Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 23 a domenica 26 maggio in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 23 MAGGIO

SANREMO

16.30. Per ‘Il Maggio dei Libri’, presentazione del volume ‘Pensare l'alba al fondo di una notte d'inverno. Lettere di Anna Maria Ortese a Patrick Mègevand (1978-1997)’. Coordinamento a cura di Fabio Barricalla. Biblioteca Civica ‘Corradi’, via Carli 1, info 0184 531632

17.00. ‘Mozart 1779: capolavori di un anno difficile’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con David Lefèvre al violino e Altin Tafilaj alla viola (15 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (info)



20.00. 'Metamedicina: come comunica il corpo': conferenza di Barbara Borfiga, consulente di Claudia Rainville, canadese, creatrice della meta medicina. Circolo Zoé di via Carli 24

IMPERIA

20.30. Per la rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con lo scrittore Luca Ammirati e i personaggi del suo libro ‘Se i pesci guardassero le stelle’ (ed. DeA Planeta). Evento a cura della libraia Nadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare (Cena + libro 35 euro). Ristorante Bistrò I Sognatori, Largo Varese 16, info 339 2877093



VENTIMIGLIA



14.15. ‘Palermo chiama Italia... Ventimiglia risponde’: cerimonia commemorativa indetta dagli alunni dell’Istituto Comprensivo n.1 Biancheri per ricordare il 27° anniversario della morte di Falcone e per creare un filo diretto con Palermo.. Giardini Pubblici

BORDIGHERA



10.00. ‘Pedalando con Pinocchio’: recita della Scuola Maria Primina di Borghetto, in collaborazione con il Teatro dell'Albero, aperta alle scuole dell'Istituto Comprensivo. Spettacolo è dedicato al tema della mobilità sostenibile. Palazzo del Parco, ingresso libero



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

16.00. Per il Ciclo di Conferenze ‘Luoghi dello spirito e comunità straniere in Riviera’ organizzato dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi liguri, Giuseppe Eugenio Bessone e Gisella Merello presentano ‘Le chiese anglicane nella Riviera italo-francese e la chiesa All Saints di Bordighera svela alcune curiosità sulla comunità inglese’. Museo Bicknell, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



18.30. Nell’ambito della mostra ‘Claude Monet, ritorno in Riviera’, Silvia Alborno e il curatore Aldo Herlaut presentano il pittore Claude Monet nel suo breve soggiorno in Riviera del 1884. Alle ore 21.00, proiezione del film ‘Le ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce’, documentario di Gianni Troilo del 2018. Cinema Cristallo



FRANCIA

CANNES

8.30-22.00. 72esima edizione del Festival di Cannes: proiezioni. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 25 maggio (più info QUI, la programmazione delle proiezioni giornaliere QUI)



MONACO



8.00-19.30. Grand Prix de Monaco F1: prove libere. Circuito cittadino (il programma a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

VENERDI’ 24 MAGGIO

SANREMO

13.00. Festa del Mare 2019 a cura dello Yacht Club e Canottieri Sanremo: partenza delle regate + apertura del Villaggio (h 15.30). Piazzale Vesco sul Porto Vecchio, fino al 26 maggio

16.30. ‘Cactaceae, opuntioidae ed epifite: Il progetto Insuli’: conferenza con Alessandro Guiggi e Margherita Beruto, IRF Sanremo. Floriseum, Museo del fiore a villa Ormond in Corso Felice Cavallotti 113, ingresso libero

17.00. Inaugurazione mostra ‘Il mistero della forma’ a cura dell’Associazione Culturale Temistocle Mancini. Museo Civico in Piazza Alberto Nota, fino al 22 giugno (dal martedì al sabato h 8.30/18.30), info 0184 580700



17.00. Presentazione della nuova guida agli extravergini Slow Food Editore. Sono presenti 24 produttori della provincia di Imperia e 3 delle altre province liguri. Presente Francesca Rocchi coordinatrice del progetto. Consegna degli attestati e banco assaggi. Sede del Club Tenco, Lungomare Italo Calvino, ex magazzino FS

19.00. Per l’evento inaugurale della rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, concerto di Marian Sobula al pianoforte con musiche di Chopin, Paderewski. Presentazione storica e musicale a cura di Fabio Marra. Teatro dell'Opera del Casinò (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

20.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20) + Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music con Jeremie (Nice) e Dj Tex. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste 16 (info)

21.15. Concerto della PFM Premiata Forneria Marconi: in occasione del quarantennale dei live ‘Fabrizio De André e PFM in concerto’ e a vent’anni dalla scomparsa del poeta torna sui palchi di tutta Italia con ‘PFM canta De André – Anniversary’. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

20.30-22.30. Secondo Open day Gratuito di Digital Marketing. Centro Pastore, Via Delbecchi 32/36, info 0183 76231

BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



17.00. Conversazione 'Parliamo di Europa’ con proiezioni documentarie sull'argomento. Sede dell'ANPI-UCD-Cittadinanzattiva in via Al Mercato 8

ARMA TAGGIA

12.00. Mostra d’Arte ‘Alla scoperta dell’Italia’ a cura degli artisti russi ospitati a Taggia nel mese di Maggio nell’ambito del progetto Internazionale ‘Alla scoperta dell’Italia’ con concerto Jazz di Fabrice Eulry. Convento di San Domenico, Piazza Beato Cristoforo 6

20.45. ‘Pensando a Notre Dame’: concerto ‘Stabat Mater’ di Luigi Boccherini a cura della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il Soprano Gabriella Costa. Chiesa della Madonna Miracolosa di Taggia, ingresso gratuito

21.00. ‘Tutto può succedere a Broadway!’: drammaturgia a cura degli allievi del corso Saggio del 23° anno della Scuola di Teatro Officina del Teatro del Banchero. Teatro Parrocchiale Sant'Antonio di Arma di Taggia (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



21.00. Nell’ambito della mostra ‘Claude Monet, ritorno in Riviera’, proiezione del film ‘Le ninfee di Monet - Un incantesimo di acqua e luce’, documentario di Gianni Troilo del 2018. Cinema Cristallo

FRANCIA

CANNES

8.30-19.30. 72esima edizione del Festival di Cannes: proiezioni. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 25 maggio (più info QUI, la programmazione delle proiezioni giornaliere QUI)



MONACO

8.00-19.30. Grand Prix de Monaco F1: prove libere. Circuito cittadino (il programma a questo link)

19.00. The 9th Annual Better World Awards ‘Roc 4 Humanity’: cena, danza, performance dal vivo. Salle Empire dell'Hôtel de Paris (più info)



SABATO 25 MAGGIO

SANREMO



9.00-19.00. Corso di accesso alla Formazione per volontari della Croce Rossa Italiana (gratuito). Locali del comitato della CRI in via Pisacane, anche domani, info ed iscrizioni 0184/505050



13.00. Festa del Mare 2019 a cura dello Yacht Club e Canottieri Sanremo: partenza delle regate + apertura del Villaggio (h 15.30). Piazzale Vesco sul Porto Vecchio, fino al 26 maggio



16.00. ‘La Duchessa di Galliera torna a Sanremo con la sua famiglia’: Domenico Carratta, massimo conoscitore delle vicende pubbliche e private della famiglia del Duchi di Galliera, racconta le vicende della famiglia genovese-parigina del XIX secolo + presentazione della Rosa Duchessa di Galliera, varietà di rosa ideata dalla casa di moda Daphné di Sanremo. Salone del Museo Civico a Palazzo Nota, ingresso libero

16.00. La difesa e la gestione delle piante di casa’: corso con Federico Tinivella del CERSAA. Floriseum, Museo del fiore a villa Ormond in Corso Felice Cavallotti 113



17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

17.00. Costitutori piemontesi di nuove cultivar di rose: Conferenza con Fabrizio Galliati. Floriseum, Museo del fiore a villa Ormond in Corso Felice Cavallotti 113

19.00. Per la rassegna ‘Musica a Santa Tecla’, concerto di Margherita Succio, violoncello, e Ana Ilic, pianoforte, con musiche di Beethoven, Schumann, Brahms. Forte di Santa Tecla (5 euro, gratuito sino ai 18 anni)

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

IMPERIA



16.30. Tavola rotonda sul tema ‘L’uomo che sorrise a Brassens - Elio Lanteri. Elio Lanteri, un autore regalmente marginale’. Introduce Giuseppe Cassini, presidente del Circolo Belgrano. Coordinano Fabio Barricalla, Marino Magliani, Maria Novaro. Intervengono Matteo Lanteri, Giorgio Loreti, Luigi Berio, Claudio Panella, Giuseppe Rainisio + proiezione di ‘L’uomo che sorrise a Brassens’, video realizzato da Antonio Mameli. Al termine cena di autofinanziamento a cura di Ineja Food con ‘Stoccafisso all’Onegliese’. Circolo Manuel Belgrano a Costa d’Oneglia



17.00. Per i Pomeriggi Universitari (18a edizione), Rosanna Arace presenta la sua tesi sul tema ‘Le raffigurazioni diaboliche nelle chiese del Ponente ligure nel Quattrocento’ discussa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, Diocesi di Albenga-Imperia, della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano, nell’anno accademico 2016-17 con relatori Luciano L. Calzamiglia e Don Gabriele Maria Corini. Sede della Se-zione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4



21.00. Presentazione libro di Don Luigi Giussani ‘Realtà e Giovinezza. La sfida’ (ed. Rizzoli). Dialogano sul libro Francesco Barberis, dirigente Ist. Sant’Anna di Torino, Marco Vittiglio, calciatore del Savona FBC. Modera Valeria Moirano. Auditorium del Museo Navale

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



10.30. Presentazione del romanzo ‘Le case vicino al torrente di Luciano De Giovanni. Biblioteca Civica Aprosiana, P.zza E. e M. Bassi 1



11.00. ‘Lo chef al Mercato’: lo chef emergente sul panorama nazionale Diego Pani preparerà un assaggio per tutti gli avventori e sarà a disposizione per ricette e consigli sulla preparazione e cottura dei prodotti locali. Mercato del Pesce



BORDIGHERA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)

ARMA TAGGIA

8.30-13.30. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

15.00. ‘GiraParasio’ (fuori porta): visita del centro storico di Taggia e del Convento dei Domenicani. Ritrovo in Piazza Eroi Taggesi, info e prenotazioni 331 6992009

DIANO MARINA

10.00. Visita guidata al patrimonio artistico della città a cura del personale del Museo Civico di Diano Marina: Palazzo del Parco, Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate, Oratorio della SS. Annunziata (2 euro). Ritrovo presso il Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per gli ‘Itinerari di Letteratura’(14a edizione), presentazione del nuovo libro del prof. imperiese Fulvio Belmonte ‘Ritorno a Verbasco’ (ed. Philobiblon). Centro polivalente ‘Le rose’, ingresso libero



FRANCIA

CANNES

19.15. Cerimonia di chiusura della 72esima edizione del Festival di Cannes con consegna dei Palmarès. Palais des Festivals et des Congrès (più info QUI)

MONACO



8.00-19.30. Grand Prix de Monaco F1: prove libere. Circuito cittadino (il programma a questo link)





DOMENICA 26 MAGGIO

SANREMO



9.00-19.00. Corso di accesso alla Formazione per volontari della Croce Rossa Italiana (gratuito). Locali del comitato della CRI in via Pisacane, info ed iscrizioni 0184/505050



9.00-15.30. ‘Open Sail’: gli istruttori federali dello Yacht Club Sanremo accompagnano i giovani partecipanti alla scoperta del mondo della vela. Laboratori a terra sui temi: rispetto dell’ambiente, i nodi, le tradizioni marinare + uscite in mare per tutti i ragazzi a bordo delle imbarcazioni Optimist, l’Equipe e 420. Villaggio della Vela in Piazzale Lorenzo Vesco, info 0184 503760



13.00. Ultimo giorno della Festa del Mare 2019 a cura dello Yacht Club e Canottieri Sanremo: partenza delle regate + apertura del Villaggio (h 15.30). Piazzale Vesco sul Porto Vecchio



IMPERIA



8.30. Escursione tra orchidee e mughetti nella Riserva naturale delle sorgenti del Belbo (10 euro) Ritrovo ad Imperia alle 8.30 o alle ore 10.00 a Montezemolo (Cn), info 338 7718703

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

BORDIGHERA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Villa Regina Margherita, via Romana 34, fino al 31 luglio (più info)



TAGGIA



16.30. Concerto di inaugurazione del restauro dell'Organo Lingiardi tenuto dal Maestro di Taggia di fama internazionale Giorgio Revelli e presentazione del restauro da parte Maestro Daniele Giani titolare della ditta Giani Case d'Organi. L’esibizione del Maestro Revelli e la presentazione del restauro sono proiettate su un maxi schermo all'interno dell'Oratorio. Oratorio dei SS. Sebastiano e Fabiano a Taggia

DIANO MARINA



10.00. #BeneFit-Tiamo (4a edizione): evento benefico con raccolta fonti da devolvere a strutture/associazioni del territorio con lezioni di fitness, esibizioni di danza e ginnastica ritmica tenute da istruttori qualificati. Special Guest: Alessandro Casini ‘Alo’. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.30. Giornata Outdoor: giro in MTB con lo youtuber #ilBiker sui sentieri del Golfo + Escursione guidata con la guida Luca Patelli + Camminata e lezione di biologia sulla spiaggia, a cura di InfoRmare. Ritrovo in piazza Torre Santa Maria (info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, fino al 31 luglio (più info)



SAN BERNARDO DI MENDATICA



9.00. Escursione al monte Frontè tra Alta Via dei Monti Liguri e Transumanza (10 euro). Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, info 338 30.45.512



FRANCIA

MONACO



8.00-18.00. Grand Prix de Monaco F1: partenza alle ore 15.00. Circuito cittadino (il programma a questo link)

Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate