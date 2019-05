EVENTI |

Imperia: presentata oggi la 18ª edizione della Fiera del Libro, Aimo "Tre giorni di fermento culturale per tutta la città" (Foto e video)

Appuntamento dal 31 maggio al 2 giugno

Dal 31 maggio al 2 giugno torna, per la sua diciottesima edizione, la Fiera del Libro di Imperia. Oggi la presentazione ufficiale in conferenza stampa con: la presidente del Comitato San Maurizio, e organizzatrice, Luciangela Aimo, Paola Savella di Espansione Eventi, l'assessore alla Cultura Marcella Roggero, il commissario capo della Polizia Giuseppe Valentino, Giulio Geluardi, Gabriele Borgna e Giuliano Ferrari. Svelato, nella sala Giunta del Comune di Imperia, l'ampio programma e soprattutto i tanti ospiti di quest'anno: Lorenzo Beccati, Antonio Calabrò, Giancarlo Caselli, Paolo De Luca, Antonella Ferraiolo, Elsa Fornero, Riccardo Gazzaniga, Mario Grosso, Roberto Maroni, Marco Revelli, Casa Surace, Andrea Vitali, Giorgia Wurth e Stefano Zecchi. Personaggi di caratura nazionale che si alterneranno tra le vie del centro di Porto Maurizio e soprattutto tra le migliaia di libri presenti nella manifestazione. "Sono molto felice di essere assessore in questa occasione perché iniziative come queste vanno sicuramente supportate e sostenute – ha detto Marcella Roggero. L’amministrazione crede molto in quello che è il settore culturale e in tutte le sue varie sfaccettature. Didattica, istruzione e soprattutto un tentativo di ritrovare il piacere della lettura, della condivisione e del confronto proprio attraverso manifestazioni come questa. Come amministrazione stiamo facendo tanto: dalla rassegna letteraria al ‘Maggio dei libri’ che ci sta dando grosse soddisfazioni e quindi non potevamo che essere al fianco dell’associazione che organizza la Fiera del Libro".. "Sarà un grande momento di fermento culturale per la città di Imperia come è stato per tutte le passate edizioni – ha dichiarato Luciangela Aimo. Sarà anche una crescita per la Fiera con ospiti eccezionali: da Elsa Fornero ad Andrea Vitali passando per Antonio Calabrò, Stefano Zecchi, Casa Surace e altri. Un panorama variegato di argomenti e autori, diciamo che la cultura contemporanea più rappresentativa sarà presente a Imperia in questi tre giorni. Ci sarà un tema centrale importante 'Lavoro & ambienti – l’ergonomia del terzo millennio', dalla nostra città partirà un segnale importante per questo specifico argomento. Sul coinvolgimento dei giovani: "Avremo lo Space Junior dedicato, non solo ai ragazzi, ma anche a un pubblico più adulto. Saranno presenti tutti gli istituti scolastici della città, Vieusseux, Ruffini, Liceo Artistico. Avremo poi anche l’Oasi del gusto in via XX Settembre che si conferma come un polo importante della manifestazione per ciò che concerne il settore dell’enogastronomia e della cultura a essa correlata". Per il secondo anno consecutivo sarà presenta alla Fiera, con un proprio banchetto espositivo, anche la Polizia come spiegato oggi dal Commissario Capo Giuseppe Valentino: “Anche quest’anno saremo presenti, ma abbiamo deciso di fare un salto di qualità di comune accordo con il Questore Capocasa. Porteremo tre scrittori della Polizia di Stato in servizio, ma che si dilettano nel tempo libero con la scrittura di romanzi di genere, ovviamente, poliziesco. Raccontiamo in questo modo, a chi legge, le nostre attività quotidiane". "Avremo case editrici da tutto il territorio nazionale – ha aggiunto Paola Savella. Dalla Sicilia alla Calabria arrivando fino alla Valle d’Aosta e al Veneto, piccole e medie case editrici che presenteranno le loro ultime novità nella parte di via Cascione e via XX Settembre. La forza della Fiera del libro nella sua diciottesima edizione sarà quella di essere veramente su strada". Tra gli spazi clou della manifestazione L'Isola della Mediterraneità sarà dedicata all’illustrazione specifica e più approfondita del tema della Fiera e darà voce ai diversi protagonisti di questa realtà. Gli approfondimenti verteranno sull’ergonomia ieri e oggi con testimonianze di grandi imprenditori. Il settore Junior quest’anno intende perfezionarsi come area specifica d’interesse Junior, con il patrocinio delle Autorità scolastiche, coinvolgendo tutti gli Istituti Scolastici, le Associazioni Culturali del territorio imperiese, e le Case editrici di libri per ragazzi. Alla sezione junior sarà dedicata un’area centralissima con l’allestimento di palcoscenico per spettacoli a tema con momenti di lettura e di animazione dedicati. L'Oasi del Gusto ormai un vero punto di riferimento per il Festival di Imperia, la sezione del gusto, curata dall’enogastronomo Giuliano Ferrari, si avvale della collaborazione di aziende produttrici di eccellenze locali ed è patrocinata dalla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. Per l’Edizione 2019 sono in programma prestigiosi appuntamenti dedicati all’economia locale tra i quali la presentazione di uno studio sull’olio simbolo culturale ed elemento fondante della tradizione culinaria ligure e del made in Italy. Il Concorso di Poesia, quest'anno dal titolo "Ogni ambiente è poesia", è giunto alla sua 12° edizione si articolerà in 3 sezioni: Sezione A: riservata ai ragazzi delle scuole superiori

Sezione B: riservata ai ragazzi della scuola secondaria

Sezione C: riservata ai ragazzi della scuola primaria Mostre in Fiera - Agenda fotografica: "C'era una volta...il lavoro" - Marco Donatiello: "Puglia" Reportage fotografico sul giovane cantautore imperiese - Spes Auser Onlus: "Siamo realisti, esigiamo l’impossibile" Reportage fotografico - III F Liceo Artistico: "Bau Art – i cani nell'arte". Esposizione di disegni e dipinti ispirati alla mostra di Venaria Reale "I Cani in posa" - Fidapa Sez Imperia: "FotoFuoriFiera" a tema Lavoro e ambienti. Con il patrocinio della Basilica di San Maurizio Sarà infine presente in Fiera la Protezione Civile SS. Trinità che quest'anno dedica l'attenzione al problema della vespa velutina o calabrone asiatico, un imenottero alieno sul nostro territorio che si è diffuso in tutta la provincia di Imperia. In allegato il programma completo

Lorenzo Bonsignorio