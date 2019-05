Elezioni Amministrative Sanremo: ieri all'Ariston Roof 5 domande ai candidati a Sindaco a pochi giorni dal voto (Foto)

Circa 500 persone con una sala gremita, ieri sera all’Ariston Roof 1 di Sanremo, per l’ultimo dibattito tra i candidati a Sindaco di Sanremo, organizzato dai quotidiani La Stampa ed il Secolo XiX. Condotto dal direttore Luca Ubaldeschi, il dibattito si è sviluppato su 5 domande, proposte dai colleghi Claudio Donzella e Giulio Gavino e si è snodato sui problemi più impellenti della città dei fiori, con le risposte condensate in 90 secondi per i 7 candidati alla carica di primo cittadino.

Primo quesito sull’argomento forse più importante della campagna elettorale, ovvero la raccolta dei rifiuti e la rivoluzione del sistema ‘porta a porta’. Ai candidati è stata chiesa una loro valutazione con eventuali correttivi o cambi di rotta.

Paola Arrigoni: “Sono delusa perché, quando il Lotto 6 era sotto sequestro, questa amministrazione poteva fare di più, lasciando sole le persone che vivono nella zona. La raccolta porta a porta deve essere migliorata ed abbiamo chiesto un impianto di compostaggio aerobico comunale, per trattare tutto l’umido che, portato fuori, costa moltissimo. Chiediamo anche la tariffazione puntuale deve esserci massima trasparenza sulle vendita delle materie prime”.

Alberto Pezzini: “La raccolta differenziata è sempre stata uno dei miei pallini. Per noi doveva partire dalle cosiddette isole ecologiche, ma soprattutto dal poter differenziare in ogni fascia oraria. Ci sono problemi per gli anziani ed i disabili, anche se ci hanno detto che le isole ecologiche non potevano essere inserite dall’inizio. Chiediamo comunque di cambiare perché stiamo arrivando proprio lì”.

Alberto Biancheri: “Se fossimo partiti dalle isole ecologiche i cittadini non sarebbero stati pronti. Il dato è chiaro, siamo passati dal 28 al 65%. Dal 2020 al 2021 ci sarà la possibilità di fare i cambiamenti, che vogliamo fare anche con la tariffa puntuale, per ampliare le isole ecologiche informatizzate, che porterà un miglioramento alla città. Ma non dimentichiamoci che, con coraggio, abbiamo internalizzato un servizio, iniziando il percorso del ‘porta a porta’, mai fatto in passato”.

Sergio Tommasini: “La differenziata è un obbligo di Legge e, se noi dividiamo i 14 milioni spesi, otteniamo 480 euro a tonnellata, una media superiore a quella italiana. Noi non vogliamo sacchetti per la strada ma conferimento 24 ore su 24, multe agli incivili e controlli serrati. Basta copiare da altre città ed arrivare alla tariffazione puntuale”.

Giorgio Tubere: “Per noi è necessaria una vera raccolta differenziata che non è il sistema attuale. C’è bisogno di sistemi flessibili, anche in funzione del diverso numero di residenti, soprattutto d’estate. Serve una maggiore educazione per tutti ed è importante riciclare il più possibile, in una zona violata tantissimi negli ultimi 40 anni. Rumenta e turismo non sono compatibili ed anche noi siamo per la tariffazione puntuale”.

Alessandro Condò: “E’ un tema sotto gli occhi di tutti, iniziato con molte difficoltà e ci sono molte cose da cambiare. Anche noi vogliamo un maggiore senso civico, ma anche isole ecologiche con le telecamere e sanzioni esemplari. Noi abbiamo inserito nel programma la proposta di mettere nei bidoni della differenziata delle calotte volumetriche, per migliorare la raccolta selettiva della plastica, con costi inferiori”.

Carlo Carpi: “Oggi l’immondizia è un problema per tutti ed anche a Sanremo. Oggi le discariche in Liguria sono chiuse ed i rifiuti devono essere smaltiti fuori regione, con aggravi di costi notevoli. La differenziata, come fatta ora, è piuttosto scomoda sia per i residenti che per i turisti. Si deve cercare di aiutare gli utenti ma anche controllare che venga fatte, magari senza tecnologie che sembrano valide ma solo sulla carta”.

La seconda domanda ha riguardato le cosiddette ‘Grandi opere’ della città. L’interrogativo posto ai candidati è quale sia il modo migliore per realizzarle.

Alessandro Condò: “Sanremo ha bisogno di grandi ma anche piccole opere. Per le grandi, quelle che ci accingiamo a vedere nei prossimi anni, cambieranno il volto della città. Credo che il porto possa essere una grande opportunità ed il progetto scelto mi è piaciuto molto. Spero si possa realizzare e mi auguro che venga riqualificata la zona della vecchia stazione, con parcheggi ed altro”.

Giorgio Tubere: “Per noi la priorità è la difesa del territori. Diciamo basta lle grandi opere ma si alle piccole, per migliorare l’ospitalità e l’accoglienza. Ovviamente parlo della nuova cementificazione della città e diciamo no al porto, all’albergo di Portosole, alla palazzina nella zona ex Sati ed al Palazzetto dello Sport. In questo caso perché dovrebbe essere realizzato al mercato dei fiori mentre Villa Ormond lasciata libera dalle società sportive”.

Sergio Tommasini: “Non entro nel merito dei tre progetti sul porto anche perché nessuno tocca i problemi veri dell’approdo. Oggi ce ne è uno privilegiato senza condivisioni con la città e due che hanno presentato ricorso. Per questo attenderei il 19 giugno per parlarne. Per il Palasport noi andiamo verso il mercato dei fiori, anche perché il sistema attuato è solo un indebitamento del Comune”.

Alberto Biancheri: “Tra le grandi opere voglio ricordare anche gli investimenti nei 25 edifici scolastici, l’acqua a San Romolo, il Franco Alfano e concludere quanto iniziato dagli altri, come via Matteotti e la rotonda della Foce. Ci sono anche opere dei privati da portare avanti. Il porto non comporta un metro cubo in più mentre l’approdo verrà messo in sicurezza come il Mercato Annonario. La città cresce a livello turistico anche con ‘The Mall’, dando lavoro ai ragazzi. Le grandi opere sono opportunità di crescita e di lavoro”.

Alberto Pezzini: “Noi siamo sempre stati contrari alle grandi opere, se non partecipa la città. Io sono stato il primo a fare i complimenti al Sindaco per l’Annonario, visto che la pensavo come una violenza ed invece è stato cambiato in modo gradevole. Non accettiamo quelle opere che ci fanno pensare alla vecchia speculazione edilizia”.

Paola Arrigoni: “Noi siamo contro le grandi opere ma per la riqualificazione di quanto c’è già. Non vogliamo la ‘svendita’ del porto vecchio mentre i capitali per fare i lavori si trovano nei fondi europei. Si deve invece smettere di svendere il patrimonio della città. Per quanto riguarda il porto vecchio non abbiamo mai visto un minimo di condivisione con l’Amministrazione, come per ‘The Mall’. E’ stata un scelta arrogante”.

Carlo Carpi: “Io sono molto prudente sulle grandi opere, anche per i problemi che coinvolgono le grandi e le piccole-medie aziende. E’ importante che la copertura finanziaria ci sia e che il costruttore sia affidabile, per evitare ‘cattedrali nel deserto’ o disastri ambientali. Bisogna salvaguardare il territorio e quanto è già presente”.

Altro argomento è ‘The Mall’, l’outlet che dovrebbe aprire verso la metà di giugno. Quali vantaggi e quali rischi può portare a Sanremo ed eventualmente se può portare qualche stimolo tra i commercianti.

Alessandro Condò: “Penso che ‘The Mall’ rappresenti una possibilità per il reparto commerciale, anche perché non saranno in concorrenza diretta con i negozi del centro. Bisognerà essere bravi ad intercettare i turisti che verranno al centro commerciale, affinchè arrivino anche in centro. Questo dovrà avvenire agevolando i turisti con bus navetta, ma ritengo sia un’opportunità”.

Carlo Carpi: “Sono molto scettico anche per la mia esperienza personale, ma anche da parte dei commercianti di Sanremo. Viviamo in un momento congiunturale difficile, senza dimenticare come si è allargato l’outlet di Serravalle dove vado spesso, senza mai recarmi in città. Non so come ‘The Mall’ potrà farlo”.

Paola Arrigoni: “Noi abbiamo saputo del progetto a settembre 2014, con un’intervista del Sindaco. Siamo sempre stati contrari perché siamo per la riqualificazione del territorio e dei centri cittadini, dove si svolge la vita sociale. Abbiamo sentito parlare di un milione di persone all’anno, ovvero 2.700 al giorno. Cifre un po’ forti… e la viabilità? Siamo sicuri di farcela? Dobbiamo dire basta ai centri commerciali senz’anima ma fare in modo che i turisti vengano per le nostre tipicità”.

Alberto Pezzini: “Il nostro giudizio è negativo, sia per le scarse comunicazioni dell’Amministrazione, ma pensando anche ai molti negozi chiusi. Queste strutture possono essere ospitate a Montecarlo mentre noi avremo bisogno di un meccanismo per far ripartire la città. Mi preoccupa la minaccia di una desertificazione del centro”.

Alberto Biancheri: “Anch’io sono rimasto sorpreso quando ho trovato questa pratica, presente dal 2012. Se non fosse stato chiesto un ampliamento della struttura, non sarebbe nemmeno passato dal Consiglio. Io preferisco avere più persone ma dovremo fare in modo che ‘The Mall’ non diventi una Sanremo 2’ e dovremo promuovere il centro per portarle nei ristoranti e negli alberghi. Abbiamo una grande promozione del nome della città e porterà una grande promozione al mercato orientale per la casa da gioco”.

Sergio Tommasini: “Tutti i commercianti hanno espresso le loro preoccupazione per l’effetto desertificazione. Sono stato a Reggello, dove mi hanno parlato di uno scontrino medio da 480 euro. Sicuramente arriverà un flusso turistico diverso e nuovo, ma bisognerà portarlo nel centro della città senza dimenticare una grande sinergia con il Casinò, magari aprendo una sala apposita per il mercato asiatico”.

Giorgio Tubere: “Non c’è stata nessun condivisione con la città ed ora è un dato di fatto. Può essere un’opportunità ma il rapporto con i commercianti locali non sembra dei migliori. Stanno lavorando ancora per ottenere un miglioramento della collaborazione ma sarà importante una serie di collegamenti con il centro. Servirà riqualificare l’intera Valle Armea ed il mercato dei fiori con una sezione sportiva. Siamo comunque a difesa del piccolo commercio perché abbiamo la vera invasione dei supermercati”.

Si è parlato anche della pista ciclabile, di come gestirla e del suo futuro.

Alberto Biancheri: “Credo che il problema più complesso del Comune è quello delle partecipate. Rivieracqua, Amaie Energia ed Rt, senza dimenticare la Fondazione Sinfonica ed Area 24. Per questa stiamo portando avanti un progetto con gli altri comuni e con la Regione. Amaie Energia potrebbe acquisirla, questo grazie ad un intervento economico del comune di Sanremo per la manutenzione e della Filse, anche per l’aumento di capitale”.

Alberto Pezzini: “E’ un atout meraviglioso e non siamo stati all’altezza di valorizzarla, trattandola un po’ male. La società è andata a gambe all’aria e ci siamo chiesti perché? Magari qualche consulenza in meno le avrebbe fatto bene. Noi abbiamo qualche idea anche sull’aspetto da conferirle, magari assorbendo i raggi solari, rilasciando di notte luce e sicurezza. A chi affidarla? Noi non abbiamo grande fiducia nelle partecipate ma speriamo di individuare una soluzione migliore al passato”:

Paola Arrigoni: “Il Sindaco sta gestendo le partecipate in modo disastroso e noi abbiamo proposto molti ordini del giorno per chiedere un maggiore controllo. Abbiamo denunciato le numerose consulenze nelle partecipate, chiedendo azioni di responsabilità ma in questi 5 anni c’era Biancheri e la responsabilità non è certo dei cittadini. Occorre fare concorsi pubblici per i Cda, da affidare per meritocrazia. Non è stata pensata nemmeno la manutenzione e figuriamoci parlare di programmazione”.

Carlo Carpi: “Il problema arriva dall’impostazione della ciclabile. La città era stata pensata sulla ferrovia. Il nodo delle consulenze non è ancora esploso e bisogna capire le opportunità, inquadrando il funzionamento ed affidando tutto a manager competenti”.

Alessandro Condò: “E’ senza dubbio diventato un patrimonio turistico della città e lo si vede nel weekend con i turisti. Nei prossimi anni deve diventare più sicura, pulita e funzionale. Ci vuole più illuminazione anche perché ci sono stati diversi incidenti anche perché l’affollamento in alcuni momenti è importante. Credo sia necessario far tesoro degli errori fatti finora, facendola gestire nel miglior modo possibile, anche nelle figure a cui sarà affidata”.

Giorgio Tubere: “Per noi la ciclabile è una nostra eccellenza, che deve essere gestita e valorizzata con i contributi di comuni e Regione e con la tassa di soggiorno. La ciclabile è una enorme risorsa turistica, con un giardino botanico lineare di tanti chilometri ed una eccellenza sportiva”.

Sergio Tommasini: “E’ vero le partecipate sono un problema come la centralizzazione delle stesse. Servirebbe una unica società per idrico, elettrico e la parte rifiuti. Nel tempo avremo una società che potrebbe fatturare 150 milioni di euro, con quasi 500 dipendenti e che può competere. Noi prevediamo di centralizzare tutte le risorse turistiche nel Casinò, creando una sorta di Sbm come a Montecarlo con un Amministratore Delegato competente. Ed anche la ciclabile potrebbe essere acquisita proprio dalla Casinò Spa”.

Altro tema caldo il Casinò. Oggi non è più quello di tanti anni fa: quale può essere un nuovo orizzonte e come deve cambiare per stare al passo con i tempi.

Alberto Biancheri: “In questo momento il Casinò è a più 7% rispetto all’anno scorso ma in futuro dovrà iniziare a riprendere con le assunzioni. Io, in questa campagna elettorale non ho voluto promettere posti di lavoro, ma solo rassicurazioni perché tra l’incentivo all’esodo e pensionamenti si aprono spazi lavorativi. Bisognerà investire ed una maggiore promozione del gioco lavorato, con professionalità diverse”.

Sergio Tommasini: “Oggi il Casinò fa profondamente rinnovato con un Presidente ed un Amministratore Delegato che lavori sul risultato, magari de localizzando le slot. Se tra alcuni anni andranno in pensione i croupier, ci ritroveremo con una sala bingo. Dobbiamo pensare a nuovi ricavi e risorse, anche per combattere le ludopatie, con contributi dirette a chi produce le macchine”.

Giorgio Tubere: “I risultati non sono confortanti da anni e ci sembra sia sta gestita la quotidianità, senza un progetto verso il futuro con una dirigenza all’altezza. Serve un piano d’impresa serio perché non deve essere considerato una vendita di posti ma un propulsore dell’economia e della cultura. Da medico psichiatra ho qualche perplessità sul gioco alle slot, perché da quando è stato aperto ai residenti, la ludopatia è una piaga non indifferente”.

Alessandro Condò: “Il Casinò deve tornare ad essere il cavallo trainante del turismo in città. Abbiamo più volte evidenziato l’apertura ai mercati asiatici e poi puntare sulla qualità perché Sanremo merita di avere un Casinò importante come in passato con progetti validi e trasparenti, per una azienda con tanti dipendenti che vanno salvaguardati”.

Carlo Carpi: “Il Casinò è il cuore di Sanremo, anche dal punto di vista storico e culturale. Oggi è mal frequentato, con persone di dubbio genere. L’ambiente crea un effetto volano però bisogna riportare clientela di qualità, a livello italiano ed europeo”.

Paola Arrigoni: “Occorre un riqualificazione in termini culturali, con una progettualità che può arrivare dall’Assessorato al Turismo. Io sarei per il ripristino del divieto d’ingresso ai residenti. Mi direte che in città ci sono le slot ed anche questo è un grave danno e rovinano tante persone. Avevamo presentato un’ordinanza per limitare l’orario delle slot e, se andremo ad amministrare, la metteremo in pratica per tutelare i cittadini”.

Alberto Pezzini: “Io ho la visione del Casinò dove torni il 30/40 e lo Chemin, con importanti stagioni teatrali e dove le persone vengano per il cabaret. Dove il ristorante ed il Roof siano all’altezza perché il Casinò è sempre stato un volano di cultura, non soltanto legato al gioco. Dobbiamo pensare al’evoluzione del gioco ma si possono anche adottare formule nuove”.