delle palme.



"L’altroieri abbiamo esplorato via degli Inglesi. La cunetta lato valle è per tutta la sua estensione ricettacolo di rifiuti di ogni tipo, cumulati da mesi se non anni, e occasionalmente mascherati dalla crescita rigogliosa di erbacce. Sguardi al di là del muretto di contenimento fanno scoprire una zona di gole e discese zeppe di rifiuti, una vera e propria discarica abusiva. E’ da risolvere quanto della discarica sia in proprietà pubblica e quanto in proprietà privata, ma resta il fatto che masse di rifiuti abbandonati non dovrebbero far parte del paesaggio. Perche’ questo è anche il punto: via degli Inglesi è parte di diversi itinerari di passeggiate, e offre un panorama stupendo. Perchè far commentare il visitatore su sporcizia e incuria?" - si chiede Mara Lorenzi.



"Ieri abbiamo chiesto al funzionario deputato alla Manutenzione del Territorio di accompagnarci nella nostra ennesima esplorazione della zona di spiaggia Rattaconigli dove si aprono tre canaloni. Abbiamo segnalato i problemi anche alla Polizia Municipale. E’ tempo di procedere con interventi che una nostra Mozione chiedeva già nel Novembre 2018. Mozione approvata dal Consiglio Comunale ma senza attuazione. La parte coperta di uno dei canaloni che si aprono all’altezza del Seminario è un dormitorio e deposito rifiuti che ha bisogno di pulizia drastica e di impedimento fisico all’accesso. Un secondo canalone è abitato da una fiorente vegetazione con bacche spinose e penetranti che facilmente possono causare lesioni a chi le calpesta. Dovrebbero essere estirpate e la crescita impedita. Una terza apertura sulla spiaggia è dove arriva il rio Rattaconigli, che dovrebbe defluire in mare, ma che attualmente defluisce in un acquitrino. Con l’arrivo dell’estate e dei desiderati bagnanti arriveranno anche i meno desiderati insetti e roditori".



"Le criticità citate non sono visibili da chi viaggia in automobile e non si sporge al di la dei muretti delle strade. Continueremo a percorrere il territorio a piedi e a segnalare problemi, ma le soluzioni arriverebbero molto piu’ efficientemente se a identificare le criticità fossero gli amministratori che hanno il potere di sanarle" - conclude la rappresentante di Civicamente Bordighera.