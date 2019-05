Elezioni a Ospedaletti: il candidato sindaco Daniele Cimiotti "Spiagge libere e piazzale al mare fondamentali per attrarre pubblico"

“Le spiagge ed il piazzale al mare devono diventare una attrazione. Sono le due parti fondamentali per poter attrarre molto pubblico, tanto da avere ricadute sulla nostra economia”.



Con queste parole, da Ospedaletti, il candidato sindaco Daniele Cimiotti, espressione della lista “Rilancio e Sviluppo”, interviene su due argomenti al centro del programma elettorale del suo gruppo: le spiagge libere ed il piazzale al mare.



L'INTERVISTA INTEGRALE NEL VIDEO





“Per quanto riguarda le spiagge libere è nostra intenzione cambiare la politica fino ad oggi seguita. In particolare per la spiaggia di fronte al municipio pensiamo debba essere completamente rivisitata e destinata ad ospitare servizi igienici, spogliatoi, area per disabili, docce, giochi bimbi, zone d'ombra e servizio bagnino. Perchè è indispensabile che la spiaggia libera sia fruibile per tutti. Non solo quella davanti al municipio ma dovranno diventare così anche le altre spiagge libere”.“Il piazzale al mare non è visto solo per una manifestazione e niente più. Deve essere visto nel contesto generale dell'economia del paese. La nostra intenzione è far intervenire i ristoratori all'interno dell'evento che avrà luogo sul piazzale al mare, dando un'idea di ciò che a livello di enogastronomia può offrire la nostra città. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, è nostra intenzione avere dei tornei che attirino persone e che queste permangano per almeno tre, quattro giorni, se non una settimana. In questo modo si garantirà una ricaduta economica su tutto il paese”.