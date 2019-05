Imperia: dal 27 maggio tornerà l'appuntamento con Welcome insieme alla onlus SorridiconPietro

Welcome To St. Tropez è, da ormai sette anni, l'evento che apre la bella stagione a Imperia, ma questa volta i ragazzi della onlus SorridiconPietro hanno cercato un’interazione più profonda con la città aggiungendo eventi speciali. Welcome si è trasformato in festival e avrà ogni giorno una parola-simbolo per identificare subito il tema, sarà un'esperienza creata da tutti coloro che avranno voglia di partecipare, con l'obiettivo di realizzare un'attività culturale per la città, offrendo uno spazio ai giovani artisti.



Gli organizzatori hanno spiegato: "Le danze si apriranno appunto il 27 Maggio, con una mostra di arti visive dedicata ai piccoli momenti di felicità: per farne parte e veder esposte le proprie opere non si dovrà far altro che compilare il modulo di iscrizione (LINK), verrà generata automaticamente una mail con indicazioni, spiegazioni e regole per inviare l’opera. Lo spazio espositivo con cui si vuole dare visibilità ad artisti emergenti è la Palazzina Liberty, Spiaggia d’oro, alla Marina di Porto Maurizio, che sarà aperta al pubblico dal 27 maggio al 1° Giugno, dalle 11 alle 18:30. Giovedì 30 maggio, tuttavia, l’ingresso sarà garantito dalle 11 alle 16 e dalle 18:30 alle 22:30 perché all’esposizione verranno affiancati un finger food e un dj set live. La partecipazione è gratuita, ma sarà necessario l’accredito online disponibile sui canali social della onlus (LINK)".



"#coltivala è il motto della seconda giornata: il 31 Maggio -dalle 16 alle 18- il palco di Welcome sarà aperto a tutti gli artisti che desidereranno animare la serata.Per partecipare occorrerà iscriversi al bando online disponibile sui canali social della SorridiconPietro Onlus e pubblicato anche in fondo a questo comunicato. - aggiungono dall'organizzazione - Dalle 18:30 alle 20, nell’ormai famosa Piazza Marinai d’Italia, si terrà uno speech sulla tematica della disabilità, del dolore e delle cure palliative, del cui ambito pediatrico si occupa l'associazione, ormai da anni attiva nel nostro territorio con il suo progetto Diamo Qualità Alla Vita".



"Il titolo, L’altra Faccia di Welcome, indica il bisogno di illustrare con precisione come opera la onlus, raccontare che cosa ha fatto e interagire con i concittadini su un tema difficile da affrontare anche emotivamente. Gabriella Manfredi, Marco Murruzzu, Laura Piccardo, Carlo Amoretti e Francesca Mulinu saranno pronti a rispondere a ogni domanda. l’incontro sarà condotto da Antonella Viale e Maurilio Giordana. #goditela la settimana si concluderà la notte del 1° Giugno, conil Welcome all'estate, facendo del bene e divertendosi: il palco sarà diverso dal solito e molte saranno le novità, tra cui l’allargamento dell’area della festa.Con il proposito di coinvolgere tutte le fasce d’età, in un’area riservata, la band musicale Lambertz animerà la serata degli adulti con musiche anni ‘80/’90" - concludono gli organizzatori.