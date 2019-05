Ventimiglia, elezioni amministrative: Gaetano Scullino chiude la sua campagna elettorale “Insieme riaccenderemo questa città” (Foto e Video)

“Abbiamo scelto di chiudere la campagna elettorale il giovedì e non il venerdì come fanno gli altri, perché oggi sono 17 anni che il grande giudice Falcone è stato ucciso. Noi siamo contro tutte le mafie e tutte quelle organizzazioni che fanno dei danni alla comunità. Non abbiamo avuto più nulla a che fare, siamo con i cittadini e per la legalità, non esigo più parole per quanto riguarda questo discorso.” A dirlo è Gaetano Scullino, dal palco allestito in via Aprosio a Ventimiglia dove ha scelto di concludere la sua campagna elettorale che lo vede in corsa come unico candidato del centro destra unito.

“Non pensavo di ripropormi come Sindaco della città - ha detto - poi, soprattutto la gente, mi ha convinto a ricandidarmi. A Ventimiglia tutto è rimasto come prima, non c’è un’opera nuova, ci sono i miei investimenti che sono stati portati avanti, la città sembra addormentata e io mi ripropongo di farla risvegliare.”

Qualora diventasse Sindaco Scullino ripartirebbe dalla pulizia della città, dalla sicurezza, dalla viabilità e dai parcheggi: “Abbiamo delle buone idee che possiamo impostare - continua - i progetti sono nei cassetti e cercheremo di realizzarli, ma faremo subito un ufficio dedicato alla ricerca dei finanziamenti, perché senza quello non si può far nulla, questo sarà il fulcro della nostra Amministrazione.” Da via Aprosio questa sera Gaetano Scullino chiede nuovamente fiducia ai cittadini: “Ho già dimostrato di saper amministrare - conclude - insieme riaccenderemo questa città.”