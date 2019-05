Sanremo: il 10 giugno, 'Open Day' di Coaching per migliorare te stesso ed aiutare gli altri

Il 10 Giugno 2019 a Sanremo, dalle ore 10.00 sino alle ore 12.00, con il Patrocinio dell'Associazione Coaching Italia (A.Co.I.), ON Coaching curerà presso la Sala Lina Lanteri di Palazzo Roverizio (Via Escoffier 29) un incontro con Workshop sul tema: ‘Coaching e Relazioni: come migliorare sè stessi ed aiutare gli altri".



L'’ncontro è ad Ingresso Libero e sarà guidato da Elena Tonengo Coach Referente Regionale dell'Associazione Coaching Italia e founder Coach di ON Coaching. Durante l'Incontro si scoprirà cosa è il Coaching e come opera, quale figura professionale è il Coach e come affianca i suoi Clienti e soprattutto ci si concentrerà sul valore delle Relazioni come strumento di opportunità e crescita per la nostra Vita sia personale che lavorativa.



Ci troviamo quotidianamente immersi in un contesto dove l'altro è ad un Click di mouse, ma come possiamo oggi raggiungere e soddisfare in modo pieno il nostro bisogno di appartenenza e relazione? Come possiamo ASCOLTARCI ed ASCOLTARE per migliorare noi stessi, raggiungere i nostri Sogni ed aiutare chi è vicino a Noi? Saremo lieti di essere con Voi in questo Incontro circolare con Workshop per rispondere a tutte queste domande con la metodologia del Coaching.



Hashtag ufficiale dell'Evento è #ObiettivoIO per diffondere nei Social le vostre riflessioni.



Per informazioni sull'Evento: cell. 333.68.65.308