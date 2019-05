CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 19 maggio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- JOHN WICK 3 – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Chad Stahelski - con Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Asia Kate Dillon, Jerome Flynn, Ruby Rose – Azione/Thriller - "John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Continental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente 'scomunicato'. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d'uscita da New York City…"

Voto della critica: ***

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- POKEMON - DETECTIVE PIKACHU – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Rob Letterman – con Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris Geere, Suki Waterhouse, Rita Ora, Omar Chaparro, Ryan Reynolds – Avventura/Fantastico - "La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon…"

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- AVENGERS ENDGAME – ore 15.45 - 21.00 – di Joe Russo, Anthony Russo - con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson – Azione/Fantastico - "Il più grande dispiegamento di supereroi pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell'universo…”

Voto della critica: ***

- PET SEMATARY (v.m. anni 14) – ore 19.00 – di Kevin Kölsch, Dennis Widmyer - con Jason Clarke, Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo Lavoie, Lucas Lavoie, John Lithgow - Horror - "Il dottor Louis Creed dopo essersi trasferito da Boston in una zona rurale del Maine con la moglie e i suoi due figli, scopre un misterioso cimitero nascosto nel bosco vicino alla nuova casa. Quando una tragedia improvvisa colpisce la sua famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall, portandolo a commettere azioni che scateneranno malefiche conseguenze…"

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BANGLA – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 – di Phaim Bhuiyan - con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini, Simone Liberati - Commedia - "Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come steward in un museo e suona in un gruppo. È proprio in occasione di un concerto che incontra Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. Tra i due l'attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell'Islam: la castità prima del matrimonio…”

Voto della critica: ****

- PET SEMATARY (v.m. anni 14) – ore 21.30 – di Kevin Kölsch, Dennis Widmyer - con Jason Clarke, Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo Lavoie, Lucas Lavoie, John Lithgow - Horror

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- ATTENTI A QUELLE DUE – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Chris Addison - con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson, Emma Davies - Commedia - "Due donne squattrinate provenienti da diverse estrazioni sociali sono pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa…"

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- TED BUNDY – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Joe Berlinger - con Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan – Biografico/Thriller - "Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l'uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole…”

Voto della critica: ***

Centrale (tel. 0184 597822)

- DOLOR Y GLORIA – ore 16.15 - 19.15 - 21.30 – di Pedro Almodóvar - con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano - Drammatico - "Un racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni '60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni '80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l'incommensurabile vuoto causato dall'impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza…"

Voto della critica: ****



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- MA COSA CI DICE IL CERVELLO – ore 15.45 - 17.45 - 21.45 – di Riccardo Milani - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni - Commedia - "Giovanna è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi 'Fantastici 5', tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene…"

Voto della critica: ***

- IL GRANDE SPIRITO – ore 19.30 – di Sergio Rubini - con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Ivana Lotito, Bianca Guaccero, Geno Diana, Alessandro Giallocosta – Drammatico/Commedia - "Periferia di Taranto. Uno dei tre complici di una rapina, un cinquantenne dall'aria malmessa, Tonino detto Barboncino, approfittando della distrazione degli altri due, ruba il malloppo e scappa. La sua corsa passa dai tetti ad una terrazza elevata, fino ad un vecchio lavatoio, dove trova uno individuo eccentrico, che sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di appartenere alla tribù dei Sioux. Tonino si trova bloccato, impossibilitato a fuggire, dato che il quartiere brulica di gente che lo sta cercando. Decide di provare a collaborare con Cervo Nero che, con la sua visione differente sulle cose, potrebbe fornirgli forse la via di fuga che sta cercando…"

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DOLOR Y GLORIA – ore 16.00 - 18.15 - 21.15 – di Pedro Almodóvar - con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano - Drammatico

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ATTENTI A QUELLE DUE – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Chris Addison - con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson, Emma Davies - Commedia

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DOLOR Y GLORIA – ore 16.00 -18.30 - 21.00 – di Pedro Almodóvar - con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano - Drammatico

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- I FRATELLI SISTERS – ore 16.00 -18.30 - 21.00 – di Jacques Audiard - con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Jóhannes Haukur Jóhannesson – Western/Avventura/Commedia - "Hermann Kermit Warm è un fiducioso cercatore d'oro che percorre 1000 miglia, partendo dall'Oregon per recarsi a San Francisco in cerca di futura ricchezza. Alle sue calcagna si mettono due killer, Eli e Charlie Sisters. Eli, però, è in crisi esistenziale e medita di abbandonare il lavoro. Hermann potrebbe avere per lui un'offerta vantaggiosa…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- IL GRANDE SPIRITO – ore 19.15 – di Sergio Rubini - con Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Ivana Lotito, Bianca Guaccero, Geno Diana, Alessandro Giallocosta – Drammatico/Commedia

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- CAPTAIN MARVEL - ore 17.30 - di Anna Boden, Ryan Fleck - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch – Azione/Avventura/Fantascienza - "Ambientato durane gli anni ‘90, il film segue la ‘origin story’ di Carol Danvers che la porterà a diventare uno degli eroi più potenti dell’universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati, tra cui Fury e un giovanissimo Coulson…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it