Elezioni Sanremo: oggi pomeriggio alla Federazione Operaia l'incontro con i giovani Candidati Consiglieri

Oggi pomeriggio alle 17, alla Federazione Operaia di via Corradi a Sanremo, si terrà un incontro di confronto tra i candidati consiglieri a supporto dei vari candidati sindaco, e moderato dai ragazzi della redazione di Radio Immaginaria.

Parteciperanno: Luna Barboro per Futura Sanremo (per Alberto Pezzini), Davide Fassola per Città Bene Comune (per Giorgio Tubere), Elisa Balestra per Forza Italia (per Sergio Tommasini), Lorenzo Marcucci per Avanti Insieme (per Alberto Biancheri), Axel Seconetti per il Movimento 5 Stelle (per Paola Arrigoni).

Durante l'incontro ogni singolo candidato esporrà i punti del programma per i giovani, per poi lasciare spazio alle domande del pubblico e a una piccola discussione finale sulle domande poste dai moderatori. L'ingresso è gratuito.